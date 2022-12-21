Десять рисков, которые могут потрясти мир в 2023 году

TNI: помимо десяти "известных неизвестных" рисков, мир могут потрясти и непредвиденные

На самом деле рисков может быть больше, указывают авторы статьи в TNI. Десять из них можно отнести к "известным неизвестным", их траектории можно в некоторой степени предугадать. Но существуют и поистине непредвиденные риски с катастрофическими последствиями.

Мэтью Берроуз (Mathew Burrows), Роберт Мэннинг (Robert Manning)

Основываясь на нашем многолетнем опыте прогнозирования глобальных рисков и тенденций в Национальном совете по разведке США, где нам было поручено представить руководству страны долгосрочный анализ, мы определили главные глобальные риски в 2023 году с точки зрения США и остального мира. Наш послужной список весьма внушителен, учитывая успешно предугаданные нами риски в 2022 году. Штаммы коронавируса действительно вызвали тревогу, особенно в Китае, где они сдержали экономический рост, как мы и предсказывали. Мы успешно спрогнозировали боевые действия на Украине и скачок цен на нефть до 100 долларов за баррель — это случилось ранее в этом году, хотя во второй его половине цены на энергоносители несколько снизились. Кроме того, мы упоминали нехватку продовольствия, экономические кризисы и усугубляющиеся долговые проблемы развивающихся стран — как в прошлом году, так и в этом. Некоторые экономисты полагают, что долговой кризис окажется слабее наших и других прогнозов, однако страны с низким и средним уровнем дохода — например, Шри-Ланка и Пакистан — уже столкнулись с этой реальностью. Прошлогодний прогноз о неэффективности борьбы с переменой климата подтвердился на ноябрьской конференции COP27 в Каире, которая обернулась крупным разочарованием. По нашим оценкам, эта тенденция сохранится и в 2023 году. Наконец, из-за растущей напряженности вокруг Тайваня, а также американского эмбарго на экспорт высокотехнологичных полупроводников и оборудования китайско-американские трения в 2023 году сохранятся.

Каждому риску присваивается вероятность. Средняя вероятность предполагает шанс 50 на 50, что наш прогноз сбудется. Вообще, такие прогнозы осложнились, потому что риски все более взаимосвязаны. Тесно переплетенные события в рамках одного кризиса, как бы встроенного в другие, называются поликризисом. Хотя поликризисы случались и раньше, украинский конфликт явственно высветил нынешние вызовы. Продовольственный кризис усугубляется тем, что до недавнего времени Украина не могла экспортировать свое зерно. Энергетический кризис коренится в попытках Запада лишить российскую военную машину энергетических доходов, а также в ответных шагах Владимира Путина, который лишил Европу поставок газа. Инфляция выросла из-за скачка цен на энергоносители и продукты питания, но она связана еще и с перебоями поставок вследствие пандемии. Как и долг, инфляция тоже сопряжена с ростом цен на сырье из-за конфликта на Украине, а также с сильным долларом и бюджетными тратами на борьбу с экономическим спадом после пандемии. Из-за того, что большинство рисков взаимосвязаны, снижение отдельно взятого риска будет зависеть от того, снизятся ли вместе с ним и другие. Точно так же серьезность одного конкретного риска сопряжена с другими и нередко их усугубляет. И все же мы считаем правильным исследовать каждый риск обособленно, но памятуя при этом об их взаимосвязанной природе, а траекторию развития прогнозировать, исходя из теории вероятности — даже если отдельно взятый риск невозможно исключить полностью, не разобравшись с другими.

Риски

1) Поликризис от украинского конфликта: контуры и момент украинской развязки остаются загадкой. Однако поликризисная петля, затягивающаяся в результате боевых действий, — ослабление энергетической и продовольственной безопасности, инфляция и экономический спад — может вызвать на Западе "усталость от Украины" и подорвать жизненно важную поддержку. С наступлением зимы и замедлением боевых действий Путин наверняка упрочит свою стратегию истощения ударами по энергетической и водной инфраструктуре Украины, чтобы та рухнула как государство. В противном случае его собственные потери вынудят его в некоторой мере признать поражение.

Киев вернул себе Херсон на юге и часть Донбасса на северо-востоке — это более 50% земель, оккупированных Москвой с 24 февраля — и значительно укрепил свои позиции. Решение за переговорным столом или даже прекращение огня и прочное перемирие все еще преждевременны, потому что обе стороны убеждены, что могут победить. Киев на ноябрьском саммите "Двадцатки" обнародовал мирный план из десяти пунктов. Он потребовал, чтобы Россия ушла со всей суверенной территории Украины и возместила ущерб — по сути, призвав Путина к полной капитуляции. Кроме того, сказываются разнонаправленные векторы: с одной стороны, Киев просит у США и НАТО более современное оружие, в том числе дальнобойное, включая тактические ракетные комплексы и системы противоракетной обороны, тогда как некоторые конгрессмены, наоборот, хотят ограничить поддержку Украины.

