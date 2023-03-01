Запад выставит себя победителем на Украине, даже если она потерпит крах

Geopolitika.news: в случае поражения на Украине Запад все равно представит это как победу

Даже если Запад потерпит поражение на Украине, он все равно назовет себя победителем, пишет Geopolitika.news. США и Европа заявят, что Россия полностью исчерпала свои силы и уже не представляет для них угрозы, так как ее изолировали. Эти аргументы позволят Западу "сдать назад", не потеряв лицо.

Зоран Метер

Збигнев Бжезинский, известный американский геостратег польского происхождения, в свое время сравнивал геополитику с большой шахматной доской. По его мысли, геополитические противники пытаются победить друг друга, делая продуманные, мудрые, далекоидущие шаги. Причем ради окончательной победы нередко приходится жертвовать некоторыми фигурами.

Этот "рецепт" авторитетного геостратега действительно работал, но только до недавнего времени. Я бы сказал, что теперь от этого сравнения не осталось ровным счетом ничего. Не только потому что шахматные фигуры на мировой геополитической доске разбросаны уже более десяти лет, но и потому что решения стратегического характера принимаются на ходу, в зависимости от текущей ситуации "в поле", а значит, и стратегическими такие решения не назовешь. Проблема еще и в том, что из-за произошедшей деформации на геополитической тектонической доске противники не хотят ни слышать, ни видеть, а уж тем более не хотят учитывать интересы и опасения друг друга. Вместо этого они нагло гнут свою линию, действуя по принципу "или будет по-моему, или не будет никак".

В такой обстановке ясно, что больше и речи не может идти о шахматной партии и хитрых ходах. Больше нельзя ожидать победы более успешного игрока, когда один из противников протягивает другому руку, понимая, кто в данный момент сильнее. Вместо "игры" теперь на мировой геополитической арене царят исключительно ультиматумы, полностью исключающие компромиссы.

Вместо серьезной политики — безумное представление

Что еще хуже, конец серьезной игры положил начало опасному и безумному представлению. Умные и глубоко продуманные шаги предыдущих поколений политиков сменились политикой оглупления масс и подбадривания самих себя на "пути справедливости и правды". Проводятся саммиты, встречи, конференции, на которых силами СМИ на первый план выводятся многих уже раздражающие объятия политиков и государственных деятелей, позирование с фальшивыми улыбками, разные перформансы с подписанием флагов, размахиванием транспарантами, пощипывания за ягодицы, заверение всех и самих себя, что вот они-то и есть богом избранные лидеры, которые поведут мир вперед, и без которых у него нет ни единого шанса на выживание.

Иными словами, на повестке стоит не решение проблем, а "пиар" и пускание пыли в глаза простым людям, которые за всем этим наблюдают. Это делается ради личной карьеры, ради выгоды и наживы, ради эго, ради СМИ. Но при этом из виду совершенно упускается главное, что для всего, в том числе для этого представления, нужен, прежде всего, мир, которому подобные встречи и конференции, по логике вещей, и должны способствовать.

Помню, как в молодости я смотрел по телевизору на мировых политиков и следил за разными встречами, на которых речь шла о "высокой политике", скучной и трудной для понимания простых смертных. На лицах тех политиков не было ничего, кроме серьезности, решимости и готовности к решению проблем, а не к позированию перед телекамерами. Улыбались они сдержанно только во время непродолжительных вежливых рукопожатий перед объективами видеокамер или фотоаппаратов, а затем начиналась работа. Такие политики вызывали у людей благоговение, и им более или менее доверяли, поскольку люди думали, что политики способны решить их собственные и мировые проблемы. И даже если не все и не всегда справлялись со своей задачей, они по крайней мере искренне к этому стремились, понимая весь груз ответственности, который лежит на их плечах. Поскольку ценности тогда были другими. Сегодня же не осталось ни способностей, ни ответственности. Более того, это вообще никого не волнует.

Большой геополитический цирк

Теперь по этой причине все превратилось в один большой геополитический цирк, в котором людей заверяют, что все в порядке, мол, у нас все под контролем, а вы продолжайте голосовать за нас на выборах, потому что именно мы гарантируем вам "хлеб и зрелища". При этом проблемы граждан выставляются временными. Народу говорят, что стоит проявить немного терпения, и проблемы решатся. Реальная же опасность отодвигается на второй план, как будто, игнорируя ее, можно убедить всех, что ее и не существует.

