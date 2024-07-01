Путин: РФ нужно производить ракетные системы средней и меньшей дальности

Путин: РФ должна реагировать на шаги США, нужно начать производство систем РСМД
МОСКВА, 28 июня/ Радио Sputnik. Россия должна реагировать на действия США, в связи с чем следует обсудить вопрос о развертывании производства ударных систем ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил президент РФ Владимир Путин.
Заявление глава государства сделал на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент напомнил, что несколько лет назад США под надуманным предлогом вышли из этого договора и объявили о намерении производить упомянутые ракетные системы.
Он обратил внимание, что сейчас Соединенные Штаты не только производят названный тип реактивных снарядов, но и размещают их в странах Европы.
При этом, продолжил российский лидер, неизвестно, вывезли ли США свои ракеты средней и малой дальности с Филиппин, куда ранее доставили их в рамках военных учений.
Радио Sputnik писало, что США могут обратиться к странам Азии с просьбой предоставить территорию для размещения РСМД.