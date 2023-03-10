Экс-генерал Яно: Украину ждет сокрушительное поражение

Бывший генерал Яно: к августу российская армия разгромит ВСУ, Киев будет побежден

Россия выигрывает "битву на истощение" против Украины, пишет японский генерал в отставке Ёсиаки Яно в статье JB Press. Ее армия значительно превосходит ВСУ — логистически, технически, тактически. Скоро она возьмет Артемовск, а к августу полностью разгромит противника, уверен Яно.

Что Япония должна сделать, чтобы подготовиться к распространению пожара конфликтов в Восточной Азии?

Есть признаки того, что вооруженные действия на Украине, которые длятся уже больше года, близятся к завершению. Киев, скорее всего, проиграет. Посмотрим на предысторию конфликта и проанализируем его будущие тенденции и последствия.

Артемовск на грани падения

Артемовск, население которого когда-то составляло 70 тысяч человек, это важнейший центр транспортной сети на востоке Донбасса. С 2014 года Киев укреплял там оборонительную инфраструктуру при активной поддержке НАТО.

В городе были построены прочные бетонные укрепления, складировалось большое количество оружия и боеприпасов, для прикрытия были развернуты танки и зенитно-ракетные комплексы. Район был окружен минными полями и противотанковыми средствами. С помощью населения были сооружены многочисленные противотанковые рвы.

Российская армия начала наступление на Артемовск в мае 2022 года, через три месяца после начала военной спецоперации. С тех пор вокруг города продолжаются наступательные и оборонительные бои — уже около девяти месяцев.

Российские войска сначала основательно разрушили украинские военные позиции, применяя дальнобойные ракеты, реактивную и ствольную артиллерию за пределами досягаемости огневых средств Украины. С самого начала вооруженные силы РФ использовали стратегию "борьбы на истощение ВСУ", которая подразумевала массовое уничтожение и "перемалывание" живой силы и техники противника (в том числе американской). Необычным тактических ходом русских было допущение даже небольших местных отступлений и уступка небольших участков территории, если это создавало им преимущества с точки зрения последующего уничтожения боевого потенциала ВСУ.

Стратегию "истощения" неплохо поддерживала информация о целях, получаемая в режиме реального времени от различных систем разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), включая беспилотники, спутниковые снимки, данные радаров и отчеты разведчиков на поле боя. Она была связана с командованием.

Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке и бывший советник главы американского Министерства обороны при Дональде Трампе, заявил, что ущерб от российских ракет класса "земля-земля" и ствольной и ракетной артиллерии с применением наземных, морских и воздушных платформ стал причиной примерно 75% убыли войск в ВСУ.

Битва на истощение у Артемовска была даже более напряженной, чем сражение при Вердене во время Первой мировой войны. Это была так называемая "мясорубка", когда сильный сосредоточенный огонь велся по укрепленным позициям и траншеям ВСУ, что вызвало крупные потери. В некоторые дни число убитых украинских солдат исчислялось тысячами

Российская армия сейчас находится в 2,3 километра от своей цели — полного окружения Артемовска. Город почти полностью блокирован, из него ведет единственный логистический путь, который простреливается русскими.

ВСУ частично отступают из Артемовска, чтобы избежать окружения, но часть подразделений все еще баррикадируются в городе и продолжают сопротивление. Оценки их численности разные — примерно 10-12 тысяч человек.

С ослаблением украинских сил российская армия, похоже, смещает акцент на маневренные боевые действия. Скорость ее наступления на различных участках возросла до 1-2 километров в сутки.

Украинские солдаты, находящиеся под осадой, жалуются, что их снабжение боеприпасами резко сократилось, и что поддерживать организованный бой становится затруднительным.

ВСУ пытаются восстановить свою оборону вдоль линии реки между нынешними лагерями к северу и югу от Артемовска и агломерацией Славянск-Краматорск, но в войсках не хватает личного состава, поэтому остановить продвижение российских сил в Артемовске им сложно. Киев бросает в бой все резервы, в том числе подростков и стариков.

Логистические аспекты победы или поражения в долгосрочном сражении на истощение

Поскольку военный конфликт на Украине затянулся, решающим фактором, определяющим ход сражения, становится материально-техническое обеспечение обеих сторон, особенно их способность поставлять на фронт боеприпасы — различные ракеты, в том числе для РСЗО, и артиллерийские снаряды. В этом отношении российская армия значительно превосходит украинскую.

