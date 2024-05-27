Киев хочет собрать как можно больше стран в Швейцарии, независимо от их заинтересованности

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на то, что это позволит навязать России принятые решения

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев пытается собрать на "мирном саммите" в Швейцарии как можно больше стран, независимо от их заинтересованности, в надежде на то, что это позволит навязать России принятые решения.

Он подтвердил, что на встречу в июне из 10 пунктов продвигаемой Киевом "формулы мира" будет вынесено лишь три, и объяснил это тем, что "люди не могут их отрицать". Ранее президент отмечал, что будут обсуждаться продовольственная и ядерная безопасность, а также гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными.

"Саммит мира, на котором мы сейчас встретимся, инаугурационный саммит, будет заинтересован в большом количестве стран, разных стран, которые знают эти детали или которые не знают эти детали, которые заинтересованы, а может, и не очень. Но очень важно было взять первые три пункта, которые могут всех нас объединить", - сказал он в интервью газете The New York Times, запись которого опубликована на YouTube-канале офиса президента Украины.

По его словам, если представители других стран "хотят решить эти три вопроса, они должны приехать". "После того как они зафиксируют вместе с нами, что эти три кризиса есть, мы должны их решить, определить, что мы видим решение вот такое. И потом уже после саммита, если мы согласимся решить все эти три кризиса, уже на отдельных площадках на техническом уровне ответственные страны соберутся и разработают пошаговый план, который мы будем поддерживать", - продолжил он.

В представлении Зеленского лишь после этого план, поддержанный десятками стран, должен быть передан представителям РФ. Президент вновь привел в пример переговоры по черноморской зерновой инициативе, которая действовала с 2022 по 2023 год, когда, как он утверждает, вначале Турция и ООН обсуждали инициативу с Украиной, а затем - с РФ. Он связал успех переговоров именно с тем, что "за одним столом не было Украины и России".

"Тут такой же инструмент, я считаю. Если мы разработаем детальный план решения этих трех пунктов, он должен передаться представителям РФ, когда они увидят, что, например, 60-80-100 стран считают, что это аргумент, что это справедливый план, тогда мы увидим, хочет ли Россия закончить войну", - подытожил он.

Конференция в Швейцарии

Власти Швейцарии планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток конференцию по Украине. Федеральный департамент (министерство) иностранных дел Швейцарии ранее сообщил, что Берн пригласил на нее более 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС. По сообщению швейцарских властей, РФ не входит в число приглашенных на эту встречу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет напрашиваться на участие в конференции, если страну не хотят там видеть. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, проведение конференции в Швейцарии - "путь в никуда", Москва не видит желания Запада вести дело по-честному. В России при этом неоднократно подчеркивали, что Москва никогда не отказывалась от мирного разрешения конфликта с Киевом.

Зеленский еще в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях.