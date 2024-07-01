Ракетный жест: Путин предложил начать производство ударных систем РСМД

Москва в ответ на действия США будет принимать решение о том, где их размещать

Размещение Соединенными Штатами ракет средней и малой дальности в различных регионах мира не останется без ответа: Москва начнет производство РСМД и впоследствии определится с их размещением. Об этом Владимир Путин заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 28 июня. Глава государства подчеркнул, что Вашингтон не только производит эти ракетные системы, но уже и привозит их в Европу на учения. Эксперты предрекают новый виток гонки вооружений. Сколько лет потребуется на создание ударных систем РСМД — в материале «Известий».

Последствия снятия моратория на развертывание РСМД

Владимир Путин 28 июня собрал оперативное совещание Совета безопасности, на котором обсудил с коллегами дальнейшие шаги Москвы по одностороннему мораторию на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Договор о ликвидации таких ракет (ДРСМД) был заключен между СССР и США в 1987 году. Он запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности. Глава государства напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из договора и объявили о намерении производить подобные ракетные системы. Россия же в 2019 году проинформировала, что не станет их выпускать и размещать до тех пор, пока США не будут развертывать эти системы в каком-то из регионов мира.

В 2020-м Владимир Путин выступил с заявлением о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в условиях прекращения договора: тогда Москва подтвердила мораторий на развертывание РСМД наземного базирования. Российские власти подчеркнули, что он будет длиться до тех пор, пока в регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

Сегодня известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже и привозят их в Европу на учения, в частности — в Данию, заметил российский лидер. Более того, недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах, и неизвестно, вывезены оттуда ракеты или нет.

— В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше. Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать, — заявил Владимир Путин.

О том, что Москва откажется от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности, если Вашингтон разместит такие системы, активно напоминали еще в апреле. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков тогда подчеркнул, что в случае реализации планов США развернуть подобные ракеты в любом регионе мира, включая Азиатско-Тихоокеанское и Европейское направления, ответом Москвы станет пересмотр подхода к объявленному Владимиром Путиным одностороннему мораторию.

По словам экспертов, подобный исход был неминуем, а реакция Москвы — зеркальна и адекватна, учитывая, что США на одних из общенатовских учений уже испытали системы такого класса. Как бы не восприняли в Вашингтоне заявление российского лидера, подобное решение отражает реалии «новой фазы» холодной войны и гонки вооружений, которая была развязана США после денонсации ДРСМД, считает кандидат политических наук, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

— Какую угрозу это действие понесет в контексте международной безопасности? Конечно, будет раскручен новый виток гонки вооружений, как это было в 1970-1980-х, что может вылиться в серию опасных кризисов, связанных с развертыванием РСМД, как это было в 1983 году. Однако, это произойдет не завтра, ведь между принятием решения о производстве ракет и их выпуском и развертыванием должны пройти годы, а в некоторых случаях — десятилетия, — сказал «Известиям» Василий Климов.

Чем Россия может ответить США

Официально у России нет ракет средней и меньшей дальности, рассказал «Известиям» военный эксперт, редактор сайта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. Однако сейчас развитие отечественной ракетной техники находится на таком высоком уровне, что РФ может создать ракеты этого класса достаточно быстро, поскольку у нее уже есть все технологические наработки.

Новые ракеты средней и меньшей дальности, по словам эксперта, могут базироваться на технологии, которая использовалась при создании «Искандер-М» 9М723, предположил Дмитрий Корнев. При этом если развернуть в европейской части России такие ракеты, они смогут накрывать цели практически на территории всей Европы.

— Мы можем быстро создать наземный комплекс с дальностью до 2 тыс. км на базе «Искандер-М», который из Калининградской области закроет практически всю Европу. До заключения договора о РСМД наши ракеты могли «простреливать» всю Западную Европу, — подчеркнул эксперт.

Сейчас у США есть ракета ATACAMS дальностью 300-330 км, и уже ведутся работы над боеприпасом PrSM дальностью до 1 тыс. км. Причем сейчас ее испытывают официально как неядерный вариант, напомнил эксперт.

— Ракеты большей дальности — в планах. Мы можем быстрее их создать и развернуть аналогичные системы. Причем у нас другой подход — мы сразу создаем ракеты в и ядерном, и в неядерном вариантах. С большой вероятностью они будут и в ядерном оснащении. Напомню, что советские ракеты средней дальности были только в таком варианте, — сказал Дмитрий Корнев.

Наиболее вероятно, американские ракеты будут гиперзвуковыми, и бороться с ними могут комплексы ПВО С-300 и С-400, однако наиболее эффективным станет С-500, поскольку он изначально создавался с возможностью поражения таких целей.

Результаты и перспективы «школы губернаторов»

Вопросы безопасности остаются особенно актуальными для Новороссии и Донбасса. При этом в новых регионах остаются нерешенными и социальные проблемы. Их чиновникам на местах нельзя откладывать на потом, сказал Владимир Путин уже на встрече с выпускниками программы кадрового резерва высшей школы госуправления РАНХиГС — так называемой «школы губернаторов» — которая прошла в этот же день. Многим из проходящих там обучение уже поступили кадровые предложения из новых регионов.

По словам Владимира Путина, уровень жизни в Донбассе и Новороссии должен соответствовать общероссийскому: ресурсы выделены, и местной власти важно ими грамотно распорядиться. В контексте поддержки новых регионов президент обратил особое внимание на успех представителей бизнес-выпускников высшей школы госуправления. По его словам, российские предприниматели не только не позволили развалить брошенные западными партнерами предприятия в РФ, но подхватили их и начали развивать. Благодаря активности российских предпринимателей рост ВВП РФ по итогам первого полугодия превысит 5%.

— Это один из самых успешных проектов в сфере кадровой политики и формировании кадрового потенциала. Об этом, очевидно, говорят цифры: 57 выпускников заняли губернаторские посты. Конечно же, большое количество людей получили другие достаточно значимые должности. К примеру, в нескольких последних потоках учились и сотрудники силовых структур. Но не менее важно в этом проекте и то, что там создается некая горизонтальная «спайка»: возникает знакомство у людей из разных сфер, они воспринимают себя как сплоченный дружеский коллектив, что, в свою очередь, сказывается и на их работе, сотрудничестве и кооперации в будущем, — сказал «Известиям» политолог Евгений Минченко.

Среди участников встречи были временные главы некоторых регионов, которые, пользуясь случаем, попытались заручиться поддержкой Владимира Путина на выборах. Так, президент пожелал успехов на предстоящем Едином дне голосования врио главы Кузбасса Илье Середюку и врио губернатора Курской области Алексею Смирнову.

Василиса Ясенева

Богдан Степовой