Politico: Макрон препятствует отправке Украине прибыли с российских активов

По данным газеты, французский президент "главное препятствие" в том, что касается предложения США по предоставлению Украине кредита, который будет погашаться за счет прибыли с активов РФ

ВАШИНГТОН, 7 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон единственный среди лидеров стран Группы семи (G7) препятствует предложению Соединенных Штатов о передаче Украине прибыли с замороженных российских суверенных активов. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники в вашингтонской администрации.

По их данным, Макрон - "главное препятствие" в том, что касается предложения США по предоставлению Украине кредита, который будет погашаться за счет прибыли с российских активов.

Как сообщил 7 июня портал Semafor, США и страны Европы близки к заключению соглашения об использовании прибыли от российских замороженных активов на военные нужды Украины и надеются достичь договоренности к саммиту G7, который пройдет в Италии с 13 по 15 июня. Накануне заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что страны Группы семи пока не достигли консенсуса по поводу сделки по использованию замороженных российских активов.

20 мая газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Соединенные Штаты убеждают страны G7 выделить Украине кредит под залог доходов от активов России. В случае их одобрения, Киев может получить $50 млрд. Германия, Италия, Франция и Япония выступили против американского плана. Однако их отношение начало меняться под давлением Вашингтона, который хочет согласовать такой план на саммите G7 в июне и включить положение об использовании доходов от активов РФ в совместное заявление по итогам встречи.

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии (там хранятся $210 млрд). Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Конгресс США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Израилю, Тайваню и Украине, а также о конфискации замороженных активов РФ фактически для их передачи Киеву.