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Интерфакс-АВН

Путин высказывается за начало производства РСМД и их размещение в соответствии с интересами безопасности РФ

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РСД-10 "Пионер"
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 "Пионер".
Источник изображения: РИА Новости/Антон Денисов

Москва. 28 июня. ИНТЕРФАКС - России, судя по всему, нужно начать производство ракет меньшей и средней дальности и принимать решение о месте их размещения исходя из интересов безопасности страны в ответ на аналогичные действия США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где - если это потребуется для обеспечения нашей безопасности - их размещать", - сказал он в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин напомнил, что несколько лет назад Соединённые Штаты "под надуманным предлогом" вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и объявили о том, что они будут такие ракетные системы (РСМД наземного базирования - ИФ) производить".

"Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединённые Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира", - продолжил он.

Путин отметил: "Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. Совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет".

"В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше", - сказал он.

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Дания
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Филиппины
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
РСМД
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