Конфликт порождает множество взаимосвязанных рисков: потенциальный тупик или эскалацию, если США и НАТО в ответ на путинские бомбардировки отправят Киеву передовые вооружения; российский ядерный удар, если Киев попытается захватить Крым; "усталость от Украины" в Европе на фоне рецессии; и разногласия между США и ЕС по поводу количества и качества дальнейшей военной помощи Киеву.

Вероятность: средне-высокая

2) Усиление голода: Всемирная продовольственная программа (ВПП) выявила "огненное кольцо" голода и недоедания, простирающееся по всему миру от Центральной Америки и Гаити через Северную Африку, Сахель, Гану, Центральноафриканскую Республику и Южный Судан на восток до Африканского Рога, Сирии и Йемена, а затем до Пакистана и Афганистана. Число голодающих по всему миру резко выросло с 2019 года со 135 миллионов до 345 миллионов. Даже если конфликт на Украине разрешится мирным путем и будущие поставки зерна из страны окажутся в безопасности, нехватка продовольствия никуда не денется. Помимо конфликта, вторая причина голода — перемена климата с затяжными засухами и сокращением осадков, и она едва ли смягчится в 2023 году. Резкий рост цен на дизельное топливо и удобрения, а также сопутствующие конфликту перебои (в частности, с доставкой урожая на рынок и переработкой мяса и птицы) привели к росту затрат на прокорм скота, в том числе молочного. Из-за инфляции растут расходы на гуманитарную помощь: дополнительные траты ВПП на операционные расходы прежде позволили бы накормить 4 миллиона человек в течение одного месяца.

Вероятность: высокая

3) Переворот и конфронтация с Ираном: подобно конфликту на Украине, беспрецедентное народное восстание грозит превратить Иран в поликризис. Звезды уже сошлись для этого, суля опасный конфликт США и/или Израиля с Тегераном. Ядерная сделка с Ираном, которая еще несколько месяцев назад была близка к успеху, ныне бездействует, если не умерла окончательно. Иран наращивает производство высокообогащенного урана до уровня 60% (тогда как для бомбы необходимо 90%). Выйти на достаточный уровень он сможет всего через несколько недель, а через два года или еще скорее получит готовую к доставке боеголовку.

Предоставив России беспилотники и ракеты, Иран придал конфронтации новое измерение и ускорил новые санкции. Ослабленная легитимность правящей теократии и разгром невиданного народного восстания добавляют неопределенности. Возможно, Иран находится всего в шаге от политической революции, а это – маловероятное событие с большими последствиями.

Новое крайне правое правительство Израиля и Палата представителей США с республиканским большинством упрочат давление в надежде на удар или диверсию по иранскому обогатительному заводу в Фордо, а также ракетным базам и объектам с беспилотниками. В ответ Иран может ударить по саудовским нефтяным объектам или нефтяным танкерам в Ормузском заливе, нарушив движение нефти на фоне эскалации конфликта. Народные протесты и свержение теократии — событие маловероятное, но с крайне серьезными последствиями, которое может круто перевернуть всю геополитику Ближнего Востока, и без того неспокойного.

Вероятность противостояния: высокая

4) Обострение долгового кризиса в развивающихся странах: Программа развития ООН (ПРООН) предупредила о "серьезных долговых проблемах" у 54 стран с низким и средним уровнем дохода. На эти страны приходится 18% населения мира, более половины людей, живущих в крайней нищете, и 28 из 50 стран, наиболее уязвимых к перемене климата. Исторически сложилось так, что попытки облегчить долговое бремя всегда запаздывали. Проблемы платежеспособности поначалу ошибочно принимаются за проблемы ликвидности — это, в свою очередь, приводит к затяжным долговым кризисам с серьезными экономическими последствиями. В верхней части списка бедствующих стран преобладают страны с низким уровнем дохода, например, Сомали и Зимбабве, однако, по оценке Oxford Economics, буря коснется и ряда стран с формирующимся рынком: они уже сократили расходы и находятся в начале цикла спада. Бедственное финансовое положение большинства развивающихся государств не сулит программе ООН по устойчивому развитию к 2030 году ничего хорошего. Наоборот, в 2023 году развивающийся мир наверняка столкнется с еще большей бедностью и недоступностью образования и не сможет бороться с переменой климата.

