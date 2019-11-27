"Оборонный пакет" седьмого созыва

Владимир Шаманов: "Законы – это дорога для государственной машины"

Законотворческая деятельность Госдумы порой остается за кадром. Но основная часть работы депутатов может и должна быть публичной и понятной избирателям. О самых важных инициативах депутатов седьмого созыва, затрагивающих Вооруженные Силы, ОПК и вопросы безопасности, "Военно-промышленному курьеру" рассказал председатель Комитета Государственной думы по обороне, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов.

– Владимир Анатольевич, извините за некорректный вопрос, но иногда малосведущие граждане сравнивают Госдуму с машиной по штамповке законов, исходящих сверху. В ней не видят самостоятельный орган. Что бы вы могли ответить на это? И что конкретно вашему комитету удалось сделать за время работы Госдумы седьмого созыва?

– Знаете, крайне сложно убедить человека в том, чего он видеть никак не хочет. Но сегодня, слава богу, никто никому не навязывает своего мнения. Каждый волен поступать так, как хочет, естественно, в рамках правил.

Что касается законодательного обеспечения обороны страны, то это процесс, направленный не только на решение конкретных, стоящих сегодня перед военной организацией государства задач, но и на перспективу. А еще, что, к сожалению, не все знают, – на поиск компромиссов между финансово-экономическими возможностями государства и необходимыми на оборону страны потребностями в материальных ресурсах. Это надо понимать и не требовать от Госдумы того, чего она не может сделать. Образно говоря, законы – это дорога, по которой движется государственная машина. От того, насколько качественно уложено покрытие, во многом зависит скорость движения нашей страны к поставленным целям.

“ Серьезный разговор состоялся с АО "Вертолеты России". Подняли тему аэромобильных войск в военных конфликтах нового типа ”

Комитет по обороне занимается прежде всего вопросами законодательного обеспечения военного строительства. В целом же документы оборонного пакета можно разбить на четыре блока.

Первый – совершенствование законодательных основ военной организации государства как реакция на существующие и прогнозируемые угрозы, а также экономические возможности страны, перевооружение армии, финансирование обороны.

Второй – прохождение военной службы, исполнение воинской обязанности, воинский учет, подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах.

Третий – социальная защита военнослужащих и членов их семей, страхование, пенсионное обеспечение.

Четвертый – военно-техническое сотрудничество, государственный оборонный заказ, обеспечение функционирования ОПК.

Подводя итог периода 2018–2019 годов, остановлюсь лишь на нескольких направлениях. В настоящее время в ГД седьмого созыва в составе Комитета по обороне тринадцать депутатов. Как видите, не так уж много. Но этого вполне достаточно для выстраивания эффективной работы. Кроме того, у нас созданы и активно работают четыре подкомитета по основным направлениям деятельности:

вопросы обороны, военного строительства, Государственной программы вооружения, ГОЗ, функционирования ОПК;

воинская обязанность и военная служба, социальная политика в отношении военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;

военно-техническое и военное сотрудничество с иностранными государствами;

военно-патриотическое воспитание, подготовка молодежи к военной службе.

Большая часть нашей повседневной деятельности – работа с обращениями граждан. Представьте: за указанный период в комитет поступило свыше трех тысяч писем, в том числе от организаций. По ним подготовлено более 2300 ответов, по обращениям организаций – 1070. Направлено свыше 2800 запросов в министерства и другие федеральные органы исполнительной власти, 310 – в Генеральную и Главную военную прокуратуру. В целом документооборот составил более 11 тысяч единиц.

– А как часто вы встречаетесь с военнослужащими, представителями ОПК, бываете в войсках? Ведь настроения масс нельзя изучить только по письмам, хотя они важный индикатор?

– Да, согласен. Для объективной оценки и взвешенных решений на постоянной основе проводятся встречи не только с руководством силовых структур, но и с воинскими коллективами, ветеранами, членами семей военнослужащих.

Регулярно контактируем с руководителями организаций и предприятий ОПК, учеными, экспертами. Большое значение имели поездки членов комитета в воинские части и соединения Центрального, Западного, Восточного, Южного военных округов, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов, в управление Пограничной службы ФСБ России по Республике Крым для изучения условий прохождения военной службы и вопросов социальной защиты.

Продолжил работу экспертный совет Комитета по обороне, где мы также рассматриваем актуальные и злободневные вопросы. Например, научно-деловая программа международного военно-технического форума "Армия-2019" включала заседание межведомственной рабочей группы по анализу современного состояния топогеодезического и навигационного обеспечения системы управления обороной и безопасностью государства, определению законодательных и организационных мер для решения проблем в этой области.

На Втором евразийском ортопедическом форуме 28 июня 2019 года состоялось заседание секции медико-биологических проблем обороны экспертного совета по теме "Отечественные инновационные подходы и методы оказания помощи и лечения травм и огнестрельных ранений на месте происшествия (поле боя) и на дальнейших этапах медицинской эвакуации, применение современных отечественных медицинских изделий и перспективы их внедрения в широкую практику. Совершенствование правового регулирования".

В регионах продолжилась работа общественных приемных комитета. Открыта новая общественная приемная в Рязани.

Как видите, мы не оторваны от реальной жизни. За отчетный период подготовлено и проведено более 90 заседаний. На них рассмотрено свыше 460 вопросов, в том числе около 300 по обсуждению законопроектов, поступивших в комитет или находящихся на сопровождении.

– Назовите самые важные.

– Важны все. Но перечислю основные – наберитесь терпения. Среди них "Ход и итоги эксперимента по созданию мобилизационного людского резерва Вооруженных Сил Российской Федерации", "О правоприменительной практике и проблемах нормативно-правового регулирования в области реализации прав военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей на жилище", "О состоянии и перспективах развития военной науки и высшего военного образования", "О состоянии законодательного обеспечения укрепления правопорядка в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах", "О состоянии и перспективах развития отечественного двигателестроения для дальней и военно-транспортной авиации", "О ходе реализации рекомендаций парламентских слушаний на тему "Совершенствование законодательства в сфере подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания", "О состоянии и проблемах комплектования Вооруженных Сил военнослужащими, проходящими военную службу по призыву", "Диверсификация производства продукции гражданского назначения организациями ОПК", "О профилактике наркомании в Вооруженных Силах и законодательном обеспечении оперативного выявления наркоманов в ходе призыва граждан на военную службу и в период ее прохождения", "Меры социальной защиты членов семей погибших (умерших) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы".

В Главном командовании Военно-морского флота (Санкт-Петербург) состоялся выездной "круглый стол" по теме "Современное состояние Военно-морского флота и перспективы его развития до 2025 года. Обеспечение безопасности в Арктической зоне".

В Самаре мы обсудили проблемы законодательного сопровождения работы органов государственной власти и местного самоуправления по мобилизационной подготовке.

Очень серьезный разговор состоялся с АО "Вертолеты России". В ходе "круглого стола" подняли тему "Военные конфликты нового типа: роль и место аэромобильных войск (сил)".

На открытом заседании Комитета по обороне в марте этого года с докладом выступил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он рассказал о состоянии обороноспособности и нерешенных вопросах законодательного обеспечения. В заседании приняли участие председатель Государственной думы Вячеслав Володин, начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов, статс-секретарь – заместитель министра обороны Николай Панков, заместители министра обороны Тимур Иванов, Татьяна Шевцова, руководители думских фракций: Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Неверов, Сергей Миронов.

В октябре Комитет по обороне провел парламентские слушания в Оренбурге на тему "Социальная защита военнослужащих, ветеранов и инвалидов боевых действий, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей" с участием депутатов Госдумы и областного Законодательного собрания, представителей профильных министерств и ведомств.

– Как известно, далеко не все законопроекты, как бы они ни были важны, обретают жизнь – по разным причинам. А какие инициативы вашего Комитета по обороне уже в силе или начнут работать в ближайшее время?

– Остановлюсь на тех, которые приняты в период 2018–2019 годов. Как уже отметил, в числе наиважнейших – законы, направленные на укрепление обороны и национальной безопасности страны. Но, поверьте, не менее важно социальное обеспечение. Так, Госдумой принят закон, повышающий пенсии фронтовикам. В частности, отменяется так называемый понижающий коэффициент. Он ограничивал получение пенсии в полном размере. Закон принят во исполнение указа президента РФ от 9 мая 2018 года № 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов".

Уточнены отдельные положения функционирования накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения военнослужащих. Законом предусмотрено, что военнослужащие, поступившие из запаса на военную службу, становятся участниками НИС, если они ранее имели такое право. Кроме того, предусмотрено с 1 января 2020 года обязательное включение сержантов и старшин в реестр участников НИС.

Другим законом предлагается защитить жилищные права военнослужащих, являющихся супругами других военнослужащих – участников НИС. Теперь такие граждане признаются нуждающимися в жилых помещениях на основаниях, предусмотренных Жилищным кодексом РФ.

Уточнены основания для отсрочки от призыва на военную службу для продолжения обучения. Здесь необходимо отметить, что в 2003 году Россия присоединилась к Болонскому соглашению, что в свою очередь потребовало изменения законодательства – введения системы многоуровневого высшего образования (бакалавриат, магистратура). А далее изменения последовали и в военном праве. Был принят закон, которым введены новые отсрочки.

– Назовите их, пожалуйста.

