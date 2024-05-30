США перешли Рубикон в противостоянии с Китаем: мировая экономика под ударом (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: начав торговую войну с Китаем, США поставили под удар экономику всего мира

США перешли Рубикон, избрав путь протекционизма во внешней торговле, пишет GN. Торговая война против Китая повлечет негативные последствия для глобальной экономики. Вашингтон вновь ошибся: войну на два фронта — с Пекином и Москвой — он не потянет. Но жребий уже брошен.

Зоран Метер

Председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльз Браун мл. заявил в четверг, что отправка инструкторов НАТО на Украину неизбежна. "Со временем мы придем к этому", — заявил высокопоставленный американский военный руководитель.

Мир наконец-то "перешел Рубикон" и подошел к судьбоносному моменту, который определит его будущее на долгое время.

"Жребий бросили" Соединенные Штаты Америки на прошлой неделе (об этом подробнее далее в статье), де-факто воплотив свою новую геополитическую стратегию раздела мира на блоки, и в ней предусмотрены как военно-политические, так и экономические аспекты.

Речь идет о сокращенной со временем стратегии (первоначально ее не ориентировали на Китай, но теперь пришлось приспосабливаться по обстоятельствам), которую Вашингтон активно продвигал в течение последнего десятилетия. Пиком стала украинская революция 2014 года, когда Вашингтон сделал ставку на откровенно антироссийскую политику. Хотя де-факто все началось намного раньше — вскоре после победы США в холодной войне и распада Советского Союза.

Но США не спешили проводить инклюзивную политику и включать постсоветскую Россию в западные структуры в качестве равноправного партнера. Сначала в вашингтонских кругах это широко обсуждалось, и сторонники этого пути, которые оказались в меньшинстве, считали, что представился исторический шанс перетянуть Россию на свою сторону. Но в итоге, "учуяв кровь", опьяненные победой над своим самым опасным идеологическим врагом, с которым США тягались 75 лет во всех областях, Вашингтон все же выбрал стратегию конфронтации, желая увидеть Россию на коленях. Эта стратегия основывалась на убеждении, что необходимо создать такие условия, чтобы Россия в будущем уже никогда не могла представлять угрозу для американской национальной безопасности.

Как мы видим сегодня, эта первоначальная стратегия потерпела полное фиаско, поскольку Россия даже в таких обстоятельствах, какие сложились в 90-е годы прошлого века, когда она действительно балансировала на грани развала, совершенно неожиданно и быстро восстала из пепла и снова превратилась в державу, представляющую серьезнейшую опасность для существования США. Так и сказано в новой американской оборонной стратегии, принятой еще в 2018 году при администрации Дональда Трампа.

Как США "бросили жребий"?

Как я уже писал в своем материале от 11 мая, США наконец-то решились открыть два опасных фронта одновременно — против России и против Китая. Тем самым администрация Байдена, а в реальности глубинное государство, полностью проигнорировало предупреждения одного из величайших американских дипломатов и внешнеполитических стратегов — покойного Генри Киссинджера. Он говорил, что делать этого нельзя ни в коем случае, так как из-за этого эти две страны де-факто заставят заключить союз, которому США не смогут противостоять.

Что произошло?

На прошлой неделе Соединенные Штаты Америки официально ввели протекционизм в мировые торговые потоки. Если говорить точнее, США начали торговую войну против крупнейшей промышленной державы Китая, что повлечет негативные последствия для экономики всего мира, поскольку нарушатся цепочки поставок. Особенно пострадают развивающиеся страны, но не только они.

Президент Джо Байден в среду ввел высокие пошлины на ключевые китайские товары: на сталь и алюминий с 0 и 0,75% до 25%, на полупроводники с 25 до 50%, на электромобили с 25 до 100%, на аккумуляторы с 7,5 до 25%, на солнечные панели с 25 до 50%, на медицинское оборудование с 0 до 50% и т.д.

