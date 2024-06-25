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ТАСС

Госдеп утверждает, что доходы от активов РФ позволят Киеву воевать в 2025 году

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Здание Госдепартамента США
Здание Госдепартамента США.
Источник изображения: AP Photo/ Luis M. Alvarez

Это предоставит Украине от $50 млрд до $60 млрд, отметил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов полагает, что доходы от замороженных российских активов позволят Украине воевать в 2025 году. Об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Мы также видели, как Группа семи согласилась предоставить Украине ресурсы, необходимые для продолжения этой борьбы. И это было решение, которое, надеюсь, скоро будет утверждено, использовать доходы от замороженных российских суверенных активов для создания кредитного механизма, который предоставит Украине от $50 млрд до $60 млрд. И с этими [средствами] она должна быть в состоянии продолжить эту борьбу в 2025 году", - утверждал дипломат.

Как заявил 14 июня президент России Владимир Путин, на Западе, украв российские активы, "сделают еще один шаг к разрушению той системы, которую создавали сами, и которая многие десятилетия обеспечивала их процветание, позволяла потреблять больше, чем они зарабатывают, через долги и обязательства привлекать деньги со всего мира". По его словам, "всем странам и компаниям, суверенным фондам становится очевидно, что их активы и резервы далеко не в безопасности - как в юридическом, так и в экономическом смысле слова". Лидеры G7 на саммите в Италии 13 июня достигли соглашения о выделении Украине $50 млрд за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд). 

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