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Военное обозрение

«Показала высокую эффективность против БПЛА»: чешская система ПВО Viktor MR-2 на вооружении ВСУ

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Источник изображения: topwar.ru

30 мая 2024 года министр обороны Украины Рустем Умеров и его немецкий коллега Борис Писториус посетили полигон ВСУ, понаблюдав за тренировками по применению комплекса ПВО Viktor MR-2.

Эта система показала высокую эффективность против применяемых Россией БПЛА, включая беспилотники Shahed, благодаря возможности быстрого развертывания и перемещения

- отметили украинские военные.

Viktor MR-2 основана на ЗПУ-2, двуствольной зенитной установке советской эпохи, построенной на базе пулемета КПВ калибра 14,5х114 мм, поступившего на вооружение СССР в 1949 году и с тех пор принятого на вооружение более чем в 50 странах мира. Имеется несколько модификаций системы: четырехствольный вариант ЗПУ-4 и одноствольный ЗПУ-1.

Viktor MR-2, производимый чешской компанией Excalibur, оборудован дневными и ночными прицелами. К стрельбе готовы 300 патронов, еще 300 размещены в запасных магазинах, установленных непосредственно на лафете. Дополнительные боеприпасы можно перевозить в ящиках в кабине автомобиля вместе с запасными стволами для быстрой замены в случае перегрева.

Поставки Viktor MR-2 на Украину были организованы чешскими волонтерами, собравшими пожертвования в размере €3,75 млн, которых хватило на закупку 15 систем.

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Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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