При этом он обвинил Китай в том, что тот не хочет соблюдать правила рыночной конкуренции, то есть правительство Китая помогало дотациями компаниям, выпускающим перечисленные и другие виды продукции. Вашингтон также выразил уверенность в том, что будущее электромобилей будет связано с США и что только США способны победить Китай в экономической борьбе благодаря тому, что "мы снова инвестируем в Америку".

Таким образом, во время своей предвыборной кампании Джо Байден сделал в отношении Китая то, на что не решался даже Дональд Трамп, который первым развязал торговую войну с Пекином, повысив пошлины, но не сделал и малой доли того, что Байден сейчас.

Как бы там ни было, уже в тот же день на решение Джо Байдена отреагировал китайский министр иностранных дел Ван И. По его словам, шаги США "безумны", поскольку приведут только к еще большему росту инфляции в США, ведь американские товары дороже китайских (их или экспортированные откуда-то еще американцам теперь придется покупать, так как введенные пошлины сделают китайские товары более дорогими). Ван И добавил, что решение США подтверждает: это государство не способно равноправно бороться с китайскими конкурентами.

Провал политики Байдена в отношении Китая

Таким образом, позиции двух держав стали полностью противоположны, и это подтверждает провал политики администрации Джо Байдена, нацеленной на сохранение экономического и торгового сотрудничества с Китаем в тех областях, которые интересны Соединенным Штатам.

Последнюю попытку, на этот раз весьма неуклюжую с точки зрения дипломатии, спасти еще хоть что-то и заставить Китай согласиться на требования Вашингтона в прошлом месяце предприняли американский министр финансов Джанет Йеллен и Госсекретарь Энтони Блинкен, которые с разницей в несколько дней посетили Пекин. Оба они откровенно и прежде неслыханно угрожали Пекину тем, что Запад введет санкции против китайских банков, если те продолжат осуществлять трансакции, связанные с передачей китайских товаров двойного назначения России. Кроме того, они требовали от Пекина сократить свое промышленное производство, которое, по словам американцев, угрожает американским национальным интересам.

Уже тогда китайские государственные СМИ немедленно указали на неприемлемый тон подобных заявлений, заявив, что с Китаем так разговаривать нельзя. Означенное решение Джо Байдена о резком повышении пошлин только подтверждает его политический провал.

Еще недавно страна велосипедов стала лидером высоких технологий

На мой взгляд, Китай не мог согласиться на американские требования, поскольку тем самым он публично отказался бы не только от собственных национальных интересов, но и буквально от собственного суверенитета. Согласие с американскими требованиям означало бы, что Пекин вынужден слушаться чужих указаний, которые затрагивают два важнейших элемента, определяющих суверенитет страны. Речь о том, сколько Китаю производить и с кем сотрудничать. И его вынуждают согласиться на это в условиях, когда США сжимают вокруг Китая "огненный обруч" вместе со своими военными союзниками из Индо-Тихоокеанского региона, манипулируя при этом Тайванем, самой болезненной для китайцев точкой и красной линией, которую пока нельзя переходить. Уступки Пекина Вашингтону не остались бы без внимания других стран, прежде всего представителей глобального Юга, на который Китай, как и Россия, очень рассчитывает и сейчас, и в будущем (как и тот на Китай).

Попросту говоря, США (и ЕС) проигрывают в войне с Китаем в важнейших высокотехнологичных сферах, которые касаются так называемого зеленого перехода, и США не остается ничего другого, как перейти к протекционизму, чтобы сохранить конкурентоспособность на фоне дешевых китайских товаров. К этому решению близок и Европейский Союз, хотя он все еще лелеет надежду на сохранение стратегического партнерства с Китаем. Об этом обе стороны: Франция и ЕС с одной, и Китай с другой — заявили после визита Си Цзиньпина и беседы, которую он провел с президентом Эммануэлем Макроном и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ведь Европейский Союз и Китай поддерживают более тесные торговые отношения, чем США с Китаем, и разрыв этих отношений повлек бы для них куда более серьезные последствия. Но после данного решения Байдена я не верю, чтобы у Европейского Союза осталось достаточно пространства для маневра и ему не пришлось последовать за Вашингтоном. Тем более что велика вероятность, что вместо Байдена в Белом доме в будущем году мы снова увидим Дональд Трамп.

