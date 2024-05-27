Глава МИД Польши не против нанесения украинскими военными ударов по территории РФ

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Глава МИД Польши Радослав Сикорский не выступает против нанесения Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по российской территории западным оружием. Об этом он заявил в интервью газете The Guardian.

"Не считая того, что она не использует ядерное оружие, Россия не слишком себя сдерживает <…>, - утверждал Сикорский, отвечая на вопрос о допустимости ударов по военным целям внутри РФ. - Все время обозначать свои красные линии - значит просто приглашать Москву к тому, чтобы она постоянно подстраивалась под наши постоянно меняющиеся самоограничения".

Сикорский также заявил, что союзникам Киева надо научиться лучше управлять процессом эскалации напряженности. Глава польского МИД также напомнил о предупреждении США по поводу последствий применения Россией ядерного оружия в конфликте на Украине. По его словам, его должно быть достаточно, чтобы сделать такую возможность маловероятной. Он добавил, что Китай и Индия также не заинтересованы в том, чтобы на Украине было применено ядерное оружие.

Среди стран Запада, поставляющих оружие Украине, нет единства мнений по поводу ограничений на его использование. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявлял, что США не оказывают помощь Киеву в применении американских вооружений за пределами Украины. Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно отмечал, что исключает поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, так как Берлин не сможет сохранить контроль над управлением целями без отправки на Украину немецких военнослужащих, что, по его словам, является чертой, которую он не хочет переступать.

Как отметил 24 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров, такое применение американских вооружений по факту уже имеет место. Москва исходит из того, что "американское и другое западное оружие наносит удары по целям на территории России, прежде всего - по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам", подчеркнул глава МИД.