Ясно, что одна из таких угроз — это вооруженный конфликт на Украине и глобальный кризис, тесно с ним связанный. В этом опасном конфликте Запад все больше превращается в того, кто игнорирует опасность. Повторяются слова о том, что мы не воюем с Россией и не хотим эскалации, а только помогаем Украине защищаться. Однако как бы оправданно это ни было с нравственной точки зрения (помощь стране, подвергшейся нападению), проблема в том, что слова никак не связаны с фактом, воюете ли вы с кем-то или нет. Это вообще зависит не от вас, а от вашего противника, который видит в вас сторону конфликта или, соответственно, не видит. И если государство, которое еще и является ядерной державой, воспринимает вас не так, как бы вам хотелось, то для несерьезности не остается места. Россия откровенно называет Запад участником конфликта устами самых высокопоставленных российских политических и военных руководителей. Причем они говорят, я цитирую, о "тотальной гибридной войне Запада против России на Украине", которая расширилась до международного уровня. Они говорят о постоянной и растущей военной и финансовой помощи Украине, о военных инструкторах Североатлантического альянса в этой стране, о планировании многочисленных военных операций украинских войск профессиональными военными стратегами НАТО, об оказании высокотехнологичной разведывательной поддержки дронами, благодаря которой известно о перемещении и размещении российских сил, и о спутниковом наведении украинского оружия на точно определенные цели.

Любопытно, что Вашингтон даже не опровергает эти обвинения Москвы. Участвует ли Североатлантический альянс уже полноценно в конфликте с Россией, или для этого нужно еще отправить туда официальный военный контингент? Теперь ответ на этот вопрос лежит исключительно в области права. Пока с правовой точки зрения Североатлантический альянс не участвует в нем. Его регулярных сил на Украине нет; война официально не объявлена и так далее. Однако официально войну не объявляли и Ливии, и я уже не говорю о наших соседях, то есть о Милошевиче и Союзной Республике Югославии в 1999 году. Тем не менее это не означает, что ее не было.

Таким образом, сведение столь опасной проблемы, какой является вооруженный конфликт на Украине, к игре слов и тезису о том, что "мы в безопасности, потому что опасность нам не нужна", точно не назовешь серьезной и ответственной политикой. Об этом нужно откровенно сказать, так как речь идет о наших жизнях и о нашем будущем.

Вы (не) можете напасть на Крым

Насколько взрывоопасна и сложна обстановка, говорит тот факт, что 17 февраля заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США поддерживают планы Украины наступать на Крым, и Крым требуется как минимум демилитаризировать.

Всего двумя днями ранее американское издание "Политико" опубликовало новость о том, что на конференции в "Зуме" с несколькими участниками Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "попытка Украины вернуть Крым будет красной чертой для Владимира Путина, в результате чего Россия может дать ожесточенный отпор". То же издание констатировало, что "комментарий главного американского дипломата точно разочарует Киев".

Не знаю, что там разочарует Киев, но я точно знаю, что ответила Москва в ту же пятницу, когда были обнародованы слова Виктории Нуланд. Министерство иностранных дел России отреагировало резко, обвинив США в том, что, одобряя нападение на Крым, они подстрекают Украину к эскалации конфликта. Также МИД России отметил, что теперь Вашингтон напрямую включился в конфликт, поскольку "некоторые безумцы" мечтают о поражении России. "Теперь же американские поджигатели пошли еще дальше: они подстрекают киевский режим в дальнейшей эскалации", — заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Украинское горнило

Положение на украинском фронте.

Продолжаются многомесячные ожесточенные бои на востоке страны, то есть на Донбассе. Причем все мировые аналитики сходятся во мнении, что с конца прошлого года инициатива принадлежит россиянам. Они продвигаются действительно очень медленно, но все же смещают линию соприкосновения в свою пользу. Также большинство наблюдателей и на Западе, и в России согласны с тем, что российское военное руководство отправило на Украину большое подкрепление. Это мобилизованные осенью солдаты, которые прошли обучение в течение нескольких месяцев, а также новое оснащение и техника.

Также большинство наблюдателей полагают, что Россия готовит новое большое наступление, но пока не понятно, на каком направлении оно будет. Для Киева это проблема, так как ему приходится рассредоточивать свои силы. С другой стороны, Москва не исключает украинского наступления после комплектации вооруженных сил Украины новобранцами. По сообщениям, речь идет о двух корпусах, которые проходят обучение на Западе: в Великобритании, Германии, а также о танках. Правда, поставка танков затягивается, и только в последние дни заметны некоторые серьезные подвижки в этом направлении.

