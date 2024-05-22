США поручили Германии воевать с Россией. Себе они придумали другую задачу (Geopolitika.news, Хорватия)

GN: Вашингтон нацелился на Китай, доверив Европе воевать с Россией

Америка намерена выйти из украинской авантюры, а задачу сдерживания России переложить на Европу, в первую очередь на Германию, пишет GN. Европейские элиты с этим согласны. США тем временем спешно создают вокруг Китая "огненный пояс" из союзников, один из которых получит роль "азиатской Украины".

Зоран Метер

СМИ забрасывают европейскую и, в частности, хорватскую общественность новостями о "Евровидении", как будто, кроме него, ничего значительного не происходит. Они игнорируют то, что вскоре резко изменит и мир, и жизни всех, кто в нем живет.

Обезумевшие люди, которые, как губки, каждый день часами впитывают массу информации в социальных сетях и поэтому уверены, что все знают и являются экспертами во всех областях, не признавая при этом никаких авторитетов, больше не в состоянии отличить важное от неважного, истину от лжи, добро от зла. На самом деле из-за вала самых разных новостей и мусора, которыми они безостановочно засоряют свой мозг, происходит сбой в различении полезного и вредного, нормального и ненормального, и ввиду этого радикально меняется вся человеческая психика. С ней меняются и межличностные отношения и общение, которое сегодня сводится в основном к виртуальному убеждению, перепалкам и агрессии по отношению к любому, кто придерживается иного мнения по любому поводу. Близкие и дорогие нам люди, таким образом, нередко проявляют себя с совершенно неизвестной нам стороны.

Хотя современные, отшатнувшиеся от бога "зомбированные" люди превратились в идеальный объект для манипуляций, прежде всего политических, подобная ситуация рано или поздно выйдет из-под контроля тех, кто полагает, что благодаря своему высокому положению и власти всегда смогут держать под надзором и управлять важнейшими процессами так, чтобы это соответствовало их интересам.

До сих пор обезумевших людей держали под контролем, полагаясь на древний римский принцип "разделяй и властвуй". То есть переполненные полки супермаркетов и обилие футбольных матчей, залитых пивом (к таким зрелищам, конечно, относится и "Евровидение") служили проверенным средством, помогая удовлетворить народ и сделать так, чтобы послушные массы потеряли всякий интерес к постановке хоть сколько-нибудь существенных, а уж тем более критических вопросов о том, в каком направлении движется современный мир и кто за это несет главную ответственность. В каком-то смысле ответственность лежит на нас всех.

Однако, похоже, хлеба в мире в какой-то момент может на всех не хватить, и тогда схлынет интерес к зрелищам и развлечениям. То есть ключевые рычаги для управления массами могут легко сломаться, особенно если над ними нависнет зловещая тень опасных вооруженных конфликтов, из-за которых эти массы призовут в окопы. А "всезнающим", склонным к гедонизму людям, которые любят играть в компьютерные "стрелялки", будет трудно перенаправить их виртуальную агрессию в реальную войну, где люди гибнут по-настоящему, а не виртуально.

Украина

Конечно, первая ассоциация тут — Украина. Не только потому, что там массово гибнут (сектор Газа — отдельный разговор), но и потому что этот вооруженный конфликт лучше всего показывает, как становится трудно управлять людьми, осознавшими реальность и опасность для собственной жизни. Помимо того, что мало кто из тех миллионов граждан, которые покинули Украину в начале российской спецоперации, теперь хотят возвращаться и брать в руки оружие, все больше и тех граждан, кто остался в странах Европы и хотят любым способом избежать новой мобилизации, несмотря на значительно ужесточившееся наказание в случае уклонения.

В момент подъема национального чувства и решимости противостоять агрессору перед военкоматами выстраивались очереди из граждан, которых даже не нужно было призывать на военную службу. Теперь все изменилось, особенно после провала прошлогоднего, долго анонсированного как победоносное, украинского контрнаступления. Это нанесло удар по моральному духу не только самих солдат на фронте, которые продолжают достаточно храбро сражаться, но и по остальному населению, которое видит печальные снимки со свежими могилами и со сценами с фронта. Эти материалы доказывают, что там все труднее остаться живым, поскольку в бою применяются все более современные и смертоносные вооружения. Этот вооруженный конфликт разительно отличается от всех прежних современных войн, в том числе в Афганистане, Ираке или на территории бывшей Югославии.