По иронии, США сейчас проигрывают на мировом рынке электромобилей стране, на улицах которой еще 30 лет назад ездили только велосипеды, а поезда тянули локомотивы на угле и изредка электрические. Как и почему это произошло, тема для отдельного исследования, но я отмечу лишь некоторые моменты.

Некоторые аналитики считают, что США фатально ошиблись, когда в начале 70-х годов прошлого века нормализацию отношений с Китаем. На этот шаг пошла администрация Никсона при горячей поддержке Госсекретаря Генри Киссинджера.

Я не поддерживаю эту идею, поскольку на том этапе международных отношений, а это был пик холодной войны между США и СССР, это был более чем логичный шаг, который внес разлад в отношения двух соседних коммунистических гигантов. Кроме того, этот шаг обеспечил американскому крупному бизнесу почти бесплатную (по тем меркам) рабочую силу — китайских бедняков, готовых работать на заводах американских промышленных гигантов, которые поспешили открыть производство в этой стране. Важно отметить, что в дальнейшем свое богатство американский крупный бизнес получил именно благодаря этому. Именно поэтому он и сейчас не желает уходить с китайского рынка, правда, теперь, дело в большой покупательной способности самих китайцев. Не будь Китая, американским промышленникам пришлось бы ждать несколько десятилетий, а то и век, чтобы заработать столько же в Америке.

На мой взгляд, США совершили ошибку в другом. Они не захотели соглашаться на равноправные отношения, когда стало понятно, что быстрое китайское развитие не остановить.

Как бы там ни было, Китаю удалось совершить огромный и буквально невиданный в истории человечества скачок в экономике, технологиях, обороне, социальной и других сферах всего за 30 лет. С точки зрения многотысячелетней истории человечества это миллисекунды, а значит, это потрясающее достижение подтверждает трудолюбие и талант самой китайской нации.

Байден не мог сделать лучшего подарка Путину

Интересно, что торжественное подписание документа о новых пошлинах против Китая Джо Байден провел накануне двухдневного государственного визита в эту страну президента Владимира Путина. Лучшего подарка Путин и желать не мог: он приехал в гости к китайскому руководителю в момент, когда тот, как и китайская нация, "накачан" антиамериканским настроениями из-за решения Байдена.

Конечно, небывало торжественный прием российского лидера и все подписанные документы о китайско-российском сотрудничестве ни связаны с этим решением, поскольку согласовывались заранее двумя сторонами во время подготовки к визиту. Но нет сомнений, что решение Байдена упрочило Пекин в мысли о том, что необходимо скорейшими темпами развивать стратегическое сотрудничество с Россией, и разуверило тех, кто в китайском обществе еще надеялись на возможные положительные сдвиги в отношениях с США.

Теперь мир вступает в новую продолжительную фазу конфронтации коллективного Запада под предводительством США с Китаем и Россией, которые работают над укреплением новых многонациональных платформ, прежде всего БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. (…)

О чем договорились Китай и Россия?

На встрече китайской и российской делегации во главе с лидерами двух государств, продлившейся два с половиной часа, стороны договорились об укреплении сотрудничества во всех сферах, начиная с политической и дипломатической и заканчивая экономикой (торговля, инвестиции, энергетика, вложения в Северный морской путь, общий проект по освоению и использованию Луны) и обороной. О последнем пункте, что логично, информации доступно меньше всего, хотя именно эта сфера нас сейчас, пожалуй, интересует больше всего.