Так, на недавнем заседании министров обороны стран-членов Североатлантического альянса в Рамштайне 15 января было решено, что восемь стран-участниц НАТО отправят Украине танки "Леопард 2". Уже на следующий день Нидерланды и Дания отказались, а немецкий министр обороны Борис Писториус заявил журналистам, что Польша испытывает серьезные проблемы, связанные с танками "Леопард 2 А4", которые неисправны, и которым требуется ремонт. Поэтому, как ожидается, эти танки не прибудут на Украину раньше апреля.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил в ночь на 17 февраля в своем видеообращении, что главное для него — сдержать российское наступление и подготовиться к возможному украинскому контрнаступлению. Он сказал именно то, о чем я написал в предыдущем своем материале неделей ранее: Зеленский озвучил приоритеты Вашингтона.

Удары по критической инфраструктуре

Среди других новостей также стоит выделить новость о том, что в ночь на 14 января российские воздушные и ракетные силы впервые нанесли удары по украинским производственным энергетическим объектам на территории от Львова на западе до Харькова и Одессы, то есть не только по системам энергообеспечения, таким как электроподстанции и линии электропередач, как было прежде. 16 февраля российские ракеты повредили и крупнейший украинский НПЗ.

Для Киева все это серьезная проблема, так как он уже не успевает своевременно устранять повреждения, поскольку недостает комплектующих для восстановления электросетей. Но не менее важно и то, что все это становится очень дорого, а опасность новых ударов сохраняется. Так, "Рейтер", сообщая об ударе по упомянутому НПЗ, пишет, что из как минимум 36 российских ракет сбили около 16, как доложили украинские силы ПВО, а "это меньше, чем требуется". Россияне, кстати, давно опровергают какие-либо успехи украинских ПВО в противодействии российским ракетам.

Тем не менее по-прежнему ударам не подвергается ключевая украинская транспортная инфраструктура, в том числе мосты не только через Днепр, но и другие, менее важные, дорожные и железнодорожные виадуки, тоннели. И это, несмотря на то, что все чаще ударить по ним требуют не только российские военные аналитики, но и генералы в отставке, к словам которых россияне прислушиваются, и которых традиционно уважают. Они откровенно говорят о необходимости этого ради, по их словам, спасения жизней российских солдат и мирных жителей, и их слова передают государственные СМИ. Ведь вся военная техника, которая поступает с Запада на Украину и на фронт на востоке страны, пропускается через эти инфраструктурные объекты. Воздушного сообщения у внешнего мира с Украиной нет.

Изменения в российском политическом и общественном дискурсе

Заметно и еще кое-что интересное в российском общественном дискурсе. Накануне первой годовщины начала российской спецоперации совершенно откровенно заговорили о серьезных российских ошибках, сделанных в прошлом году в связи с военными действиями на Украине. Об этом говорит даже политики, в том числе пропутинские, а также аналитики и журналисты СМИ. Больше в России почти никто не скрывает тот факт, что государственное руководство совершенно неверно оценило ситуацию, спрогнозировав, что специальная военная операция продлится всего несколько дней, и что на Украине почти не будет кровопролития. Даже оппозиционная парламентская партия "Яблоко" - самая либеральная из всех парламентских партий - недавно публично высказала свою позицию, заявив о необходимости как можно скорее закончить военные действия. Ведь сейчас, по словам членов этой партии, главное — остановить гибель солдат и мирных жителей. Никто уже не опасается, что за подобное мнение и критику кто-то из них подвергнется преследованиям.

Однако не стоит заблуждаться, поскольку причину тут совсем не в возможном росте недовольства и протеста в российской общественности против Владимира Путина, как можно было бы подумать. Все наоборот. Подобная свободно высказываемая критика в адрес специальной военной операции объясняется тем фактом, что она звучит в момент, когда поддержка государственного руководства и продолжения спецоперации небывало велика. Согласно опросам российских исследователей общественного мнения, сейчас специальную военную операцию поддерживают около 80% россиян, что является максимумом за все время, и только около 20% против. Эта пятая часть опрошенных — противники вооруженных действий, но они не относятся априори к радикальным оппозиционерам, то есть они не являются сторонниками внесистемной оппозиции. Ее поклонники уже в основном покинули Россию после начала конфликта. Нет, эти 20% — обычные люди, которые просто выражают свое политическое мнение.

Запад помог Путину избавиться от неугодных критиков

Но что в России точно происходит, так это устранение с государственных позиций тех людей, которые призывают, по официальной формулировке, к пораженчеству, распространяют ложные новости о численности погибших российских солдат, и чьи действия вредят российским национальным интересам. Если Западу и "удалось" что-то сделать в России, так это помочь Владимиру Путину заглушить голоса наиболее критично настроенных политических сил и фигур, на которые Запад опирался годами, когда обвинял Россию в нарушении прав человека и отсутствии демократии. Более того, Запад даже сам способствовал их скорейшему выезду из России. Теперь они превратятся в вечных диссидентов, уже не опасных для российской политической номенклатуры в условиях полностью разрушенных отношений с Западом.

Давайте еще немного поговорим об этом новом российском феномене "свободы слова" в связи с неправильным проведением специальной военной операции и ошибочной стратегией.

Не боясь ошибиться, можно констатировать следующее. Российское государственное руководство больше не ощущает для себя угрозы от каких-то внутренних потрясений, будь то речь о специальной военной операции, или о последствиях жестких западных санкций. Иными словами, Москве удалось создать образ украинского вооруженного конфликта как судьбоносного боя и для России, и для ее народа. Хотя изначально российская власть планировала завершить его быстро и свести к короткому и непродолжительному региональному конфликту, а получилось все наоборот. Теперь в этой борьбе Россия должна победить как на фронте, так и на дипломатическом поле, добившись уже поставленных целей. Прежде всего, тех, которые носят стратегический оборонный характер и касаются не только Украины, но и международной стратегической безопасности России и Запада.

Сейчас крайне необходимо установить хотя бы минимальные правила в сфере безопасности, поскольку во всех остальных областях отношения между Россией и Западом стремительно разрушаются, угрожая хаосом.

В ответ на десятый пакет санкций ЕС против России, одобренный 25 февраля, российский парламент одобрил прекращение действия в отношении России международных договоров Совета Европы, членом которого она больше не является. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о возможной конфискации всех западных активов, прежде всего западных компаний, стоимостью несколько сотен миллиардов долларов в случае, если российские государственные активы будут конфискованы на Западе ради финансовой помощи Украине. ЕС откровенно заявил о таких планах. Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров выступил с продолжительной речью перед депутатами. Она отличалась небывало жесткой риторикой, которой я еще не слышал за все то время, пока я слежу за российской и мировой политикой. Сергей Лавров раскритиковал Запад и его ценности, заявив, что правила, соблюдать которые сейчас призывает Запад, "совершенно неприемлемы" для России.

Переговоры мертвы, а стратегия меняется по ходу дела

Ясно, что Россия не отступит под натиском Запада и будет отвечать симметрично. При этом Запад обозначил украинский конфликт как судьбоносную для себя и для своего международного статуса. В такой ситуации переговоры двух сторон невозможны.

Здесь я бы хотел отметить, как эволюционировала, прежде всего, американская позиция. В самом начале российской спецоперации США обещали и отправляли большое количество оружия малой огневой мощи и выраженно оборонного характера на Украину для ее обороны. Позиция изменилась примерно в начале апреля, когда главные американские стратеги, увидев серьезные проблемы в ходе российской специальной операции, заключили, что России можно нанести сокрушительное военное и стратегическое поражение на Украине и таким образом надолго "выбросить ее из игры" на международном уровне. Тогда были приняты решения о поставках современного летального оружия типа "Хаймарс". Союзники по Североатлантическому альянсу активно включились в помощь украинской армии. Верхом успеха этой изменившейся стратегии стало успешное украинское наступление поздним летом под Харьковом и на правом берегу южной части Днепра в Херсонской области.

Однако российскому военному руководству неожиданно быстро удалось извлечь уроки из своих ошибочных оценок и шагов на фронте. Были приняты решительные и психологически трудные меры, такие как мобилизация, внедрение новой техники на поле боя, а также начались воздушные удары по ключевой энергетической инфраструктуре для осложнения логистики украинских сил. После этого украинское наступление стало пробуксовывать все больше и больше, хотя военное давление на Луганск со стороны Харькова продолжалось еще несколько недель и опасно грозило очередным прорывом российских оборонительных линий. За это время на полях сражений, а также в ходе российских воздушных ударов по складам была уничтожена значительная часть западной военной помощи. Из-за этого в конце прошлого года развернулась новая "гонка" в поставках все более смертоносного оружия Киеву. Процесс кульминировал встречей на американской базе в немецком Рамштайне 20 января и решениями о поставках немецких танков "Леопард 2".

В изменившихся военных, а также политических обстоятельствах, после того, как в октябре Москва формально включила четыре украинских региона на юго-востоке в свой конституционно-правовой порядок, американские стратеги поняли, что поражения России на поле боя, на которое они надеялись в начале апреля, не будет. Поэтому теперь главной целью ставится предотвращение глубоко российского прорыва в "сердце" Украины, которое де-факто означало бы ее поражение. Потом нужно восстановить силы, в том числе, за счет новой техники и поступлением новых, обученных по стандартам Североатлантического альянса бойцов. Тогда возможно начало и нового украинского контрнаступления. По крайней мере на тактическом или оперативном уровне, если на стратегическом это уже невозможно, как недавно в Рамштайне заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.