Бывший морской пехотинец США и разведчик Скотт Риттер сказал, что ВС РФ могут обеспечивать поставку 60 тысяч ракет и артиллерийских снарядов в день, в то время как ВСУ едва ли в состоянии направлять хотя бы 6 тысяч боеприпасов в сутки.

НАТО указывает, что не может выиграть битву против России.

Полковник в отставке Макгрегор заявил, что мощность производства боеприпасов ВС США составляет около 2,2 тысячи снарядов и ракет в день. Другие государства Североатлантического альянса, даже вместе взятые, могут изготовить значительно меньше снарядов, чем Америка.

НАТО в целом может произвести только половину от необходимого количества в 6-7 тысяч снарядов. Ни альянс, ни армия США не могут поддерживать вооруженные действия против российских войск. Ожидается, что по мере затягивания боевых действий дефицит боеприпасов в НАТО будет обостряться.

Чтобы укрепить производство в аварийном режиме, потребуется более нескольких месяцев для расширения производственных линий, обучения инженеров и техников и так далее. И все равно они не будут поставлены немедленно. То же самое относится и к сложным системам вооружений. Так, нужно несколько лет, чтобы нарастить производство такой передовой военной техники, как РСЗО HIMARS.

С точки зрения оснащения у российской армии все еще наблюдается избыток ракетного и артиллерийского вооружения, танков, боевых машин и авиации. С другой стороны, ВСУ потеряла огромное количество военной техники, особенно начиная с сентября прошлого года.

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Следует отметить, что еще в марте 2019 года начальник Генштаба ВС РФ Герасимов в своем выступлении указал на следующие две стратегии. Это свидетельствует о том, что Москва тщательно готовилась к конфликту.

Первая — построение и развитие единой системы на базе современных информационно-коммуникационных технологий, объединяющей воинские части и средства разведки, наступления, управления подразделениями и оружием.

Другая стратегия касается масштабного использования робототехнических комплексов, связанных с беспилотными летательными аппаратами, для выполнения широкого круга задач, а также построения систем вооружения для противодействия БПЛА и высокоточному оружию.

Утверждается, что российские войска РЭБ (войска радиоэлектронной борьбы) играют решающую роль в построении системы противодействия противнику, избирательно воздействуя на его боевые средства зависимости от типа их цели, состава и временного фактора.

По оценкам НАТО, Москва имеет в два раза больше резервов. Ее чрезвычайные производственные мощности более чем в три раза выше, чем у Запада.

Что касается полупроводников, которые считались слабым местом русских, то считается, что Кремль заранее создал хорошие запасы и ввозит их "каруселями" через третьи страны.

В этой связи нельзя сказать, что западные экономические санкции оказали негативное экономическое воздействие на Россию.

В феврале 2023 года, накануне первой годовщины начала СВО, президент США Джо Байден неожиданно посетил Киев, пообещав Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку", включая 700 танков и тысячи боевых машин.

Однако у стран НАТО, в том числе США, недостаточно такой техники. Ожидается, что американские и немецкие танки поступят на Украину и полностью вступят в строй примерно в августе 2023 года.

Судя по текущей военной ситуации, высока вероятность того, что к августу российская армия разгромит ВСУ, и Киев будет побежден.

Даже если некоторые из обещанных танков прибудут на Украину раньше, времени на обучение экипажей и групп технической поддержки не хватит. Кроме того, туда поступят разные типы бронетехники из разных стран, а это серьезный недостаток, который осложняет систему военной логистики и делает обслуживание танков в боевых условиях крайне проблематичным.

По этой причине ожидается, что техника НАТО, которую планируют отправить Киеву, не успеет остановить российское наступление. Об этом Дуглас Макгрегор со знанием дела говорил 19 января 2023 года.

У российской армии значительные резервы личного состава <…>

Вооруженные силы Украины в ходе военного конфликта с Россией понесли огромные потери в личном составе. Считается, что они уже находятся на грани краха.

В начале СВО в ВСУ насчитывалось около 150 тысяч регулярных солдат и около 900 тысяч солдат резерва. По оценкам американских военных и других источников, примерно до августа 2022 года украинцы теряли около 1000 человек в день убитыми и пропавшими без вести.

Однако неоднократные попытки наступления ВСУ на юге и в Херсонской области, начавшиеся в сентябре, привели к увеличению количества жертв.