Что касается важнейших элементов в подписанных документах, то стоит выделить совместное осуждение американской политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и "гегемонистских попыток США изменить равновесие сил в Северо-Восточной Азии". Россия и Китай вместе выступили против "провокаций США и их союзников в отношении Северной Кореи" (а это первый прецедент в новой истории, если говорить об их политике в отношении Пхеньяна; несомненно, для Северной Кореи это приятная новость), а также против "вмешательства внешних сил в вопросы стабильности в Южно-Китайском море" и так далее.

Китай и Россия, как сообщалось, продолжат "оказывать друг другу уверенную поддержку в вопросах, касающихся насущных интересов двух стран". Они "сохранят давнюю дружбу и продолжат передавать ее из поколения в поколение", будут продвигать и впредь многополярный мир, пока он не установится окончательно, и так далее и тому подобное.

Что касается экономики, то стороны договорились "обеспечить надежные каналы расчетов между экономическими субъектами (это прямо противоположно тому, что Вашингтон требовал от Пекина), "надежную транспортировку энергоносителей, развитие туризма, воздушного сообщения. Кроме того, стороны обязались обеспечить защиту интересов инвесторов на взаимной основе, продолжить сотрудничество Китая с Евразийским экономическим союзом и так далее.

Короче говоря, Китай и Россия окончательно "слились" в объятьях, которых любой ценой хотел избежать Генри Киссинджер. После визита Владимира Путина в Пекин это уже понятно абсолютно всем, и с этим фактом придется считаться в долгосрочной перспективе.

Проблемы Байдена

Вместе с тем все это подтверждает провал политики Байдена в отношении Китая, а также той, которая нацелена на стратегическое поражение России. Кроме того, Байдену так и не удалось выбраться из украинского вооруженного конфликта, и, более того, он даже поставил США на грань непосредственного вооруженного столкновения с Россией, хотя, когда выводил американские силы из Афганистана, Байден обещал, что США выйдут из всех войн в мире. Из-за провальной политики, украинского конфликта, а также из-за опасного ближневосточного кризиса, вспыхнувшего из-за жестокой военной операции Израиля в секторе Газа (а все это очень плохо повлияло на американские интересы в мире), Джо Байден столкнулся у себя дома с серьезными проблемами. Особенно если ко всему еще добавить нерешенный миграционный кризис как одну из самых острых американских внутренних проблем.

Популярность американского президента сейчас рекордно низкая за все время официальных рейтингов в США. Напротив, Дональд Трамп только укрепляет свои позиции, несмотря на многочисленные судебные процессы, которые, правда, за последние месяцы неожиданно замедлились. Поэтому, скорее всего, никаких правомочных вердиктов, которые помешали бы Трампу баллотироваться, не прозвучит до конца самих выборов. Если Дональд Трамп победит на них, то вердикты не прозвучат и после. (…)

Недавно в своей статье я уже писал о возможных причинах того, почему Палата представителей США во главе с трампистом Майком Джонсоном внезапно изменила отношение к закону Байдена о предоставлении военной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, хотя ранее Трамп выступал резко против этой идеи. Сейчас я практически уверен, что Дональд Трамп пришел к определенным договоренностям с глубинным государством. Судебные процессы против него остановлены в обмен на закон о помощи Киеву. Правда, о победе на выборах Дональду Трампу все же придется позаботиться самостоятельно.

Я даже больше не исключаю, что то же глубинное государство позволит ему победить ввиду катастрофических рейтингов Байдена, но выставит определенные условия, например, не трогать НАТО и продолжить американскую политику конфронтации с Россией и Китаем. Насчет Китая вопросов нет — так и будет. Однако что касается России, есть мнение, что Дональд Трамп захочет улучшить отношения с Владимиром Путиным.

Ему импонирует "белая Россия"

Правда, я сам в этом не уверен. Возможно, лично Трампу Россия и и импонирует как "белое государство", которое отстаивает традиционные религиозные и семейные ценности, но в геополитическом и экономическом смысле ни о каких симпатиях точно не может быть и речи, ведь Россия — явный соперник Соединенных Штатов Америки.