Вероятность: средне-высокая

5) Стремительный рост мирового долга: в последние четыре-пять лет растет как корпоративный долг нефинансовых компаний (88 трлн долларов, около 98% мирового ВВП), так и совокупный долг государств, корпораций и домохозяйств (290 трлн долларов к третьему кварталу 2022), сообщает Международный институт финансов. Отчасти ситуация объясняется годами низких процентных ставок (вплоть до отрицательных), которые подпитывают "легкие" деньги. Хотя общие показатели немного снизились, поликризис повышенных процентных ставок, сильного доллара, европейской рецессии, слабости китайской экономики и неопределенности вокруг Украины наверняка спровоцирует новый финансовый крах – региональный или даже глобальный. Общая сумма долга сегодня значительно выше, чем во время финансового кризиса 2007–2008 годов, а налогово-бюджетные условия в основных странах ОЭСР лишь усугубились. Еще тревожнее ослабление международного сотрудничества по сравнению с 2008 годом. Под властью республиканцев Конгресс менее расположен наращивать ресурсы МВФ и Всемирного банка, необходимые для предотвращения дефолтов и реструктуризации долга (особенно в развивающихся странах, но потенциально даже в Италии. "Двадцатка" сыграла ключевую роль в финансовом кризисе 2007-08 годов, но, судя по ноябрьскому саммиту на Бали, совместной работы по управлению долгом недостаточно. Китай, крупнейший кредитор развивающихся стран, предпочитает управлять долгом на двусторонней основе, а из-за напряженных отношений с Вашингтоном Пекин едва ли возьмется с ним сотрудничать, как в 2008 году. Искра, из которой разгорится новый крупный финансовый кризис, может возникнуть из-за угрозы дефолта в развивающихся странах или даже Италии, корпоративного банкротства формата Lehman Brothers 2008 года или паники, если конфликт на Украине выйдет на ядерный уровень.

Вероятность: от средней до средне-высокой

6) Дальнейшее ослабление глобального сотрудничества: глобальные риски, начиная от перемены климата и долга наименее развитых стран и заканчивая космическим мусором, нарастают по мере конкуренции крупных держав, которая затрудняет сотрудничество по общим проблемам. После ноябрьской встречи на полях "Двадцатки" президент Джо Байден и председатель Китая Си Цзиньпин договорились возобновить двусторонние переговоры о перемене климата. Однако эти усилия наверняка остановит очередное столкновение из-за Тайваня. Многосторонняя торговая система износилась, как недавно предупредил генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала, а протекционистские шаги ряда крупных держав по обеспечению самодостаточности затормозят экономический рост во всех странах. Другие же институты оказались неэффективными: "Двадцатка" не спешит сглаживать нарастающие долговые кризисы в наиболее пострадавших странах (Бангладеш, Пакистан, Шри-Ланка и другие), тогда как Всемирный банк подвергся жесткой критике со стороны развивающихся стран за нежелание наращивать средства на борьбу с переменой климата. Без дальнейших шагов со стороны многосторонних институтов по решению сегодняшних вызовов легитимность западного либерального порядка после Второй мировой войны будет ослабевать, особенно в глазах стран Глобального Юга, чьи шансы на стремительное экономическое развитие тают. Еще одно последствие экономического национализма и отказа от сотрудничества в реформах и обновлении глобальных институтов — раскол международного порядка на региональные блоки с неэффективными и противоречащими друг другу нормами и стандартами. Разрушение многосторонней системы лишь упрочит риск еще большей бедности, национализма и конфликтов.

Вероятность: высокая

7) Поляризация и раскол технологической системы: по оценкам Boston Consulting Group, при попытка крупной державы достичь полной самодостаточности в полупроводниках, как намерена сделать администрация Байдена, лишь первоначальные инвестиции составят триллион долларов, а микросхемы подорожают на 35-65%. С накалом китайско-американской технологической войны Пекин лишится доступа к ряду иностранных товаров, и ему придется заменять их собственным производством, а это, в свою очередь, подорвет стимул к соблюдению мировых стандартов. По данным Глобального института Маккинзи, при производстве 81 ключевого товара Китай соблюдает глобальные стандарты на 90% и более. В ряде этих случаев Пекин сотрудничает с иностранными многонациональными компаниями, получая через них от 20 до 40% необходимых ресурсов. Поскольку роль полупроводников растет во всех потребительских товарах, а не только в электронике и высокотехнологичном оборудовании, все промышленные рынки наверняка расколются, что, в свою очередь, обернется ростом затрат (читай: инфляцией) и сужением ассортимента для потребителей. По данным ВТО, в долгосрочной перспективе раскол мировой экономики на два автономных блока, западный и китайский, приведет к снижению мирового ВВП минимум на 5% — даже больше, чем ущерб от финансового кризиса 2007–2008 годов. Моделирование МВФ показало, что "развивающиеся страны при таком сценарии ждут мрачные перспективы роста, а некоторые из них столкнутся с двузначными потерями благосостояния".