По состоянию на начало января 2023 года подсчитано, что 122 тысячи украинских военнослужащих были убиты, 35 тысяч пропали без вести и до 400 тысяч человек получили ранения различной степени тяжести.

Считается, что большинство пропавших без вести украинских солдат погибли. Таким образом, общие потери ВСУ составляют 557 тысяч человек убитыми или ранеными.

<...> В последнее время в украинской армии часто встречаются ветераны старше 45 лет и подростки в возрасте 15 и 16 лет, не достигшие призывного возраста. Все они отправляются на передовую и служат там "пушечным мясом" (Дуглас Макгрегор, интервью 19 января 2023 года).

Чтобы исправить катастрофическое положение в ВСУ, которые потеряли около 60% своего личного состава, страны НАТО направляют на Украину наемников под видом "добровольцев". На самом деле зачастую это кадровые военнослужащие альянса, одетые в украинскую военную форму. Есть данные, что среди них около 40 тысяч польских солдат и около 30 тысяч румынских военных. "Добровольцев" посылают такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, государства Восточной Европы и даже Южная Корея. Всего на Украине сейчас насчитывается от 90 до 100 тысяч иностранных солдат, которые находятся в передовых частях в качестве индивидуальных контрактников и добровольцев. Считается, что потери среди них составляют около 4%.

Передовые РСЗО HIMARS, танки, зенитно-ракетные комплексы и другое вооружение, предоставленное Киеву НАТО, в большинстве случаев незнакомы украинским военным, а времени на обучение у ВСУ мало. Поэтому такими системами управляют преимущественно военнослужащие США. Это, в частности, относится к РСЗО HIMARS и ПТРК Javelin. По некоторым данным, потери американского персонала при уничтожении и ликвидации российской армией западной техники достигают примерно 10%.

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Общая численность резерва ВС РФ перед началом конфликта оценивалась примерно в 2 миллиона человек, согласно данным японского МИД.

В таких условиях Москва может относительно свободно восполнить свои потери, повторив в целом успешно прошедшую мобилизацию 300 тысяч человек. Однако ее преимущество в боеприпасах и вооружениях может сделать повторный призыв ненужным.

Высокий военный потенциал России и возможное скорое разрешение конфликта

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По достаточно надежным данным агентства Bloomberg (электронная/японская версия), по состоянию на 1 апреля 2022 года, сразу после начала спецоперации, рейтинг одобрения президента России Владимира Путина составлял 83%.

Bloomberg сообщает, что последний опрос общественного мнения, проведенный спустя год после начала спецоперации, выявил рейтинг одобрения Путина в пределах 80%.

Согласно опросу, опубликованному 1 февраля 2023 года независимым социологическим агентством "Левада-центр*", 82% российских респондентов "одобряли" деятельность Путина. Даже близкий к российскому правительству ВЦИОМ (Всероссийский центр исследования общественного мнения) продемонстрировал рейтинг одобрения Путина в 76%. Нужно признать, что это свидетельствует о том, что и спустя год после начала СВО на Украине рейтинг российского лидера остается на очень высоком уровне. Он ни в коем случае не стал фактором политической нестабильности в стране.

Для российских граждан вооруженные силы Украины, поддерживаемые НАТО, представляют прямую угрозу национальной безопасности.

Представляется, что по этой причине российское наступление в рамках спецоперации будет продолжаться до тех пор, пока ВСУ не будут разбиты и уничтожены. Боеспособность и воля ВС РФ сохранятся и дальше.

Что касается поддержки Украины (как личным составом, так и военной техникой) со стороны НАТО, то возлагать на альянс все надежды для Киева нецелесообразно: к настоящему времени уже стало ясно, что помощь катастрофически запаздывает.

В конечном счете, даже если ВСУ и продолжат боевые действия, в нынешнем своем состоянии они не только не вернут присоединенные Россией территории, но могут быть вынуждены уступить армии противника больше земель, терпя дальнейшие потери и урон.

24 февраля 2023 года, сразу после визита Байдена в Киев, Зеленский провел пресс-конференцию и заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

По сообщению государственного информационного агентства Украины, господин Зеленский сказал: "Я планирую встречу с председателем Си. Я считаю, что это будет полезно для безопасности обеих стран и мира в целом".