Насколько сложная ситуация с мобилизацией сейчас на Украине, говорит тот факт, что недавно Киев запретил выдачу новых паспортов украинским беженцам в своих консульствах по миру, прежде чем они лично явятся в военкоматы, к которым приписаны, и представят о том документ. Некоторые государства с восточного крыла Европейского Союза, такие как Польша, уже объявили о желании помочь Киеву, а поскольку согласно действующим международным конвенциям они не могут силой возвращать беженцев в страну, где идет война, они ограничивают их социальные и другие права, которые им были гарантированы после их приезда (скажем, право на равные с местными жителями права на трудоустройство).

Но еще больше об этой проблеме говорит решение украинского парламента, принятое на прошлой неделе. В ВСУ отныне будут призывать заключенных, которые таким образом, то есть уходя на фронт, смогут "возместить долг" перед обществом.

А теперь я вернусь к началу статьи. Если идти на фронт все меньше хотят даже граждане страны, которая участвует в вооруженном конфликте, как власть предержащим этого мира мотивировать своих граждан, довольных "хлебом и зрелищами", вместо них (или вместе с ними) положить свои жизни или части тела на алтарь чужой родины или чужих интересов? Конечно, деньги всегда хорошо мотивируют, но не всех, когда речь идет о таких рисках, а главное, за деньги не купить ни решимости, ни храбрости — качеств которые в итоге и приводят к победе.

Фатальная ошибка

Соединенные Штаты Америки, на мой взгляд, достаточно необдуманно кинулись в украинскую военную авантюру и повлекли в нее с собой Европейский Союз, когда ввели невиданные антироссийские санкции и начали такие же невиданные поставки вооружений Киеву. И то, и другое оказалось неэффективным и недостаточным, а зачастую и вредным для экономических интересов. Ведь все более ясно, что без непосредственного вступления западных войск Украина не сможет победить в этом конфликте. Об этом (об отправке официальных войск) все чаще говорят как о теоретической возможности, и в этом смысле лидирует французский президент Эммануэль Макрон, которому, правда, судя по опросам, грозит настоящий провал на предстоящих выборах в Европейский парламент. В СМИ его поддержали некоторые американские и европейские аналитики из числа бывших офицеров армии и разведки.

Но сейчас уже известно почти стопроцентно, что НАТО не отправит своих солдат на Украину, о чем будет сделано официальное заявление на предстоящем с 9 по 11 июля саммите в Вашингтоне (об этом на прошлой неделе написало итальянское издание Corriere della Serra). То же СМИ пишет, что там же будет принято решение о том, что командование военной помощью пятидесяти стран Украине будет передано штаб-квартире НАТО в Брюсселе. До сих пор это неформально входило в компетенцию американского министра обороны Ллойда Остина. Кроме того, НАТО продолжит укреплять свое восточное крыло. Уже через несколько недель альянс сможет рассчитывать на подкрепление в виде 300 тысяч человек. Эти соединения будут готовы для размещения вдоль линии от Балтийского моря до Болгарии, пишет итальянская газета и добавляет, что США сейчас настойчиво требуют от стран-членов отправлять Украине артиллерийские и зенитные ракетные комплексы ("Пэтриот"), которые ей необходимы ввиду трудного положения, прежде всего, в Харькове и Одессе.

Предполагаю, что Вашингтон хочет переложить задачу по сдерживанию продвижения России на запад на европейские государства, в первую очередь на Германию. Немецкий министр Борис Писториус в своей недавней речи в американском университете Джона Хопкинса заявил, что значительная часть сил бундесвера будет переведена под прямое командование НАТО (около 35 тысяч солдат), и они будут готовы к быстрой переброске в любую часть альянса, начиная с северо-восточных и заканчивая его южными границами, и станут главным гарантом безопасности границ Североатлантический альянс от российской угрозы.

"Это беспрецедентный случай в немецкой истории. Вместе с нашими союзниками мы отправляем ясный сигнал Путину: если хоть один русский солдат ступит на территорию альянса, мы будем защищать каждую пядь… Мы по-прежнему сфокусированы на защите наших союзников на восточном крыле НАТО. От крайнего севера до Балкан, от Балтийского моря до Средиземного. Мы направляем значительные ресурсы на обеспечение безопасности союзников и НАТО в целом", — заявил Борис Писториус.

