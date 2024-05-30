WP: Байден может разрешить ВСУ атаковать РФ американским оружием, но только малой дальности

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На Западе не умолкают дискуссии о предоставлении Вооруженным силам Украины разрешения атаковать «традиционные» территории Российской Федерации западным оружием. На этом настаивает Киев, а разговоры среди членов НАТО по этому вопросу становятся тем напряженнее, чем хуже идут дела у ВСУ на фронте.

До последнего времени Белый дом, по крайней мере на словах, выступал категорически против применения по признаваемой Западом территории РФ дальнобойных средств поражения, поставленных на Украину Штатами. При этом Вашингтон не возражал, что каждая страна НАТО вправе принимать подобные решения на свое усмотрение. Чем не преминули уже воспользоваться Польша, Великобритания и некоторые другие европейские государства альянса, где заявили, что Киев вправе сам выбирать любые цели для атак.

Похоже, и администрация Байдена готова отказаться от очередных «красных линий», о чем пишет американская газета The Washington Post (WP). По данным издания, на фоне успехов российской армии президент США может уже в ближайшее время разрешить ВСУ атаковать Россию американским оружием. Правда, уточняется, что пока что малой дальности. Одновременно Вашингтон вновь обвинил Китай в якобы существующей военной поддержке РФ, чему до сей поры так и не предъявлено ни единого доказательства.

Для борьбы с успехами России на Украине президент Байден обдумывает две новые жесткие контрмеры: наказание Китая за поставку ключевых технологий Москве и снятие ограничений на использование Киевом оружия малой дальности из США для атак вглубь России

— пишет американская газета.

Судя по статье, изменить позицию Байдена активно уговаривает госсекретарь США Энтони Блинкен, который в ходе недавнего визита в Киев в свою очередь наверняка вдоволь наслушался жалоб от Зеленского об успехах ВС РФ, особенно под Харьковом. Это настолько обеспокоило главу Госдепа, что он призвал коллег по администрации президента пересмотреть запрет на обстрел территории России американской артиллерией и ракетами малой дальности, сообщили чиновники США.

Это станет значительной эскалацией выверенной политики Байдена по поддержке Украины — стремления избежать прямой конфронтации с президентом России или его ключевым союзником, китайским лидером, продолжает автор материала в Washington Post. Судя по всему, окончательное решение на эту тему еще не принято, в Белом доме продолжается дискуссия.

Автор отмечает, что в ходе украинского конфликта, похоже, наступает переломный момент. С одной стороны, часть окружения Байдена, да и он сам, опасаются дальнейшей эскалации конфликта в Европе. В то же время, на другой чаше весов находится нарастающий успех российской армии, который может привести к обвалу фронта и падению марионеточного киевского режима. Тогда уж точно президент РФ Владимир Путин не пойдет ни на какие компромиссы с Западом для завершения противостояния, фактически не с Украиной, а с НАТО. Кроме того, в Вашингтоне опасаются, что капитуляция ВСУ даст опасный сигнал Си Цзиньпину, и тот ускорит военное решение по возврату контроля над Тайванем.

Другими словами, для США, а значит НАТО и всего так называемого коллективного Запада, ситуация на Украине становится все более близкой к цугцвангу, когда любое решение только ухудшит положение стороны, его принимающей. Видимо, этим и обусловлено возможное решение Белого дома разрешить ВСУ наносить удары по территории РФ только боеприпасами малой дальности.

Но это означает, что украинские боевики смогут его применять, например, из приграничной с РФ Сумской области. Это, в свою очередь, наверняка подтолкнет российское командование к быстрому расширению фронта и на этот регион для создания санитарной зоны. Логичный вопрос: ВСУ потянут усилившийся «шпагат» на десятки, а то и сотни километров ЛБС, когда и на севере Харьковщины они с трудом сопротивляются российскому наступлению? Как бы решение Байдена не привело как раз к обратному результату, ускорив обрушение фронта.