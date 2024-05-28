ЕС не утвердил направление доходов от активов РФ на закупки оружия Киеву

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что одобрили его предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира

БРЮССЕЛЬ, 27 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов России на закупки оружия для Украины. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

"Российские активы - как вы знаете, политически было согласовано использовать их для Украины. Сегодня мы одобрили нормативные акты и одобрили мое предложение использовать 90% прибыли на военные потребности Украины через Европейский фонд мира. Я не буду отрицать, что у нас были интенсивные и даже горячие дискуссии про эту военную помощь Украине, одобрение которой встречает некоторые препятствия на пути к необходимому единогласию", - сказал он.

По словам Борреля, страны ЕС должны единогласно согласиться с созданием специального фонда для Украины в рамках Европейского фонда мира, через который сообщество сможет использовать прибыль от активов РФ для покупки оружия Киеву. "Наши лидеры дали политическое согласие еще в марте, но он все еще не действует. Мы не можем позволить, чтобы европейская военная помощь для Украины была в плену других решений, которые никак не связаны с этой темой. Особенно учитывая срочность ситуации. Украине нужно оружие сейчас, а не через год. И мы уже опаздываем", - добавил он.

Боррель отметил, что одна страна блокирует решение, но не назвал ее. "Я понимаю, что разные мнения и решения бывают, но блокирование решения должно быть пропорционально теме, которая на кону", - добавил он.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что в целом в Совете ЕС блокированы семь юридических документов, что не позволяет выделить на оружие Украине €5 млрд.

Ситуация с активами

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала специальной военной операции. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты Евросоюза начать дважды в год перечислять доходы от реинвестирования российских активов Еврокомиссии (ЕК), которая затем направит 90% этих средств на оружие для Киева, а 10% - на программы экономической помощи Украине. ЕК рассчитывает собирать таким образом €2,5-3 млрд в год. Первое изъятие намечено на июль 2024 года.

В ЕС сейчас заблокировано порядка €210 млрд суверенных российских активов. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что вариант предоставления кредита под будущие доходы от замороженных российских активов основной на столе у лидеров Группы семи, хотя не исключаются и альтернативы. Кредитную линию может предоставить Всемирный банк.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия даст аналогичный ответ в случае незаконного использования ее активов западными странами, у нее для этого есть ресурсы.