Также на встрече с Ллойдом Остином он пообещал, что Германия закупит еще три американские РСЗО "Хаймарс" для украинских сил.

Это, безусловно, подтверждает окончательное согласие европейских элит на то, чтобы взять конфликт с Россией в свои руки. Насколько разумен этот шаг, покажет время. Вероятно, это станет понятно даже быстрее, чем можно было бы ожидать.

С другой стороны, Вашингтон сосредоточит свои основные силы в Индо-Тихоокеанском регионе, где обстановка быстро накаляется ввиду усиливающейся американо-китайской конкуренции.

А могло ли все быть иначе?

Тут я бы хотел разобрать заявление влиятельного американского геополитического аналитика еврейского происхождения, который в начале 70-х годов прошлого века эмигрировал из СССР в США. Речь о Дмитрии Саймсе, который впоследствии стал высокопоставленным сотрудником американского государственного аппарата, то есть оказывал консультационные услуги американским высшим руководителям, а ныне является частым гостем на российских ток-шоу. На прошлой неделе Саймс заявил, что кое-кто из Белого дома в личной беседе сказал ему, что после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года в американской администрации (Байдена) всерьез обсуждался вариант как можно скорее остановить этот конфликт, вступив в переговоры с Россией. Однако в итоге от этого варианта отказались. Возобладали опасения, что Москва расценит этот шаг Вашингтона как слабость, а это повлечет далеко идущие последствия для американских интересов в мире.

Если это правда (а нет причин не верить, так как эти слова были произнесены публично авторитетным человеком), то это подтверждает вышеприведенный тезис о том, что США достаточно необдуманно бросились в украинскую авантюру. А раз так, то ясно, что ни о какой стратегии тут и речи не идет. Это наиболее очевидно именно сейчас, когда на самом деле не видно варианта (да и нельзя его увидеть, так как дело зашло слишком далеко), каким образом можно выбраться из этого опасного конфликта и сохранить при этом лицо. Поэтому больше, чем когда-либо прежде, в том числе на пике холодной войны между США и СССР во второй половине прошлого века, сейчас резко возрастает опасность эскалации украинского вооруженного конфликта и за пределами Украины, то есть непосредственного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом.

На призыв Вашингтона к европейским лидерам быстрее оказывать военную помощь Украине, так как американская помощь в размере 61 миллиарда долларов, недавно одобренная Конгрессом, опаздывает из-за бюрократии и необходимости разогнать новое оборонное производство, первым отреагировал Лондон. Великобритания пообещала Киеву помощь в размере трех миллиардов фунтов. Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон с этой целью недавно летал в украинскую столицу, где произнес то, что прежде не озвучивалось: Лондон не будет ограничивать Киев в применении британского оружия (речь, в первую очередь, идет о современных крылатых тактических ракетах "Сторм Шэдоу" дальностью 300 километров) в ударах по глубокому российскому тылу.

Молниеносная эскалация

Москва отреагировала молниеносно, причем на двух уровнях — политическом и военном. Сначала Министерство иностранных дел РФ вызвало французского посла (из-за информации о том, что французские солдаты воюют на Украине) и британского посла (из-за заявления Кэмерона). Британскому послу вручили официальную ноту, согласно которой Лондон изменил свою политическую позицию и отказался от прежних заявлений о том, что его вооружения не будут применяться для ударов по российским территориям (подразумевается, конечно, исконная территория России без недавно присоединенных украинских территорий), а значит, Великобритания теперь превратилась в сторону конфликта. Если Киев начнет применять британское оружие для ударов в глубине российской территории, то британские военные объекты на Украине и за ее пределами станут законной целю для российских войск, как сказано в официальной ноте.

Это первое четкое заявление Москвы о возможном российском ударе по военным объектам одного из членов Североатлантического альянса за пределами Украины с начала вооруженного конфликта!

Почти в то же время российский Генеральный штаб сообщил о скором начале масштабных военных учений близ российских западных границ по распоряжению верховного главнокомандующего российскими вооруженными силами Владимира Путина. На учениях будет отрабатываться применение нестратегического (тактического) ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования.

