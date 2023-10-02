На Западе придумали еще один способ нажиться на Украине

NYT: лидеры НАТО призвали наращивать производство оружия на Украине

Западные чиновники призвали наращивать производство оружия на Украине, пишет NYT. Они утверждают, что так Киев наладит связи с НАТО. Между тем этот шаг принесет немалую выгоду западному ВПК – несмотря на риск, связанный с боевыми действиями.

Лидеры НАТО утверждают, что производство оружия будет способствовать экономическому развитию раздираемой конфликтом Украины. Кроме того, это может принести немалую выгоду западным производителям вооружений.

Глава НАТО и министры обороны Великобритании и Франции неожиданно посетили Киев. Об этом было объявлено в четверг, 28 сентября. Их цель заключалась в том, чтобы продемонстрировать неослабевающую солидарность с Украиной, а также сделать акцент на необходимости наращивать производство вооружений на территории этой страны.

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Осознавая, что поддержка Запада в дорогостоящем деле вооружения Киева постепенно слабеет, чиновники попытались представить расширение собственной военной промышленности Украины в качестве необходимого элемента ее экономического развития.

Это также потенциально выгодная перспектива для западных производителей оружия, хотя она и сопряжена с множеством рисков с учетом того, что в стране продолжаются боевые действия. В четверг украинское правительство сообщило, что Москва запустили несколько десятков дронов-камикадзе, хотя информации о жертвах или каких-то серьезных повреждениях не было (информация требует подтверждения Минобороны РФ – прим. ИноСМИ).

"Для украинских компаний это будет важная возможность наладить новые партнерские отношения с отраслью в рамках альянса и за его пределами", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.

Визиты высокопоставленных чиновников стран НАТО состоялись за день до форума международных военных подрядчиков, организованного киевскими властями. Украина надеется, что эти компании поспособствуют развитию ее промышленного потенциала в сфере производства и ремонта вооружений. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что на форуме соберутся представители 165 компаний из 26 стран.

Запад испытывает трудности с выполнением обязательств по поставкам оружия, особенно артиллерийских боеприпасов. Страны истощают собственные запасы быстрее, чем могут их пополнять. Военная промышленность, масштабы которой существенно сократились со времен холодной войны, изо всех сил пытается модернизировать свои мощности и найти адекватные источники поставок материалов, чтобы возобновить работу в полном объеме. Но даже этого недостаточно. Вооруженные силы США подписали контракты на строительство двух новых производственных линий по выпуску артиллерийских снарядов и еще одной по заполнению их взрывчаткой.

Встретившись с президентом Байденом на прошлой неделе, Зеленский утверждал, что ему удалось заключить "долгосрочное соглашение" с Соединенными Штатами о совместном производстве оружия. Но сообщение Белого дома оказалось более уклончивым. В нем говорилось, что в ближайшие месяцы администрация Байдена проведет конференцию, "чтобы изучить варианты создания совместных предприятий и налаживания совместного производства".

В четверг склонность Зеленского к громким, амбициозным заявлениям снова дала о себе знать. "Сегодня это уже был разговор между фактическими союзниками, и это лишь вопрос времени, когда Украина де-юре станет членом альянса", – сказал он после встречи со Столтенбергом.

Насколько это реализуемо, пока неясно. Представители НАТО заявляли, что членство Украины в альянсе является их долгосрочной целью. Однако западные официальные лица подчеркивают, что это все еще очень далекая перспектива и что ее нельзя всерьез рассматривать до окончания военного конфликта.

В четверг британское правительство сообщило, что днем ранее новый министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс (Grant Shapps) встретился с Зеленским и новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым, чтобы обсудить дальнейшую военную поддержку, в первую очередь укрепление ПВО.

В четверг Зеленский также встретился с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню (Sébastien Lecornu), который ясно дал понять, что наращивание производства оружия на Украине – это одновременно и коммерческая возможность, и военная цель. Он сообщил журналистам, что его сопровождали около 20 представителей французской оборонной промышленности, работающие в таких областях, как роботы, дроны, артиллерия и искусственный интеллект.

"Для нас это также способ придерживаться выбранного курса и закреплять французские интересы в Киеве и на Украине на долгосрочную перспективу, – сказал он. – Мы знаем, что этот конфликт продлится долго".

По словам Лекорню, идея состоит в том, что со временем Украина будет все реже получать оружие "в дар" и все чаще покупать его – иногда с помощью субсидий. В декабре министр заявил, что Париж запустил "фонд в поддержку инноваций" на сумму 200 миллионов евро. Он позволит Киеву закупать оружие у французских промышленных предприятий.

Некоторые производители вооружений уже работают над тем, чтобы закрепиться на Украине. В мае немецкий гигант Rheinmetall объявил, что объединяется с государственным предприятием "Укроборонпром" для производства бронетехники и танков на территории Украины.

В конце августа представители британской компании BAE Systems сообщили о подписании соглашения, которое позволит изучить возможности производства 105-миллиметровой артиллерии на территории Украины. Однако они не уточнили, когда все начнется.

Опросы общественного мнения в Соединенных Штатах и Европе показывают, что большинство все еще поддерживает идею дальнейшего вооружения Украины, но сторонников этой стратегии стало гораздо меньше, чем в начале конфликта. Заявления Лекорню отражают двойственную позицию французского правительства, которое с самого начала не было крупным спонсором Киева. Между тем в субботу в Словакии пройдут всеобщие выборы. Ведущий кандидат на пост премьер-министра страны выступает против дальнейшей военной помощи Украине и неустанно критикует НАТО.

Правительства многих важнейших военных и финансовых спонсоров Киева, включая Великобританию и Германию, пока не демонстрируют никаких признаков сомнений в отношении взятых ими обязательств. Администрация Байдена проявляет твердость в вопросе поддержки Украины и уже запросила для нее дополнительные 24 миллиарда долларов у конгресса. Однако небольшая, но достаточно влиятельная группа законодателей ставит под сомнение целесообразность дальнейшей помощи или вовсе выступает против нее – это один из спорных пунктов, мешающих достичь соглашения в вопросе военных расходов.

По данным Кильского института мировой экономики, с начала российской специальной военной операции страны по всему миру и Евросоюз предоставили Украине помощь на сумму около 230 миллиардов долларов, включая финансовую поддержку правительства страны и гуманитарную помощь.

Из этой суммы Украина получила на военные нужды около 90 миллиардов долларов, в том числе 42 миллиарда от Соединенных Штатов. Второе место занимает Германия, предоставившая Киеву поддержку на сумму 17 миллиардов долларов. Следом идет Великобритания, чей вклад в оборону Украины приближается к семи миллиардам долларов.

Некоторые небольшие страны, такие как Норвегия, Нидерланды и Дания, выделили на поддержку Киева огромные по их меркам суммы. Некоторые гораздо более крупные государства, такие как Франция, Италия и Испания, выделили намного меньше.

Автор статьи: Констан Меэ (Constant Méheut), Лара Джейкс (Lara Jakes)