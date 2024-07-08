Угрозы средней и малой дальности: чем может ответить Россия на выход США из ДРСМД

Заявления Владимира Путина прозвучали в ходе ответов на вопросы журналистов по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане. Ранее российский лидер напомнил, что США вышли из ДРСМД несколько лет назад, а в настоящее время не только производят ранее запрещенные системы, но и привозили их на территорию Дании на военные учения. Также Пентагон заявил, что РСМД находятся на Филиппинах, и их дальнейшая судьба неизвестна.

"Пистолет у виска страны"

К середине 1980-х годов СССР и США развернули в Восточной и Западной Европе ударные комплексы средней (1–5,5 тыс. км) и малой (500–1 000 км) дальности с баллистическими и крылатыми ракетами.

"Американцы создали вокруг территории России боевые позиции с такими ракетами, которые могли долететь до Москвы за 8–10 минут, — напомнил в беседе с ТАСС военный эксперт, полковник запаса Виктор Литовкин. — И принять решение о противодействии этим ракетам просто было не успеть. Поэтому они нам угрожали. Ракеты находились в Германии, Турции, Италии и так далее. Нам надо было что-то с этим делать".

8 декабря 1987 года после серии переговоров генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом был подписан Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Морские и авиационные ракеты под действие договора не подпадали.

Подписанием договора по РСМД мы, по сути дела, отвели пистолет от виска страны

Михаил Горбачев

Книга "Жизнь и реформы"

Ракетно-ядерный клинч

Соединенные Штаты развернули угрожающие СССР двухступенчатые твердотопливные ракеты MGM-31A Pershing IA (дальность порядка 650 км, ядерная боевая часть мощностью до 400 килотонн в тротиловом эквиваленте — в 20 раз больше ядерного заряда, сброшенного США на японский город Нагасаки) и MGM-31C Pershing II (дальность около 1,9 тыс. км, ядерная боевая часть мощностью до 50 килотонн). Помимо этого, у США имелись мобильные комплексы BGM-109G Gryphon, стрелявшие модификацией крылатой ракеты Tomahawk с ядерной боеголовкой и дальностью около 2,4 тыс. км.

Ракеты Pershing II Источник изображения: © HUM Images/ Universal Images Group via Getty Images

Советский Союз обладал несколькими уникальными системами вооружения с ракетами различных типов. Наиболее современным на тот момент был ракетный комплекс РК-55 "Рельеф", принятый на вооружение в 1986 году. По данным из открытых источников, его мобильные пусковые установки были оснащены шестью крылатыми ракетами — модификацией ракет морского базирования "Гранат". Боеприпасы имели дальность пуска до 2,5 тыс. км и могли оснащаться ядерными боевыми частями мощностью 200 килотонн в тротиловом эквиваленте. Обнаружить и перехватить ракету, летевшую на высоте в несколько сотен метров, было бы для противника непростой задачей.

Другой советский ракетный комплекс средней дальности — "Пионер", заступивший на боевое дежурство в 1976 году на территории Белорусской ССР. Он был оснащен двухступенчатой твердотопливной ракетой РСД-10, способной доставить к целям три разделяющихся боевых блока с ядерными зарядами в 150 килотонн. Каждый блок имел индивидуальное наведение, поражал цели на расстоянии 5 тыс. км, а после модернизации в 1980 году умел еще больше отклоняться от первоначальной траектории полета ракеты. Транспортно-пусковой контейнер размещался на колесной мобильной установке. "Пионер" отличался исключительной надежностью. За время эксплуатации и испытаний было совершено 190 контрольных пусков — все они были успешными.

Его предшественником, стоявшим на вооружении, был подвижный оперативно-тактический ракетный комплекс "Темп-С", появившийся в соединениях Ракетных войск стратегического назначения в 1966 году. Дальность полета двухступенчатой ракеты достигала 900 км, она оснащалась, согласно данным из открытых источников, ядерной боевой частью мощностью до 500 килотонн.

Пусковая установка оперативно-тактического ракетного комплекса "Темп-С" Источник изображения: © Эдуард Песов/ ТАСС

Также на боевом дежурстве оставались устаревшие жидкостные ракеты Р-12 и Р-14 — ветераны Карибского кризиса 1962 года. В рамках операции "Анадырь" разобранные Р-12 с дальностью 1,7 тыс. км успели прибыть на Кубу, а Р-14 с дальностью 3,4 тыс. км не смогли из-за морской блокады Острова свободы.

Имелся у Советского Союза и комплекс ОТР-23 "Ока" — первый в мире, способный прорываться сквозь противоракетную оборону. "Ока" — уникальный оперативно-тактический комплекс, который размещался на одном трехосном шасси вроде бронетранспортера, который проходил по любому бездорожью, обслуживали комплекс только три человека. Летала ракета на дальность 400 км", — пояснил Литовкин.