Во время своего мандата Дональд Трамп первым начал снабжать Украину летальным оружием, хотя Барак Обама на это не решался. Также Дональд Трамп ввел против России больше санкций, чем администрация Обамы, и именно при нет участились санкции против российских дипломатов. Более того, были закрыты некоторые российские консульства, в том числе в Сан-Франциско.

Также Дональд Трамп — откровенно произраильский политик, самый ярый поклонник Израиля из всех американских президентов с момента образования израильского государства до наших дней. А Россия и Израиль полностью разорвали отношения после начала израильской военной операции в Газе, так как Россия всецело поддержала Палестину. Кроме того, именно Владимир Путин и Си Цзиньпин на прошлой неделе в Пекине объявили об общей политической борьбе их государств за создание независимого палестинского государства в соответствии с первоначальным решением ООН от 1948 года.

Помимо прочего, Дональд Трамп — один из заклятых врагов Ирана, с которым Россия активно выстраивает стратегические отношения. Не так давно Россия поддержала право Ирана на вооруженный ответ Израилю после того, как тот разбомбил иранское консульство в Дамаске и убил десяток иранских чиновников, в том числе двух высокопоставленных генералов.

Таким образом, Дональду Трампу совсем нетрудно будет согласиться на означенные требования глубинного государства, конечно, если они вообще сформулированы, чтобы снова прийти в Белый дом хозяином.

Больше всех беспокоится ЕС

Больше всех подобного сценария боится, конечно, не Россия, которой безразлично, кто придет к власти в Вашингтоне, ведь для нее все останется по-прежнему. Китай тоже не боится, поскольку рассчитывал на Байдена, но вскоре убедился, что надежды не оправдались. Больше всех боится Европейский Союз. Трамп примет эстафету у Байдена и продолжить давить н ЕС, но не как его предшественник мягко, повторяя фразы о "вечном союзе" и общей борьбе за демократию против диктатур и тираний. Нет, Трамп примется за дело рьяно со своей "слоновьей" риторикой, которая ломает все на своем пути и ясно, безапелляционно всем показывает, кто тут настоящий, а лучше сказать единственный хозяин на коллективном Западе.

На пощаду могут рассчитывать только те государства Европейского Союза, которые, по мнению Трампа, ему преданны и соответствуют его (и НАТО) требованиям к расходам бюджетных средств на совместную оборону. Пока к таким точно можно отнести Польшу, прежде всего, из-за ее главы дипломатии Радослава Сикорского, который до того, как возглавить МИД Польши в прошлом году в проевропейском правительстве Дональда Туска, проживал в Вашингтоне и тесно сотрудничал с Госдепом. Также посчастливится Венгрии, премьер которой Виктор Орбан недавно нанес личный визит Дональду Трампу.

А вот Германия может столкнуться с серьезными проблемами, так как Дональд Трамп будет сильнее давить на нее и склонять к послушанию. Что касается региона, который может больше всех получить от правления Трампа, то это Западные Балканы. Прежде всего, пострадать могут Босния и Герцеговина и Косово из-за специфичной позиции Дональда Трампа относительно этих стран, но выиграет Сербия, которая не скрывает, что рассчитывает на его возвращение. Трамп может куда быстрее, чем вялый Брюссель ввести Сербию в евроатлантические структуры и снизить ее зависимость от России и Китая. Вопрос только в том, какую цену придется заплатить за это Западным Балканам (главный вопрос — его границы). Для Дональда Трампа вывести Сербию из китайской сферы влияния (российское влияние уже сведено к традиционным областям— православию и фольклору) и не позволить превратить ее в платформу для продвижения китайских товаров в Европе куда важнее, чем статус Косово и его севера, на который претендует Сербия. Или, скажем, Трампа совершенно не волнует целостность Боснии и Герцеговины, так как это государство нежизнеспособно без постоянного надзора международного сообщества.

