Угрозы безопасности АТР и свободная торговля

На Восточноазиатском саммите обсуждались вопросы безопасности и расширения экономического сотрудничества

Беспрецедентные вызовы, в том числе растущая напряженность, а также важнейшие проблемы, в частности чрезвычайные ситуации в связи с пандемией коронавируса, обсуждались на пленарном заседании Восточноазиатского саммита (ВАС), приуроченном к 15 годовщине со времени создания ВАС в 2005 году. При этом участвовавшие в саммите главы государств и правительств стран-членов АСЕАН, Австралии, Китайской Народной Республики, Новой Зеландии, Республики Индии, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Японии отметили необходимость укрепления сотрудничества в деле обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе.

15-й Восточноазиатский саммит проходил в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Ханое, который стал 37-ой встречей АСЕАН на высшем уровне. Коррективы в формат проведения были внесены Covid-19 и дискуссии глав государств и правительств стран ассоциации, встречи с партнерами по диалогу проводились в онлайн-режиме, а в зале заседаний присутствовали послы стран-участниц АСЕАН во Вьетнаме.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 государств Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этом году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Вьетнаму.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении в режиме видеоконференции 14 ноября подчеркнул, что восточноазиатские саммиты стали авторитетной площадкой, на которой осуществляется совместный поиск решений наиболее острых проблемы, затрагивающих весь Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Президент РФ подчеркнул, что для подержания мира и стабильности в АТР странам региона необходимо наращивать сотрудничество по широкому спектру политических и экономических вопросов, работая слаженно и на принципах уважения международного права, учета интересов друг друга, обеспечения равной и неделимой безопасности.

Риски и угрозы для региона существенно возросли после разрыва Америкой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и Россия в свете объявленного российской стороной в одностороннем порядке моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира призывает все заинтересованные стороны к серьезному разговору. Москва стремится стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений. До тех пор, пока американская сторона будет воздерживаться от размещения ракет, ранее запрещенных Договором РСМД, Россия будет продолжать придерживаться моратория.

Владимир Путин подчеркнул: «…будущее нашего Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы сможем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах всеобщего и устойчивого развития. При таком подходе мы обязательно добьемся результатов, и российская сторона готова вносить свой вклад в совместную работу».

Президент заявил, что тесное сотрудничество и взаимодействие имеет особое значение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В АТР заболевших более 20 млн человек, что составляет 43,7 %, или почти половину, от общего количества инфицированных в мире.

По инициативе РФ развитие антиинфекционного сотрудничества осуществляется с 2016 года и в российском городе Владивостоке действует программа повышения квалификации для эпидемиологов из государств региона, по линии эпидемиологических ведомств организован обмен опытом и информацией, проводится подготовка профильных специалистов. При активном содействии России в Бангкоке создан Центр военной медицины Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На базе центра в мае текущего года проводились Командно-штабные учения по борьбе с пандемией, в которых приняли участие представители оборонных ведомств стран АСЕАН, партнеры по диалогу, эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Более чем в 40 стран мира Россия направила свыше миллиона тестов, РФ готова и далее поставлять их своим партнерам, в том числе и на безвозмездной основе. Вакцина против коронавируса «Спутник-V» уже применяется, зарегистрирована еще одна вакцина и вскоре пройдет регистрацию третья. Путин подчеркнул, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.

Российский лидер отметил, что на фоне пандемии в регионе возникли проблемы экономического характера и снизились объемы взаимной торговли, инвестиционных обменов, наблюдается рецессия в ключевых промышленных и финансовых секторах. Для упрочения экономической кооперации, по мнению российского президента, необходимо способствовать дальнейшему развитию разнопрофильных интеграционных проектов. Владимир Путин сказал: «Уверены, что региональные и субрегиональные объединения, такие как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, могут взаимодействовать в интересах всего региона, гармонично и эффективно дополняя друг друга». На саммите по инициативе Китайской Народной Республики было принято заявление об обеспечении стабильного роста региональной экономики и стимулировании расширения торговли, инвестиций и технологических обменов. Ранее на состоявшемся под российским председательством саммите Шанхайской организации сотрудничества принято совместное заявление лидеров, в котором одобрена предложенная Россией инициатива создания большого Евразийского партнерства, как единого широкого и открытого пространства по безопасности и взаимовыгодного экономического и гуманитарного сотрудничества. Китай, 10 стран АСЕАН, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о свободной торговле. США, ранее участвовавшие в Транстихоокеанском партнерстве, в новом договоре не задействованы.

Улучшению условий жизни способствуют цифровизация экономики и внедрение высокотехнологичных решений, а также обмен наработками в этих областях между странами. Во время сингапурского председательства в ВАС была выдвинута идея «умных городов», подразумевающая применение передовых городских технологий в странах АТР, она была поддержана и получила развитие в России.

Пятнадцатая годовщина учреждения Восточноазиатского саммита ознаменована решением продолжить обсуждение на высоком уровне стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих общую обеспокоенность. Саммит привержен многосторонним началам, основанным на принципах Устава Организации Объединенных Наций и нормах международного права, и активизирует дискуссии между лидерами по вызывающим общую обеспокоенности вопросам, а также посредством совместных усилий по выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества. Планируется проводить регулярный обзор направлений сотрудничества с учетом текущих приоритетов, вызовов и интересов, налаживать связи в регионе, в том числе в контексте выполнения Генерального плана взаимосвязанности АСЕАН на период до 2025 года при поддержке и содействии внерегиональных партнеров АСЕАН. Будет продолжено укрепление механизмов координации выполнения решений лидеров и инициатив ВАС при поддержке отдела по вопросам Восточноазиатского саммита Секретариата АСЕАН. Для обсуждения хода реализации решений лидеров, обмена информацией об инициативах сотрудничества в области регионального развития, а также инициативах в области политики и безопасности была подчеркнута важность запуска регулярных встреч Комитета постоянных представителей при АСЕАН с постоянными представителями стран-участниц ВАС, не являющихся членами АСЕАН.

Ирина Дронина