– Первая – для граждан, достигших призывного возраста в школе и желающих продолжить обучение по программам среднего профессионального образования. Ранее это касалось только высшего.

Вторая – для граждан, достигших призывного возраста в школе, получивших отсрочку для обучения по программе бакалавриата. Теперь они могут продолжить образование в магистратуре наравне со сверстниками, которым 18 лет исполнилось только после окончания школы.

Принят закон, совершенствующий правовые нормы прохождения военной службы иностранцами. Теперь граждане других государств смогут заключать контракт только один раз. Если захотят пойти на службу повторно, смогут сделать это только после получения гражданства Российской Федерации.

Кстати, анализ деятельности Вооруженных Сил и других войск показал: военнослужащие представляют особый интерес для спецслужб других стран, а также террористических и экстремистских организаций. В этой связи принят закон, который запрещает военнослужащим размещать в СМИ, Интернете информацию, позволяющую раскрыть их ведомственную принадлежность, данные геолокации, дислокации воинских частей.

– На чем Комитет по обороне планирует сосредоточить свою работу в ближайшее время? Какие проекты на выходе?

– В первом и втором чтениях приняты законопроекты большей частью социальной направленности. В частности, в последнее время получила распространение судебная практика, в соответствии с которой военным отказывают в получении жилья в связи с тем, что ранее они обеспечивались им как члены семей военнослужащих. На наш взгляд, лишение законного права на том основании, что родители у человека – военные, обеспеченные жильем ранее, нивелирует важнейшую социальную гарантию. Надеюсь, что в самое ближайшее время у нас получится решить этот вопрос.

В продолжение темы по жилищному обеспечению военнослужащих и членов их семей выделю еще один разработанный законопроект. Он предусматривает досрочное полное погашение задолженности по ипотечному кредиту погибшего военнослужащего единым платежом за счет единовременного начисления на именной накопительный счет участника в размере его задолженности по кредиту. Таким образом, получится максимально быстро решить вопрос об обеспечении жильем членов семьи погибших участников НИС.

Готовится ко второму чтению законопроект по вопросу выплаты неустойки за необоснованную задержку выплаты страховой суммы. Им вводится новое правовое регулирование, регламентирующее порядок и условия выплаты компенсаций за счет государственных органов в случае незаключения ими договора обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих.

Рассмотрен в первом чтении законопроект о мерах социальной поддержки фактических воспитателей военнослужащих. В соответствии с документом к членам семьи военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, или инвалидов вследствие военной травмы, имеющих право на получение единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации, будут относиться фактические воспитатели указанных военнослужащих, которые осуществляли их воспитание и содержание не менее пяти лет, не являясь при этом усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями. При этом право на ежемесячную денежную компенсацию предлагается предоставлять фактическим воспитателям, достигшим возраста 50 и 55 лет (соответственно женщина и мужчина) или являющимся инвалидами.

В первом чтении принят законопроект о совершенствовании работы по защите интересов государства при возмещении ущерба, причиненного военнослужащими имуществу воинской части. Вносимые изменения позволят исключить предпосылки для совершения коррупционных правонарушений и тем самым будут способствовать объективному возмещению ущерба.

Еще один законопроект – об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации. Предлагается уточнить основания этого для тех, кто занят постоянным уходом за одиноким родственником: отцом, матерью, женой, мужем, родными братом или сестрой, дедушкой, бабушкой, усыновителем. Предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации и для тех, кто является опекуном своего брата или сестры при условии, что отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан.

– Читатели "ВПК" интересуются: а что нас ждет впереди? Какие законопроекты только готовятся к рассмотрению?

– В этом нет секрета. Но назову их тезисно. Законопроект о включении взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в состав расходов, подлежащих компенсации членам семей погибших военнослужащих. Таким образом, им будут возмещены не только расходы на содержание и ремонт объектов общего пользования, но и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Еще один законопроект – о выплате проходящему военную службу по контракту подъемного пособия и суточных в связи с направлением не на воинские должности. Поясню: в случае принятия будут предоставлены подъемные при переезде на новое место службы в другой населенный пункт военнослужащим, которые назначены на должности преподавателей (не являющиеся воинскими) в военные учебные центры при вузах.

В настоящее время на рассмотрении комитета находится 43 закона. В целом же за текущий созыв президентом России подписано 52 закона, которые касаются прохождения службы и исполнения воинской обязанности, подготовки граждан к военной службе, статуса военнослужащих, их социальной защиты, пенсионного обеспечения, патриотического воспитания населения. Комитет по обороне и впредь намерен работать в тесном взаимодействии со всеми министерствами и ведомствами силового блока по вопросам совершенствования законодательной базы.

Владимир Шаманов

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 46 (809) за 26 ноября 2019 года