Таким образом, вместо российского стратегического поражения теперь Вашингтон ставит себе целью "эскалацию ради деэскалации". То есть США хотят, укрепляя украинскую оборону и пугая расширением конфликта вплоть до нападений на российскую территорию с применением новых и более смертоносных видов оружия, заставить Россию согласиться на переговоры на условиях Запада.

Однако Москва, как видно из ее шагов, не готова принять такое "предложение" чувствует в себе все больше сил, как она сама откровенно заявляет, дойти до полной военной победы и реализации поставленных целей. Возможно, тем самым и Москва, следуя означенной логике, пытается припугнуть западных союзников, чтобы они согласились на мир на российских условиях. Но таковы психологические игры гигантов, о которых мы, возможно, узнаем только в далеком будущем.

Итак, переговоры между Москвой и Киевом, как и между Москвой и Вашингтоном сейчас невозможны.

Только Байден может повлиять на Зеленского

Шанс на какие-то подвижки я вижу в переговорах между Вашингтоном и Киевом. Джо Байден может убедить Владимира Зеленского отказаться от риторики нравственно оправданного максимализма, о которой я писал в своем предыдущем материале. Напомню, что Владимир Зеленский требует вывода всех российских сил со всей территории Украины в качестве предпосылки для переговоров, хотя это иллюзия, поскольку что тогда вообще обсуждать на переговорах, если бы Россия по сути капитулировала. Зеленскому стоит вернуться к реалистичному прагматизму, который он, кстати, демонстрировал на начальном этапе российской спецоперации. Тогда начались переговоры в Белоруссии и Турции.

Только после этого можно было бы заняться подготовкой переговоров между Москвой и Киевом.

Джо Байден — единственный, кто, если захочет (а он пока не хочет), может убедить Владимира Зеленского перестроиться с воинственной на мирную риторику ради спасения своей страны и своего народа. Джо Байден может легко дать ему понять, что у военной помощи запада есть свои пределы, и что никогда Запад не допустит сценария, при котором, чтобы помочь Украине, он напрямую включается в конфликт с Россией и начинает мировую и ядерную войну.

Запад всегда может преподнести себя победителем

Таким образом, все очень просто. Или будет достигнут компромисс, то есть политика "представления" сменится политикой "серьезной шахматной игры", или наступит Армагеддон. Третьего не дано.

При этом положение Запада в том, что касается Украины, не так уж плачевно. При любой развязке, даже в случае украинского поражения, он может выставить себя победителем. Тогда он легко может заявить, что Россия полностью исчерпала свои силы в войне и больше не представляет для западного мира угрозы. Мол, мы изолировали ее на международном уровне, ввели против нее санкции, которые останутся навечно, и которые замедлят ее высокотехнологичное развитие… Все это в принципе верные аргументы, которые позволят Западу "сдать назад", не потеряв лицо.

Украина, в свою очередь, может спасти еще то, что еще реально спасти, и продолжить функционировать как государство, получив твердые гарантии, о которых все три стороны должны договориться. На меня за это сейчас накинутся разные наивные мечтатели и лицемерные морализмы, которые и понятия не имеют о том, как устроен мир международных гигантов.

Россия продолжает искать свое место и все больше ориентируется на мир вне "золотого миллиарда", как в Москве часто называют политический Запад, намекая на соотношение миллиарда его жителей с остальными семью миллиардами человек, населяющих планету. Москву не беспокоит, как на Западе оценят конечные результаты ее операции. При этом она надеется, хотя и слабо, что когда-нибудь на Западе сменится нынешний неолиберальный порядок, который Москва называет "диктатурой" и "фашизмом" — так же, как Запад называет ее режим. Более того, по словам россиян, этот порядок "не имеет ничего общего с истинной демократией". Только если он изменится, можно будет вернуться к двустороннему сотрудничеству.

В нынешних условиях подобные надежды иллюзорны. Пропасть, образовавшаяся между двумя сторонами, огромна, как огромно и недоверие между ними. Однако никогда не стоит недооценивать прагматичность Запада, особенно в контексте его соперничества с Китаем и в связи с огромными российскими ресурсами, которые все быстрее перенаправляются в Азию и на юг, прежде всего в Китай и Индию. Но и Запад нуждается в ресурсах.

Но до примирения Запада и России далеко, поскольку обе стороны сделали свой ясный выбор, и точек соприкосновения у них нет.