Как бы там ни было, уже на следующий день Париж официально заявил, что новости об отправке французских солдат (в том числе, о членах Иностранного легиона, которые якобы приехали в Славянск на Донбассе) не соответствуют истине и что Францию захлестывает поток дезинформации на фоне предстоящих выборов в Европейский парламент.

Лондон отреагировал прямо противоположно. Вместо того чтобы понизить градус напряженности, он выбрал эскалацию, да какую! В российский День Победы, девятого мая, главный государственный праздник, прославляющий общую победу над нацизмом и гитлеровской Германией, Лондон объявил, что высылает из страны ни много ни мало, а российского военного атташе из-за шпионажа, забирает часть недвижимости, которой в Лондоне располагает российское государство, и ужесточает визовый режим и режим передвижения российских дипломатов. Москва ответила высылкой британского военного атташе и анонсировала новые меры ввиду действий британских властей в скором времени.

Случайно или нет, но белорусский президент Александр Лукашенко вскоре объявил, что на территории Белоруссии пройдут совместные учения с тактическим ядерным оружием, которое Россия там разместила в прошлом году и сохранила за собой право распоряжаться им, не вверяя это Минску.

Тут я бы хотел напомнить, что происходит очередной виток эскалации, вызванный российскими непрямыми угрозами Западу применить ядерное оружие. Причем Москва продолжает заявлять, что никогда не применит его на Украине, "потому что это русская земля". Впервые это было сделано косвенно в самом начале российской спецоперации на Украине, когда Владимир Путин заявил, что российские стратегические ядерные силы переведены в состояние повышенной готовности.

Интересно, что после многие западные лидеры, в том числе, Эммануэль Макрон, который на прошлой неделе встречался с Си Цзиньпином в Париже, благодарили Китай за том, что он якобы сумел отговорить Владимира Путина от дальнейших угроз ядерным оружием. По-видимому, не отговорил, да и вряд ли сможет, поскольку на той же встрече Си Цзиньпин категорически отверг требование западных лидеров повлиять на Владимира Путина, чтобы тот перешел к мирному решению конфликта. В обмен Китаю позволили бы продолжить торговое сотрудничество с ЕС по определенным направлениям. Однако Китай не является стороной в этом конфликте и не хочет в него вмешиваться, хотя и рад помочь противоборствующим сторонам прийти к мирному решению, если того от Китая попросят. Такова официальная позиция Пекина.

В чем опасность военных учений с тактическим ядерным оружием?

В чем заключается большая опасность упомянутых российских военных учений с ядерным оружием, которые станут первыми в своем роде со времен образования современного российского государства, то есть после распада Советского Союза?

Но прежде чем отвечать, нужно сказать, что подобные учения со своими стратегическими воздушными силами в прошлом году впервые провели и Соединенные Штаты Америки в пограничных областях восточных членов НАТО у российских границ от Балтики до Черного моря. Тогда откровенно было заявлено, что на учениях отрабатывается и ядерный удар тактическими ракетами. Таким образом, тут нет ничего подозрительного. Это рядовые, по всем предписаниям заранее объявленные военные учения, которые определенно не могут перерасти в удар НАТО по России или, наоборот, удар России по НАТО.

Вот и ответ на поставленный вопрос.

Есть несколько уровней ядерной эскалации (тактическим оружием).

Во-первых, политические заявления, которые касаются вероятного применения ядерного оружия на определенных условиях (их мы уже слышали).

Во-вторых, военные учения с ядерным оружием (они тоже проводятся, причем обеими сторонами, а этот уровень уже куда опаснее, чем политическая риторика).

В-третьих, демонстративный ядерный удар (по какому-то объекту противника), и это уже критический уровень ядерной эскалации, в случае которой велика вероятность (хотя и не обязательно), что ситуация дойдет до последнего, четвертого, уровня, который представляет собой начало применения ядерного оружия обеими противоборствующими сторонами, то есть ядерной войны.

