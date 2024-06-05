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Военное обозрение

Разработанная для СВО наземная роботизированная платформа «Импульс-М» вышла на этап полигонных испытаний

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Изображение платформы с сайта компании

Источник изображения: topwar.ru

Специальная военная операция дала хороший толчок в сфере разработки беспилотных систем, как летательных, так и наземных и морских. Если к появлению новых летающих дронов все уже привыкли, то наземные машины все еще в диковинку. Тем не менее разработка наземных роботизированных машин идет полным ходом, они уже применяются в зоне СВО.

В скором времени российские военные получат на вооружение универсальную гусеничную платформу с боевым модулем, вооруженным ПТРК. Машина уже разработана и находится на этапе полигонных испытаний. Платформа под названием «Импульс-М» создана специалистами компании «Гумич» при участии Ростеха.

Совместно с госкорпорацией «Ростех» был создан новейший многоцелевой робот «Импульс-М», который в варианте универсального ракетного робота поля боя, оснащенного боевым модулем с противотанковым ракетным комплексом, сейчас проходит испытания в условиях полигонов.

- приводит ТАСС слова гендиректора компании-разработчика.

Платформа универсальная благодаря модульной конструкции, поэтому может применяться даже в гражданских целях. Робот общей массой 1 тонна способен нести до 500 кг полезной нагрузки и тянуть за собой еще 1,5 тонны. Программное обеспечение позволяет устанавливать различные боевые модули или использовать ее в качестве транспортной. Также отмечается высокая ремонтопригодность даже в полевых условиях.

Система управления оснащена элементами искусственного интеллекта, что позволяет платформе действовать в автоматическом режиме или под управлением оператора, а также самостоятельно вернуться на базу при полной потере связи. Отмечается, что уменьшенный прототип данного комплекса был проверен в боевых условиях и получил хорошие отзывы от бойцов.

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