"Китай исторически всегда уважал территориальную целостность стран и их суверенитет. Он должен сделать все, чтобы Россия покинула нашу территорию". В этом заявлении можно усмотреть намек на то, что таким образом Зеленский пытается сдержать любые попытки Китая передать России вооружения, на что упорно указывают США и другие западные страны. Однако уместен ли такой тон в общении с Поднебесной?

Призыв Зеленского можно расценивать и как некий поиск возможностей для переговоров о прекращении огня с Россией, используя влияние Пекина, который связан с Москвой стратегическим сотрудничеством и партнерством.

Очень характерно, что Зеленский заговорил так сразу после визита Байдена в Киев. Есть мнение, что скрытая цель визита американского лидера состояла в том, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой в условиях, когда ни Вашингтон, ни другие члены НАТО уже не могут обеспечивать ему поддержку на уровне еще более высоком, чем нынешний.

Хотя в Артемовске еще продолжаются ожесточенные бои, динамика развития военной ситуации вокруг города, находящегося в практически полном окружении, говорит о том, что его падение — лишь вопрос времени. К настоящему моменту вокруг Артемовска сложилась обстановка, когда, как упоминалось выше, западная поддержка ВСУ оружием, боеприпасами и солдатами либо больше невозможна, либо уже запоздала.

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Наиболее важным аспектом будущего стратегического наступления России может стать захват северного плацдарма от Львова до границы Украины с Польшей.

Если этот приграничный район будет захвачен ВС РФ, то пути, используемые НАТО для военной поддержки Украины, будут отрезаны, и ВСУ не смогут продолжать вооруженные действия.

В том случае, если страны-члены альянса — такие как Польша — примут непосредственное участие в военном конфликте на Украине, и он распространится на Восточную Европу, все участники НАТО должны будут поддержать государство, подвергшееся "вторжению", на основании статьи 5 договора НАТО.

Если это произойдет, конфликт станет глобальным. Возрастет риск его превращения в ядерную войну.

В этом контексте урегулирование украинского конфликта и прекращение огня еще до того, как возникнет "взрывоопасная" ситуация, становится жизненно важным вопросом для безопасности всего международного сообщества.

Япония должна приложить все усилия для обеспечения успеха переговоров о прекращении огня на Украине.

Япония должна добиваться скорейшего прекращения огня на Украине

Самую серьезную угрозу для Японии представляет Китай. Однако в нынешней ситуации, как ни странно, он может получить определенные выгоды от продолжения конфликта на Украине.

Чем дольше идут боевые действия, тем крепче станут позиции Поднебесной.

Ведь со временем резервы боеприпасов и ракет США исчерпаются до такой степени, что им ничего не остается, кроме как перенаправить, например, РСЗО HIMARS, предназначенные для Тайваня, на Украину. А выше уже говорилось, что срочно нарастить производство соответствующих вооружений в Соединенных Штатах будет сложно.

Чем сильнее затягивается конфликт, тем труднее Вашингтону предоставлять вооружения и боеприпасы Киеву и одновременно обеспечивать достаточный уровень боеготовности на случай возникновения военного конфликта вокруг Тайваня или Японии.

Следует ясно понимать, что у Японии нет как таковых жизненно важных национальных интересов на Украине. В этом смысле ее положение коренным образом отличается от европейских стран-членов НАТО, которые расположены рядом с Украиной и Россией и видят в последней главную угрозу.

С точки зрения национальной безопасности Токио должен сделать все возможное для скорейшего завершения военного конфликта.

Более того, у Японии нет никакой необходимости брать на себя чрезмерное бремя дальнейших проблем Украины — ее восстановления. Вместо этого она должна направить свои ресурсы на укрепление собственной национальной безопасности и системы взаимопомощи со своими союзниками и соседними странами в АТР.

После прекращения огня на Украине Северо-Восточная Азия, скорее всего, станет очагом новой международной напряженности. Времени на подготовку к этому осталось мало.

Япония находится в таком положении, когда она должна уделять первостепенное внимание укреплению собственной системы обороны и безопасности.

Автор: Ёсиаки Яно — с 1974 по 2006 год служил в силах самообороны Японии. Занимал ряд высоких командных должностей. В 2006 году вышел в отставку с должности заместителя начальника Академии сухопутных сил "Кодайра" в звании генерал-лейтенанта. В настоящее время профессор университета "Такусёку" и Высшей школы японского экономического университета. Автор многих книг.

* — некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента