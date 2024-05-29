Шольц уверен, что Запад готов предоставить Киеву доступ к средствам в "миллиардном объеме"

По словам канцлера, страны ЕС и "семерки" за последние два года предоставили Киеву большие объемы помощи

БЕРЛИН, 28 мая. /ТАСС/. Страны Запада хотят финансовыми средствами обеспечить Украине возможность укреплять свою оборону. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

По словам Шольца, страны Евросоюза и "семерки" за последние два года предоставили Украине большие объемы помощи. "Эмманюэль и я едины во мнении, что теперь нужно сделать следующий шаг, чтобы поставить эту поддержку на новую основу", - сказал канцлер. Он напомнил, что в ЕС обсуждают возможности использования в интересах Украины доходов от реинвестирования замороженных российских активов.

"Мы хотим дать Украине доступ к дополнительным финансовым средствам в миллиардном объеме, чтобы она обеспечивала свою безопасность и чтобы была укреплена безопасность всей Европы. В ближайшие недели мы проведем консультации, чтобы выработать совместное устойчивое решение, которое станет выражением нашей поддержки свободной, демократичной и суверенной Украины", - заявил Шольц.

Ситуация с активами

Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала ей специальной военной операции. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты Евросоюза начать дважды в год перечислять доходы от реинвестирования российских активов Еврокомиссии (ЕК), которая затем направит 90% этих средств на оружие для Украины, а 10% - на программы экономической помощи ей. ЕК рассчитывает собирать таким образом 2,5-3 млрд евро в год. Первое изъятие намечено на июль этого года.

27 мая министры иностранных дел ЕС не смогли утвердить окончательное решение о направлении доходов от замороженных активов.

В ЕС сейчас заблокировано около 210 млрд евро суверенных российских активов. Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что вариант предоставления кредита под будущие доходы от замороженных российских активов основной на столе у лидеров Группы семи, хотя не исключаются и альтернативы. Кредитную линию может предоставить Всемирный банк.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия даст аналогичный ответ в случае незаконного использования ее активов западными странами, у нее для этого есть ресурсы.