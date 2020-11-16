Войти
Независимое военное обозрение

Угрозы безопасности АТР и свободная торговля

366
0
0
АСЕАН
АСЕАН.
Источник изображения: vpk-news.ru

На Восточноазиатском саммите обсуждались вопросы безопасности и расширения экономического сотрудничества

Беспрецедентные вызовы, в том числе растущая напряженность, а также важнейшие проблемы, в частности чрезвычайные ситуации в связи с пандемией коронавируса, обсуждались на пленарном заседании Восточноазиатского саммита (ВАС), приуроченном к 15 годовщине со времени создания ВАС в 2005 году. При этом участвовавшие в саммите главы государств и правительств стран-членов АСЕАН, Австралии, Китайской Народной Республики, Новой Зеландии, Республики Индии, Республики Корея, Российской Федерации, Соединенных Штатов Америки и Японии отметили необходимость укрепления сотрудничества в деле обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе.

15-й Восточноазиатский саммит проходил в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Ханое, который стал 37-ой встречей АСЕАН на высшем уровне. Коррективы в формат проведения были внесены Covid-19 и дискуссии глав государств и правительств стран ассоциации, встречи с партнерами по диалогу проводились в онлайн-режиме, а в зале заседаний присутствовали послы стран-участниц АСЕАН во Вьетнаме.

АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день объединяет 10 государств Юго-Восточной Азии: Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В этом году полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли к Вьетнаму.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении в режиме видеоконференции 14 ноября подчеркнул, что восточноазиатские саммиты стали авторитетной площадкой, на которой осуществляется совместный поиск решений наиболее острых проблемы, затрагивающих весь Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Президент РФ подчеркнул, что для подержания мира и стабильности в АТР странам региона необходимо наращивать сотрудничество по широкому спектру политических и экономических вопросов, работая слаженно и на принципах уважения международного права, учета интересов друг друга, обеспечения равной и неделимой безопасности.

Риски и угрозы для региона существенно возросли после разрыва Америкой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и Россия в свете объявленного российской стороной в одностороннем порядке моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в АТР и других регионах мира призывает все заинтересованные стороны к серьезному разговору. Москва стремится стабилизировать ситуацию и не допустить нового витка гонки вооружений. До тех пор, пока американская сторона будет воздерживаться от размещения ракет, ранее запрещенных Договором РСМД, Россия будет продолжать придерживаться моратория.

Владимир Путин подчеркнул: «…будущее нашего Азиатско-Тихоокеанского региона зависит от того, насколько мы сможем сплотиться перед лицом возникающих вызовов и угроз, продемонстрировать политическую волю к сотрудничеству в интересах всеобщего и устойчивого развития. При таком подходе мы обязательно добьемся результатов, и российская сторона готова вносить свой вклад в совместную работу».

Президент заявил, что тесное сотрудничество и взаимодействие имеет особое значение в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В АТР заболевших более 20 млн человек, что составляет 43,7 %, или почти половину, от общего количества инфицированных в мире.

По инициативе РФ развитие антиинфекционного сотрудничества осуществляется с 2016 года и в российском городе Владивостоке действует программа повышения квалификации для эпидемиологов из государств региона, по линии эпидемиологических ведомств организован обмен опытом и информацией, проводится подготовка профильных специалистов. При активном содействии России в Бангкоке создан Центр военной медицины Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На базе центра в мае текущего года проводились Командно-штабные учения по борьбе с пандемией, в которых приняли участие представители оборонных ведомств стран АСЕАН, партнеры по диалогу, эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Более чем в 40 стран мира Россия направила свыше миллиона тестов, РФ готова и далее поставлять их своим партнерам, в том числе и на безвозмездной основе. Вакцина против коронавируса «Спутник-V» уже применяется, зарегистрирована еще одна вакцина и вскоре пройдет регистрацию третья. Путин подчеркнул, что свободный доступ к вакцинации должны иметь граждане всех государств.

Российский лидер отметил, что на фоне пандемии в регионе возникли проблемы экономического характера и снизились объемы взаимной торговли, инвестиционных обменов, наблюдается рецессия в ключевых промышленных и финансовых секторах. Для упрочения экономической кооперации, по мнению российского президента, необходимо способствовать дальнейшему развитию разнопрофильных интеграционных проектов. Владимир Путин сказал: «Уверены, что региональные и субрегиональные объединения, такие как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, могут взаимодействовать в интересах всего региона, гармонично и эффективно дополняя друг друга». На саммите по инициативе Китайской Народной Республики было принято заявление об обеспечении стабильного роста региональной экономики и стимулировании расширения торговли, инвестиций и технологических обменов. Ранее на состоявшемся под российским председательством саммите Шанхайской организации сотрудничества принято совместное заявление лидеров, в котором одобрена предложенная Россией инициатива создания большого Евразийского партнерства, как единого широкого и открытого пространства по безопасности и взаимовыгодного экономического и гуманитарного сотрудничества. Китай, 10 стран АСЕАН, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия подписали соглашение о свободной торговле. США, ранее участвовавшие в Транстихоокеанском партнерстве, в новом договоре не задействованы.

Улучшению условий жизни способствуют цифровизация экономики и внедрение высокотехнологичных решений, а также обмен наработками в этих областях между странами. Во время сингапурского председательства в ВАС была выдвинута идея «умных городов», подразумевающая применение передовых городских технологий в странах АТР, она была поддержана и получила развитие в России.

Пятнадцатая годовщина учреждения Восточноазиатского саммита ознаменована решением продолжить обсуждение на высоком уровне стратегических, политических и экономических вопросов, представляющих взаимный интерес и вызывающих общую обеспокоенность. Саммит привержен многосторонним началам, основанным на принципах Устава Организации Объединенных Наций и нормах международного права, и активизирует дискуссии между лидерами по вызывающим общую обеспокоенности вопросам, а также посредством совместных усилий по выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества. Планируется проводить регулярный обзор направлений сотрудничества с учетом текущих приоритетов, вызовов и интересов, налаживать связи в регионе, в том числе в контексте выполнения Генерального плана взаимосвязанности АСЕАН на период до 2025 года при поддержке и содействии внерегиональных партнеров АСЕАН. Будет продолжено укрепление механизмов координации выполнения решений лидеров и инициатив ВАС при поддержке отдела по вопросам Восточноазиатского саммита Секретариата АСЕАН. Для обсуждения хода реализации решений лидеров, обмена информацией об инициативах сотрудничества в области регионального развития, а также инициативах в области политики и безопасности была подчеркнута важность запуска регулярных встреч Комитета постоянных представителей при АСЕАН с постоянными представителями стран-участниц ВАС, не являющихся членами АСЕАН.


Ирина Дронина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Бруней
Вьетнам
Индия
Индонезия
Камбоджа
Китай
Лаос
Малайзия
Мьянма
Новая Зеландия
Россия
Сингапуp
США
Таиланд
Филиппины
Южная Корея
Япония
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
Медицина
РСМД
ШОС
Похожие новости
17.12.2018
Россия примет участие в военно-морских учениях АСЕАН в 2019 году
06.11.2014
Положение стран-экспортеров вооружений на рынке стран АТР в 2006-2013 гг.
26.10.2011
В структуре военного экспорта США в 2003-2010 гг. более 2/3 стоимостного объема поставок ПВН пришлось на Ближний Восток и страны АТР
14.10.2011
Россия сохранит за собой второе место по экспорту вооружений в страны АТР в 2011-2014 гг. - ЦАМТО
14.10.2011
Россия занимает второе место по стоимостному объему экспорта вооружений в страны АТР по периоду 2003-2010 гг. - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников