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Военное обозрение

Военный эксперт: В ответ на удары западным оружием по России некая группировка могла бы нанести удар по военным базам Британии на Кипре

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Источник изображения: topwar.ru

Несколько дней назад, на встрече с главредами крупных иностранных информационных агентств, президент России прокомментировал разрешение западных государств в отношении киевского режима по нанесению ударов поставляемым оружием по территории Российской Федерации. В этом плане Запад обычно имеет в виду территорию, которая была таковой до марта 2014 года. Как известно, Владимир Путин задался риторическим вопросом о том, что если такое разрешение дал Украине Запад, то не может ли случиться так, что удары российским оружием будут наноситься в третьих странах по чувствительным объектам спонсоров киевского режима?

В связи с этим эксперты продолжают обсуждать возможный ответ со стороны Москвы. Ранее высказывались предложения о поставках противокорабельных ракет йеменских повстанцам для нанесения ударов по боевым кораблям ВМС Британии и США.

В интервью «Царьграду» военный эксперт Андрей Клинцевич рассматривает в качестве варианта ответной меры удары «некой группировки» по британской военной базе на Кипре. По словам Клинцевича, в результате такого удара могут быть поражены несколько натовских военных самолётов, что вызовет многочисленные «крики и визги».

Клинцевич:

Но Запад понимает только силу.

На территории Кипра находятся несколько военных объектов стран НАТО, включая британские базы Акротири и Декелия. При этом они образуют британскую заморскую территорию, что в переводе на доступный язык означает фактическую британскую оккупационную (колониальную) зону на территории независимого государства. На базе Акротири помимо самолётов британских ВВС и ВМС размещено разведывательное радиоэлектронное оборудование.

Расстояние, например, от сирийского города Латакия до базы Акротири составляет около 250 км, а от Тартуса до Декелии – около 190 км.

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