Украина остается главной угрозой миру на планете

Украинский вооруженный конфликт остается главной угрозой миру на планете, и поэтому не исключено, что в данном вопросе Дональд Трамп выступит в роли своеобразного стабилизирующего фактора, ведь он, в отличие от Байдена, который утратил эту возможность из-за собственной риторики и действий, может вскоре сесть за стол переговоров с Путиным на нейтральной территории.

Этот вооруженный конфликт — серьезная проблема и для Соединенных Штатов Америки, и для Европейского Союза. Не только с экономической точки зрения, но и потому, что выйти из этого конфликта уже невозможно, не потеряв лицо или не развязав третью мировую, то есть ядерную войну с Россией, чего никто не хочет. Запад слишком легко и слишком глубоко уже увяз в этом конфликте, заявляя, что будет поддерживать Украину до ее победы, то есть до стратегического поражения России. Но никакой победы не будет, если не вмешаются силы Североатлантического альянса. В таком положении Трамп остается последней надеждой на некий благоприятный исход.

Я не теоретизирую. Недавно британское издание "Таймс" опубликовало сенсационную новость о том, что во время официального визита в США в прошлом месяце министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон встретился с Дональдом Трампом в его поместье во Флориде и просил, чтобы тот повлиял на республиканцев в Палате представителей (речь о помощи Украине). Все это не секрет, и об этом уже писали и ранее, но новость заключается в том, что, как передает авторитетное британское издание, Дэвид Кэмерон спросил на этой встрече Трампа, сможет ли он остановить вооруженный конфликт на Украине уже в январе, когда займет президентское кресло?

До тех пор нам, вероятно, предстоит новая эскалация. Как 16 мая написала газета "Нью-Йорк таймс", союзники по НАТО все ближе к отправке войск на Украину для обучения ее сил, и "этот шаг может стать еще одним пересечением красных линий и втянуть Соединенные Штаты Америки и Европу напрямую в войну".

"До сих пор ответ был отрицательным, но председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США Чарльз Браун мл. заявил в четверг, что отправка инструкторов НАТО на Украину неизбежна. "Со временем мы придем к этому", — заявил высокопоставленный американский военный руководитель", как написала "Нью-Йорк таймс".

Несколькими днями ранее Энтони Блинкен, будучи в Киеве, позволил Украине (Байден еще не одобрил этого) применять американское оружие для ударов по территориям в глубине России, что, однако, не означает, что это обязательно произойдет. Но Блинкен также повторил, что Украина должна победить в конфликте, и анонсировал новый пакет американской помощи в виде оружия на два миллиарда долларов в скором времени.

Российское государственное руководство, в свою очередь, объявило о проведении первых в истории современной России военных учений с нестратегическими (тактическими) ядерными вооружениями в Южном военном округе (юго-запад России и Черное море). К учениям присоединится Белоруссия.

На мой взгляд, ситуация останется под контролем вплоть до американских выборов, а что будет после, никто не берется прогнозировать на фоне окрепшей России с Китаем за плечами (не обязательно в оборонном смысле; речь скорее о политической и экономической помощи Пекина Москве).

Недавно Китай сделал еще один жест в помощь России и разозлил тем самым Вашингтон. На прошлой неделе, перед визитом Владимира Путина, пришло официальное подтверждение, что Китай не собирается участвовать в мирной конференции в Швейцарии, куда не пригласили Россию, которая ранее уже заявила, что не согласится ни на какие согласованные там решения.

Вашингтон очень рассчитывал именно на участие Китая, который привлек бы за собой в Швейцарию и многие страны глобального Юга. А так эта конференция, столь разрекламированная, превратится в очередную пиар-акцию на потребу самого Запада и никак не повлияет на начало диалога между Москвой и Киевом.