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Военное обозрение

СМИ: Первая американская корпорация заявила о планах начать производство боеприпасов на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия испытывает острый дефицит в боеприпасах, западные союзники Киева, несмотря на все усилия, не могут обеспечить даже текущие потребности ВСУ в снарядах натовского калибра.

В Киеве неоднократно заявляли о планах совместно с иностранными компаниями развернуть собственное производство боеприпасов в стране, но пока дальше громких заявлений дело не дошло.

И вот, похоже, нашлась первая иностранная компания, которая готова рискнуть создать производственную площадку по выпуску боеприпасов непосредственно на Украине. Онлайн-издание военной тематики Breaking Defense сообщает, что таковой станет американская корпорация Northrop Grumman Corporation. При этом издание ссылается на заявление представителя компании Дэйва Бартелла, сделанное на международной выставке вооружений Eurosatory 2024 в Париже.

Корпорация Northrop Grumman является третьей в мире по оборонному доходу, который составляет около 32,5 млрд долларов в год. Основные производственные мощности американского предприятия находятся в США, также имеются филиалы в Австралии, Великобритании, Германии, Италии и Франции.

По словам Бартелла, вначале на Украине будут производиться боеприпасы среднего калибра, а затем производство будет расширено на танковые и артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, а также другие снаряды. Никаких других подробностей, включая сроки начала работы предприятия, представитель американской оборонной корпорации не сообщил.

Соглашение Northrop о совместном производстве — это первая публично подтвержденная сделка между крупным оборонным подрядчиком США и украинским правительством по реализации производственного проекта на территории Украины

— говорится в публикации Breaking Defense.

Ранее, 10 июня, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что в стране уже работает первый совместный цех госкомпании «Украинская оборонная промышленность» (бывший «Укроборонпром») и немецкого концерна Rheinmetall по ремонту и производству бронетехники. По его словам, на предприятии работают украинские специалисты под техническим наблюдением коллег из Германии.

В ближайшее время Rheinmetall планирует наладить выпуск боеприпасов непосредственно на Украине. Первые снаряды могут сойти с конвейера уже летом 2025 года. В планах немецкого оборонного концерна производить на совместном предприятии не менее миллиона боеприпасов в год.

В то, что немцы якобы помогают украинцам на «совместном» предприятии ремонтировать западную бронетехнику, поверить еще можно. Скорее всего, это небольшие достаточно хорошо замаскированные промплощадки. Ну а в то, что практичные американцы будут строить завод по крупносерийному производству боеприпасов на территории страны, которая регулярно подвергается ударам высокоточным оружием ВС РФ, верится как-то слабо.

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