Исполнение приговора

Все вышеперечисленные ударные системы подлежали ликвидации. Все из них подпадали по характеристикам под действие ДРСМД, кроме "Оки". Однако и она отправилась под нож. Виктор Литовкин отметил, что против уничтожения "Оки" был Генеральный штаб Вооруженных сил СССР во главе с маршалом Сергеем Ахромеевым. Однако Михаил Горбачев и министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе пренебрегли мнением военных и включили этот комплекс в список уничтожаемых. "Мы уничтожили свыше 300 таких ракет и оснастку для производства таких ракет", — сообщил военный эксперт.

Ракеты ОТР-23 "Ока" перед уничтожением Источник изображения: © Иосиф Будневич/ ТАСС

При этом полковник в отставке обратил внимание на различные способы уничтожения американских и советских ракет. "Если американцы уничтожали свои ракеты, просто расплющивая их, предварительно доставая из них все ценные элементы, такие как золото, серебро, ванадий и прочие, то мы их просто взрывали", — сказал он.

Ликвидация ракетных комплексов — зачастую новейших — в последние годы существования Советского Союза повлияла на настроения в армейской среде, оборонно-промышленном комплексе. "Я присутствовал на полигоне Сары-Шаган, когда взрывали эти ракеты, и многие наши генеральные конструкторы стояли и плакали, — поделился воспоминаниями Виктор Литовкин. — Это были их детища, они жизнь положили, чтобы создать такие ракеты для защиты нашей страны".

Военный эксперт заметил, что ракеты комплексов "Пионер" и "Темп-С" ликвидировались путем их запусков в акваторию Тихого океана в присутствии американских инспекторов. По словам полковника запаса, ракеты во время пусков не дали ни одного сбоя и упали в намеченные точки, что стало для американцев сюрпризом.

Обязательства сторон по ДРСМД были полностью выполнены к июню 1991 года. Советский Союз вывел из эксплуатации вдвое больше ракет, чем Соединенные Штаты (1 846 и 846 единиц соответственно), втрое больше пусковых установок и в семь раз больше ракетных баз.

Нужен ли России новый договор?

Литовкин считает, что на момент подписания договора такой неравноценный "размен" был выгоден для СССР. "Мы избавились от головной боли, от того, что через 8–10 минут эти ракеты могут упасть на Кремль, на нашу Москву, на наших людей, — выразил мнение военный эксперт. — Потом пришлось компенсировать это другими способами. <...> Была создана система противоракетной обороны Москвы <...>. И тем не менее на тот момент это было правильно".

Договор подвергался критике с американской и российской сторон. В августе 2019 года Соединенные Штаты по собственной инициативе вышли из ДРСМД. Поводом стала разработка Россией новой крылатой ракеты типа 9М729, которая якобы нарушает условия договора, для оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". В свою очередь Москва приостановила участие в ДРСМД.

Транспортно-пусковой контейнер с крылатой ракетой 9М729 ракетного комплекса "Искандер-М" Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

По мнению полковника запаса, заключение нового подобного договора невозможно, в том числе из-за нежелания США соблюдать условия таких соглашений. Он напомнил, что Соединенные Штаты неоднократно препятствовали работе российских инспекторов в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. "Любой договор — это договор о доверии. Мы не можем заключить договор с государством, с организацией, которым мы не доверяем, которые будут обманывать нас на каждом шагу", — поделился мнением эксперт.

Морские ракеты выходят на сушу

Уже в августе 2019 года вслед за выходом из ДРСМД Соединенные Штаты испытали наземную систему с крылатыми ракетами Tomahawk на дальность свыше 500 км.

Виктор Литовкин считает, что Россия может пойти по такому же пути. "У нас есть такие же ракеты, как "Томагавки", — "Калибры", — напомнил он. — Они у нас на подводных лодках и надводных кораблях. Думаю, нам нетрудно технически переместить их на землю так же, как они "Томагавки" размещают на земле". Также эксперт выразил мнение, что крылатую ракету 9М729 возможно доработать так, чтобы дальность ее полета превышала 500 км.

Пуск крылатой ракеты "Калибр" Источник изображения: © Минобороны РФ/ ТАСС

Полковник запаса поделился в беседе с ТАСС мнением, что если США начнут размещать свои ракеты средней дальности в Европе или Азии, то Россия сможет зеркально ответить размещением собственных ударных систем. "Так что слово за ними. <...> Мы сами не инициируем подобные вещи, но ответить достойно всегда сумеем", — заключил эксперт.

Виктор Бодров