Путин: РФ нужно производить ракетные системы средней и меньшей дальности

Путин: РФ должна реагировать на шаги США, нужно начать производство систем РСМД

МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. Россия должна реагировать на действия США, в связи с чем следует обсудить вопрос о развертывании производства ударных систем ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил президент РФ Владимир Путин.

Заявление глава государства сделал на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Президент напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о намерении производить упомянутые ракетные системы.

"Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования", – цитирует Путина РИА Новости.

Он обратил внимание, что сейчас Соединенные Штаты не только производят названный тип реактивных снарядов, но и размещают их в странах Европы.

При этом, продолжил российский лидер, неизвестно, вывезли ли США свои ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках военных учений.

"Мы в 2019 году объявили о том, что мы не будем их производить, эти ракеты, и не будем их размещать до тех пор, пока Соединенные Штаты не будут размещать эти системы в каком-то из регионов мира. Известно, что США не только производят эти ракетные системы, но уже привозили их в Европу на учения, в Данию. И вот совсем недавно было объявлено, что они находятся на Филиппинах. Неизвестно при этом, вывезли они оттуда эти ракеты или нет", – сказал Путин.

Радио Sputnik писало, что США могут обратиться к странам Азии с просьбой предоставить территорию для размещения РСМД.