Будем надеяться, что до самого страшного сценария дело не дойдет, хотя эти надежды быстро таят в войне, в которой Россия (сознательно) и Соединенные Штаты Америки (думаю, поспешив) увязли настолько, что уже практически невозможно из нее выбраться. Никакие международные конференции в Швейцарии или где-то еще, куда не приглашают Россию, ни к чему не приведут, за исключением пропагандистской огласки. Тем более что Си Цзиньпин в Париже сказал, что Китай не хочет участвовать в подобных мероприятиях без участия России, так как это бесцельная трата времени. А ведь Вашингтон так рассчитывал, что Китай будет представлен на конференции в Швейцарии в будущем месяце. США понимают, что на этом мероприятии конфликт не остановить, но присутствие Китая важно, ведь так можно продемонстрировать российскую изоляцию, которой на самом деле нет (если не считать коллективный Запад). Кроме того, на этой конференции, куда приглашены более сотни государств, точно будут приняты определенные предложения по мирному решению конфликта, которые будут согласовываться, прежде всего, с интересами Соединенных Штатов Америки (а значит, и интересами Украины).

Москва уже отказалась от любых решений, которые будут приняты в Швейцарии.

Западные танки в Москве

Как бы там ни было, но на прошлой неделе западные танки все-таки сумели войти в Москву после того, как это не удавалось им во время первых двух мировых войн в прошлом столетии. Правда, вошли они только в качестве военных трофеев с украинского фронта, на фоне которых фотографировались восторженные жители российской столицы. Владимиру Путину опять удалось развеселить их и вдохновить на новые военные победы.

Также он вдохновил их своей речью на традиционном военном параде на Красной площади в Москве в День Победы. Владимир Путин заявил, что Россия сделает все для предотвращения мирового конфликта, но в то же время не допустит, чтобы ей кто-нибудь угрожал. "Наши стратегические силы всегда в боевой готовности", — сказал российский лидер, который всего несколькими днями раньше снова принес присягу, чтобы еще шесть лет занимать пост президента Российской Федерации.

Таким образом, с Путиным придется считаться еще как минимум до 2030 года. Кто к тому времени будет в Белом доме, вопрос открытый.

Джо Байден озабочен решением проблем во внутренней и внешней политике, а также рекордно низким рейтингом, какого еще не бывало за всю историю ни у одного американского президента. С другой стороны, дела Дональда Трампа, несмотря ни на что, идут хорошо. Он почти точно станет республиканским кандидатом на президентских выборах в начале ноября, а кроме того, судебный процесс против него явно буксует и почти точно не завершится до выборов, что дает ему реальные шансы на победу.

Немало американских наблюдателей считают, что судебные проволочки — следствие неожиданного согласия республиканцев в Палате представителей утвердить военную помощь Киеву в размере 61 миллиарда долларов, за что они якобы ничего не получили (даже в области миграционной политики, хотя до недавнего времени настаивали на ее изменении). Тут многие видят руку Дональда Трампа. Тем более он ни разу не раскритиковал решение Конгресса о помощи Украине, которой еще недавно категорически противился. Так же подозрительно, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон, ярый сторонник Дональда Трампа, всего за несколько дней до решения о вынесении этого вопроса на голосование посетил в качестве гостя роскошное поместье Трампа во Флориде.

Кто станет "азиатской Украиной"?

Однако ждать ответа на вопрос, кто придет в Белый дом, точно не хочет Китай. И Байден, и Трамп сейчас одинаково враждебны в отношении Пекина, и поэтому Китаю в целом всем равно, кто победит. Вскоре в Китай приедет Владимир Путин, и ясно, что Россия и Китай ускоренными темпами готовятся к столкновению с США общими силами. А США сейчас спешно создают "огненный пояс" из своих союзников вокруг Китая, и Филиппины, вполне возможно, получат роль "азиатской Украины".

Инциденты в море между Китаем и Филиппинами в спорных водах Южно-Китайского моря снова участились после десятилетий "джентельменского договора". Американцы спешно вооружают Филиппины, размещая на их островах, в том числе, свои ракеты средней дальности, которые способны достигнуть китайских юго-восточных регионов. Кроме того, запланированы совместные морские учения почти у самого Тайваня.

Некоторые китайские аналитики предупреждают, что Китай готов к любому сценарию отношений с США. По их словам, Китай готов и к продолжению сотрудничества, прекращение которого невыгодно ни одной из сторон, как и миру в целом. Также Китай готов к войне, которая выглядит все более неизбежной и которая, как и украинская, будет носить опосредованный (прокси) характер. Вероятно, это будет война с Филиппинами, а не с Тайванем в главной роли.