Вероятность: средне-высокая

8) Обострение перемены климата и его последствий: мировой саммит COP27 принес скорее разочарование, чем реальные достижения. Нефтедобывающие государства не дали хода призывам к поэтапному отказу от ископаемого топлива, несмотря на озвученную цель не допустить повышения температуры свыше 1,5 градусов. Большинство ученых считают, что это скоро произойдет, и если страны не возьмут на себя обязательство сократить общие выбросы парниковых газов на 43%, то суммарное повышение составит 2,2 градуса. Более жаркий климат усугубит засухи и наводнения, а также опасные перемены в циклах осадков, которые угрожают урожайности сельскохозяйственных культур. Единственным положительным моментом COP27 стало соглашение о новом фонде "убытков и ущерба", чтобы помочь развивающимся странам покрыть расходы, вызванные переменой климата. Однако конкретный взнос промышленно развитых стран так не был озвучен. Западный мир уже подписался оказывать финансовую помощь развивающимся странам в снижении выбросов углерода, однако свои обещания так и не выполнил. Республиканцы, получив большинство в Палате представителей, уже заявили, что платить за чужую борьбу с переменой климата не желают. Угрозу фонду "убытков и ущерба" представляет и националистический сдвиг вправо в европейской политике. Природные катастрофы участились и касаются всех стран, а не только бедных, поэтому перемена климата остается первоочередной задачей для промышленно развитого Запада.

Вероятность: высокая

9) Дальнейшая напряженность между США и Китаем: Несмотря на ноябрьскую встречу Байдена и Си, на которой лидеры попытались стабилизировать отношения, сохраняются основополагающие разногласия насчет Тайваня, технологических правил и стандартов, торговли, прав человека и агрессии Пекина на основе развенчанных территориальных претензий в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Диалог по торговле, климату и военным вопросам начался, однако любые достижения грозит подорвать сиюминутный национализм с обеих сторон. Пока что в ответ на запрет администрации Байдена на экспорт искусственного интеллекта, микросхем для суперкомпьютеров и оборудования для их производства Пекин ограничился тем, что подал жалобу в ВТО и провозгласил дополнительные инвестиции в 143 миллиарда долларов в собственную полупроводниковую промышленность. Эти меры призваны задушить дальнейшее развитие китайских передовых технологий. В Конгрессе к Китаю бытует стойкая двухпартийная антипатия, и Палата представителей с республиканским большинством наверняка будет отстаивать жесткую антикитайскую линию по Тайваню, торговле и правам человека, чем рискует подорвать план Байдена. Хотя, по нашему мнению, вероятность того, что Китай попытается принудить Тайвань к объединению в 2023 году или в ближайшие годы, крайне мала, ожидающий рассмотрения закон о Тайване, призванный укрепить военные и политические связи с островом, придаст новый импульс взаимной демонизации. Попытки стабилизировать отношения столкнутся с серьезными препятствиями и могут быть сорваны.

Вероятность: средне-высокая

10) Опасное положение на Корейском полуострове: неустанные испытания всего спектра ракет со стороны Пхеньяна (86 запусков в 2022 году, включая баллистические, крылатые, средней дальности, с тактическими ядерными боеголовками и межконтинентальные) проводятся в рамках северокорейской программы по созданию живучего арсенала для ответного удара, а также расширению возможностей для принуждения и возможного нападения. Подготовка к седьмому ядерному испытанию велась уже несколько месяцев, и о нем предупреждали правительства США и Южной Кореи. Возможно, оно не состоялось в силу некоего уговора между Пхеньяном и Пекином. Однако если седьмое испытание состоится и Пекин наложит вето на санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи, раскол в американо-китайских отношениях наверняка углубится. Арсенал Пхеньяна уже намного больше, чем диктует взаимное сдерживание против США и Южной Кореи. У президента Ким Чен Ына может возникнуть соблазн пойти на провокацию, и его просчет чреват кризисом и/или столкновением между Севером и Югом.

Вероятность: средне-высокая

Непредвиденные риски

Вышеупомянутые риски, по выражению бывшего министра обороны Дональда Рамсфелда, можно отнести к "известным неизвестным": их траектории можно в некоторой степени предугадать. Но существуют и поистине непредвиденные риски с катастрофическими последствиями.Например, извержение супервулкана (Йеллоустоун, Индонезия, Япония); гигантский астероид диаметром в 10 км, уничтоживший динозавров 66 миллионов лет назад; солнечная буря, которая выведет из строя земные энергосистемы на недели или даже месяцы; и радиоактивные гамма-всплески из глубокого космоса. Как мы видели на примере пандемии COVID-19, тысячи вирусов на нашей планете могут привести к пандемиям, бороться с некоторыми из которых будет гораздо труднее, чем с коронавирусом.

Все эти катастрофы крайне маловероятны, однако чреваты огромными последствиями.

Вероятность: низкая

Мэтью Берроуз и Роберт Мэннинг — действительные члены научной программы Центра Стимсона "Переосмысление высшей стратегии США".