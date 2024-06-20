Ядерный колокол и последний призыв к сопротивлению. Транснациональный военно-промышленный комплекс не может остановиться, но его может остановить миллиард человек под его зонтиком (Advance, Хорватия)

Advance: остановить "рвение" НАТО могут люди, находящиеся под ее зонтиком

Военная политика НАТО, которая выделяет Россию и Китай как главные угрозы, очень прибыльна. Сам Запад от нее не откажется, какой бы эскалацией это ни грозило, пишет Advance. В результате это приведет мир к ядерному конфликту. Однако есть тот, кому под силу остановить этот западный милитаристский угар.

Д. Марьянович

Глава НАТО Йенс Столтенберг дал интервью британскому изданию "Телеграф" и сказал, что сейчас ведутся разговоры о размещении дополнительного ядерного оружия из-за "растущей угрозы России и Китая". Примечательно, что он упомянул Россию и Китай вместе, хотя только одна из этих стран сейчас воюет в Европе, да и вообще.

Факт в том, что недавно Россия начала учения со своим ядерным оружием (хотя и без испытаний), а также, как передают источники, разместила часть своего ядерного арсенала в соседней союзной Белоруссии. Если бы Йенс Столтенберг упомянул только Россию в качестве причины для размещения дополнительного ядерного оружия, это еще можно было бы расценить как справедливый аргумент, хотя само по себе это серьезный шаг к обострению. Однако Столтенберг упомянул и Китай в том же контексте, что ясно показывает: его комментарий объясняется не желанием укрепить оборону, а крайне антагонистической внешней политикой, которая признает Китай врагом еще задолго до того, как тот даст повод.

Я специально подчеркиваю этот момент, потому что точно так же поступали с Россией еще до начала ее спецоперации на Украине и вообще до всякой эскалации вокруг Украины, то есть до войны на Донбассе, начавшейся в 2014 году. Можно пойти на шаг дальше и констатировать, что поддержка, а, вероятно, и организация бунта на киевском Майдане в конце 2013 года была мотивирована именно такой политикой, в рамках которой заранее назначается враг, а потом предпринимаются шаги, которые рано или поздно делают эту страну врагом. Это нечто вроде "самосбывающегося пророчества", хотя в данном случае пророчеством дело не ограничивается, и предпринимаются активные действия для его реализации.

Из-за такой выраженной антагонистической политики вспыхнул фитиль на Украине, а потом раздался взрыв государственного переворота, случилось присоединение Крыма к России и началась война для пресечения попытки Донбасса отделиться. В итоге разгорелся вооруженный конфликт между Россией и Украиной, а через посредников и с Западом. Следующий "естественный" этап, с точки зрения руководства НАТО, которое и представляет Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии в течение двух сроков, — это размещение дополнительного ядерного оружия. А потом?

Если предыдущая выбранная политика неминуемо привела ко всему, что мы видим сегодня, то и ее продолжение доведет (об этом можно говорить смело, основываясь только на последовательности событий ранее) к некой форме ядерного конфликта.Будет ли это устрашение друг друга ядерными испытаниями, запуском ядерных ракет с большого расстояния или прямые удары, мы узнаем позже, но если эту политику эскалации не остановить, то надеяться на мирный исход особо не приходится. Конечно, мир возможен в случае неожиданного краха России или Запада, но если нечто подобное произойдет, то, скорее, будет аномалией, отступлением от общих тенденций.

Упоминание Китая говорит о том, что сторонники этой политики активно готовятся к новому этапу. Вероятно, мы будем наблюдать эскалацию по той же модели. Например, Запад под предводительством Вашингтона начнет поставлять Тайваню вооружения, которые Пекин сочтет экзистенциональной угрозой для себя. Йенс Столтенберг, который знает, что этот день приближается, сейчас хочет заранее укрепить ядерный арсенал и намерен идти прямо к этой цели, даже не думая о том, что это путь, ведущий все человечество к краю пропасти.

"НАТО должна показать свой ядерный арсенал миру, чтобы отправить ясное послание своим врагам", — заявил он в интервью "Телеграф".

Разве НАТО в опасности? Разве кто-то угрожает нападением на НАТО? Ведь до сих пор только НАТО была тем, кого должны были бояться другие страны. Удары по ним наносились или непосредственно под зонтиком НАТО, или страной, которая является синонимом НАТО, то есть США. И удары эти приходились на страны куда более слабые, чем Украина или Россия.

Упомянув Россию и Китай как угрозу, на самом деле сам Столтенберг встал в позицию того, что угрожает НАТО и всем странам-членам (а в них проживает около миллиарда человек, точнее 966 миллионов).

Ведь НАТО, то есть вся политика гегемонии, в которой НАТО лишь лидирующая сила, создает врагов. Россия и Украина могли бы договориться. Даже Китай с Тайванем могли бы договориться, хотя там ситуация куда сложнее, ведь Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью Китая. На Тайване мог бы одержать верх практический подход к конфликту, благодаря которому удалось бы сохранить де-факто независимость и значительно снизить напряженность в отношениях с Китаем.

Гоминьдан проиграл в гражданской войне и бежал на Тайвань, а сегодня это националистическая партия, которая сумела бы правильно преодолеть кризис между Тайванем и Пекином. Однако западные лидеры пытаются отодвинуть на задний план тех политических субъектов, кто пошел бы в этом направлении, только потому, что это не соответствуют геополитическим целям Запада, то есть примирение Тайбэя и Пекина ему не нужно.

