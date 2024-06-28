США заявили, что запросов Конгрессу на крупные ассигнования для Киева больше не будет

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен напомнил, что Группа семи достигла на саммите в Италии соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца года

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Американская администрация не намерена более обращаться к Конгрессу США с запросами на дополнительные крупные бюджетные ассигнования для Украины. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы ясно дали понять: запрос на дополнительные ассигнования - это нечто такое, повторения чего мы не ожидаем", - сказал американский дипломат, комментируя ситуацию вокруг Украины на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

"Украине необходимо сказать [президенту России Владимиру] Путину: мы можем победить вас на поле боя, мы удерживаемся на востоке, мы дестабилизируем ваши огневые позиции, и мы восстанавливаем свою экономику за счет противовоздушной обороны и сохранения открытыми маршрутов экспорта", - считает представитель внешнеполитического ведомства США. "Чтобы это продолжалось, им (властям Украины - прим. ТАСС) необходимо быть в состоянии производить и покупать вооружения, которые им будут требоваться в перспективе, а также сохранять живой экономику", - отметил О'Брайен. По его словам, "это означает нахождение источников денежных средств". "И российские денежные средства - лучшие для этого", - утверждал помощник госсекретаря, имея в виду замороженные Западом активы РФ.

Он напомнил, что Группа семи достигла на своем саммите в Италии 13 июня соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца года. "Эти $50 млрд, по сути, дают Украине возможность сказать: в 2025 году мы продолжим побеждать вас (россиян - прим. ТАСС) на поле боя. Или, если вы хотите обсуждать ответственный, резонный мир, то мы, возможно, будем к этому готовы. Выбор за Украиной", - полагает О'Брайен. "Однако это - способность Украины продолжать воевать и дальше, не только в текущем году, - имеет фундаментальное значение в плане более широкого выбора, стоящего перед нами", - признал помощник госсекретаря.

Запрос исполнительной ветви власти США на выделение из федерального бюджета в текущем финансовом году дополнительно порядка $106 млрд на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню был одобрен в апреле законодателями после примерно полугода ожесточенных дебатов. При этом должностные лица американского правительства фактически давали понять, что затем в Конгресс могут быть направлены и запросы на дальнейшую масштабную финансовую помощь Киеву. Член Сената Конгресса Эрик Шмитт (республиканец, от штата Миссури) заявлял в начале апреля, что вашингтонская администрация может запросить у Конгресса на оказание помощи Украине еще $100 млрд.