Китай сегодня — это Россия вчера. Как раз в эти дни встречаются китайские и американские делегации, ведутся разговоры о примирении; китайцы повторяют, что сотрудничество возможно, несмотря ни на что, то есть дают понять: в мире хватит места для всех. Но, похоже, все это лишь попытка выиграть время. Подлинная стратегия и политика заключается в том, о чем вот так откровенно и без обиняков говорит Столтенберг, упоминая о ядерном арсенале, "который мир должен увидеть", в связи с Россией и Китаем.

Йенс Столтенберг хочет, чтобы ядерные ракеты были приведены в состояние "готовности". В переводе это означает, что для их запуска достаточно будет одного нажатия кнопки.

"Я не буду вдаваться в оперативные детали того, сколько ядерных боеголовок будут приведены в готовность, а сколько останутся не задействованными, но мы должны обсудить эти вопросы. Вот над чем мы сейчас работаем", — сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Когда десять лет назад он пришел во главу НАТО, этот военный альянс занимался ядерным арсеналом в режиме строжайшей тайны. Кто знает, может, и тогда часть ракет у них была приведена в состояние "готовности", но об этом не говорили вслух.

Теперь Столтенберг откровенно призывает продемонстрировать ядерный арсенал и хвалит такие страны, как Нидерланды, которые вложились в военные самолеты, способные нести американское ядерное оружие.

По его словам, такими темпами Китай через 2-3 года будет располагать тысячью ядерных боеголовок. И что? У США их около пяти тысяч, а у России около 5500.

Столтенберг возразил бы, и у него есть свои аргументы. "Это значит, что в не столь отдаленном будущем НАТО может столкнуться с тем, с чем еще никогда ранее не сталкивался. Речь о двух потенциальных противниках с ядерным оружием — Китае и России. Конечно, это будет иметь последствия", — сказал генсек НАТО.

Россия (тогда СССР) обладает ядерным оружием с 1949 года, а Китай — с 1964. То есть прошло уже 60 лет. Они обладали ядерным оружием и после окончания холодной войны. Из этого следует, что проблема не в самом оружии, а в агрессивной геополитике, которая сама создает злейших врагов и не отступается от противостояния с ними.

Что касается Украины, то глава НАТО сказал: "Я твердо верю, что, если Владимир Путин победит на Украине, мы станем уязвимее, и тогда нам придется еще больше вкладывать в нашу оборону".

Иными словами, хотя об этом он не скажет публично, план украинского поражения уже есть, так как Украина в широком контексте геополитического конфликта — только одна из пешек. Если Украина потерпит поражение, многие будут потирать руки в ожидании прибыли, ведь только тогда НАТО максимально надавит на своих членов, чтобы те резко увеличили расходы на оборону, то есть забросили образование, здравоохранение, инфраструктуру…

Ведь сегодня НАТО руководят как корпорацией, в сотрудничестве с военно-промышленными комплексами самых мощных членов. Любой шаг, ведущий к еще большей милитаризации, полезен, и политика, которая выделяет Россию и Китай как главные угрозы, полезна и прибыльна, и от нее не откажутся, какой бы эскалацией она ни грозила.

Такая политика может вести только к гигантской войне, поскольку кое-кто в то же время будут видеть шансы на гигантскую прибыль.

Значит ли это, что страшное будущее предопределено? Конечно, нет. Даже наоборот. Чем больше такие фигуры, как Йенс Столтенберг, запугивают, и чем больше последствий влечет милитаристская политика, тем больше будет сопротивление и таким фигурам, и такой политике. И Европа, и Америка уже подают примеры таких тенденций. Правые по обе стороны Атлантики — случайные счастливые бенефициары этого сопротивления, которое силится день ото дня, и если они не выполнят своих обещаний положить конец катастрофам, то вместо них придет кто-то другой, кто это сделает.

Опасность не в недостатке сопротивления, так как оно вскипает в миллионах людей. Опасность в сложившейся ситуации представляет время. Такую политику нельзя проводить долго, так как сопротивление, как правило, спадает, если начинается мировая война. Поэтому обязанность каждого человека — выбрать антивоенный вариант прежде, чем тотальную войну нам навяжут как единственно возможный выход. Даже и тогда сопротивление возможно, но, учитывая, что несет с собой война, лучше действовать в мирное время, пока еще есть избирательные участки. По счастью, сегодня европейцы действительно могут, в отличие от американцев, выбирать антивоенный вариант в лице ультраправых или ультралевых. Большинство выберет правых, но кумулятивный эффект будет заметен. Есть много способов сказать войне "нет", и европейцы ими пользуются. Может, не идеально, но они делают это.

Что касается Йенса Столтенберга, то он только руководитель транснациональной корпорации и ее дежурный рупор. Своими агрессивными высказываниями и рассказами о столь агрессивных планах он только ускорит перемены. Как я уже сказал, под зонтиком НАТО сегодня живет почти миллиард человек. Очень немногим из них хочется погибнуть в мировой войне, которую можно предотвратить, просто выбрав других политиков, не склонных к апокалиптическим сценариям.

Сейчас Йенс Столтенберг и ему подобные почти в панике выстраивают "подстраховки" на случай победы Дональда Трампа на выборах в США, поскольку они чувствуют, что он не будет поддерживать их политику массового уничтожения. Но что если придется "застраховываться" от Франции, Германии и других стран Европы, чьи народы не хотят войны? От чьего имени тогда грозить? Английских лейбористов и итальянских оппортунистов, вышедших из неофашизма? Вряд ли. Достаточно хоть малости доброй воли и коллективного самосознания, чтобы Столтенберг стал ничего не значащей фигурой, чье имя очень скоро все забудут.