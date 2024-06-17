Что известно о российских и международных инициативах по решению конфликта на Украине

Владимир Путин 14 июня назвал условия для переговоров с Украиной

ТАСС-ДОСЬЕ. 14 июня 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД РФ назвал условия для переговоров с Украиной. Среди них вывод ВСУ из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, а также отмена всех западных санкций.

ТАСС подготовил материал о попытках политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

Признание республик Донбасса и начало СВО

21 февраля 2022 года Россия признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР; с 30 сентября 2023 года - субъекты РФ). С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, включая военную. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Решение о проведении СВО было принято в ответ на просьбу о помощи со стороны народных республик Донбасса, где за восемь лет вооруженного противостояния с Киевом погибли уже около 14 тыс. человек.

Подготовка переговоров РФ и Украины в 2022 году

В ночь на 24 февраля 2022 года, еще до объявления начала спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с Россией "в любых форматах и на любых площадках". Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва согласна на переговоры, если киевские власти готовы обсуждать поставленные российской стороной вопросы, среди которых нейтральный статус Украины и отказ от размещения на ее территории вооружений. В свою очередь Зеленский 25 февраля сообщил, что "не боится говорить с Россией", в том числе про гарантии безопасности для Украины и ее нейтральный статус.

Несколько государств заявили о готовности предоставить представителям Москвы и Киева площадку для переговоров. Кремль выразил готовность провести переговоры в Минске, отправив туда группу из представителей министерств обороны и иностранных дел, а также администрации президента РФ. Офис президента Украины сообщил, что украинская сторона согласна на переговоры.

27 февраля 2022 года стало известно, что стороны договорились встретиться в Белоруссии. В тот же день туда прибыла российская делегация во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским. Однако Киев отказался от участия в переговорах на территории соседней республики, которую Украина обвиняет в поддержке "российской агрессии". Лишь после телефонного разговора, который президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Зеленским, власти Украины согласились направить свою делегацию на переговоры.

Три раунда переговоров в Белоруссии в феврале - марте 2022 года

28 февраля 2022 года в Гомельской области Белоруссии на границе с Украиной российская и украинская делегации провели первые переговоры, посвященные урегулированию ситуации. Встреча продлилась почти пять часов, но ощутимых результатов не принесла.

3 марта стороны провели второй раунд переговоров в Брестской области на территории Беловежской Пущи. По окончании встречи, которая продлилась немногим более двух часов, Россия и Украина договорились по некоторым гуманитарным вопросам, в том числе о гуманитарных коридорах для вывода гражданского населения и возможности временного прекращения огня для их организации.

7 марта в Беловежской Пуще прошел третий раунд российско-украинских переговоров. Встреча продлилась около трех часов. Представители Москвы и Киева констатировали, что третий раунд не принес желаемых результатов. По словам Мединского, российская делегация передала представителям Киева свои предложения по урегулированию ситуации, включая обязательства по нейтральному статусу Украины. В свою очередь глава украинской делегации, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил мнение, что стороны могут достичь компромисса практически по всем вопросам, кроме статуса Крыма и республик Донбасса.

В последующие три недели переговоры сторон продолжались в видеоформате.

20 марта в интервью телеканалу CNN Зеленский заявил, что Киеву надо найти такую модель, при которой Украина не потеряет свой суверенитет и территориальную целостность. 21 марта на сайте украинского Общественного телевидения были опубликованы отрывки из интервью Зеленского некоторым европейским и украинским телекомпаниям, в котором он сказал, что возможные компромиссные договоренности с Россией, в том числе касающиеся гарантий безопасности, должны быть вынесены на референдум на Украине. Зеленский добавил, что он считает "нормальным компромиссом" ситуацию, когда Украина согласится с тем, что она не будет вступать в НАТО, но получит от отдельных стран - членов Североатлантического альянса гарантии безопасности.

Переговоры в Турции 29 марта 2022 года

27 марта 2022 года Мединский сообщил о возобновлении российско-украинских переговоров в очном формате.

Встреча прошла 29 марта 2022 гоад в Стамбуле во дворце Долмабахче. Инициатором ее проведения выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщили в канцелярии главы турецкого государства, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора Путина и турецкого лидера.

По итогам переговоров, которые продлились около трех часов, Мединский заявил, что Москва впервые получила от Киева "зафиксированные на бумаге принципы возможного будущего соглашения". В частности, проект содержал обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины, включал Россию в число стран - гарантов безопасности для Киева и другое. В качестве встречной инициативы было объявлено о сокращении активности ВС РФ на киевском и черниговском направлениях.

Однако 3 апреля, на четвертый день после отхода ВС РФ от Киева, Украина обвинила Россию в убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области. В Минобороны России опровергли эти обвинения. 5 апреля, комментируя ситуацию, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что провокация в Буче была организована именно в тот момент, когда российская сторона решила провести деэскалацию ситуации и отвела войска от Киева. По мнению министра, обвинения в адрес России были сделаны, чтобы отвлечь внимание от переговорного процесса.

Изменение позиции Киева

7 апреля 2022 года Лавров сообщил, что Киев представил в переговорную группу свой проект соглашения, в котором наблюдается отход от важнейших положений стамбульских договоренностей. 26 апреля Путин на встрече в Москве с генсеком ООН Антониу Гутерришем сообщил последнему об изменении позиции украинских переговорщиков.

16 апреля 2022 года Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как буду прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории. Кроме того, по его словам, переговоры будут зависеть от конкретных гарантий безопасности, которые даст Киеву Запад. При этом власти западных стран неоднократно говорили о "невозможности" решения конфликта дипломатическим путем. Так, лидеры стран Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония, США) по итогам встречи с Зеленским 8 мая 2022 года приняли заявление, в котором назвали своей конечной целью "не допустить победы" России. Как отметил Лавров в интервью агентству Xinhua 30 апреля 2022 года, США и ЕС готовы воевать с РФ "до последнего украинца".

14 мая 2022 года Путин заявил, что переговоры между Москвой и Киевом фактически приостановлены из-за незаинтересованности украинской стороны в конструктивном диалог. Позднее, 13 июля 2023 года, Путин в эфире телеканала "Россия-24" сказал, что проект стамбульского соглашения Россия считала приемлемым для себя, однако он был "выброшен в мусорное ведро украинским режимом".

Позднее, в ноябре 2023 года, член украинской переговорной группы Давид Арахамия в интервью телеканалу Украины "1+1" сообщил, что экс-премьер Британии Борис Джонсон (занимал пост в 2019-2022 годах) запретил Киеву подписывать мирные соглашения с РФ по итогам переговоров в Стамбуле и потребовал продолжения боевых действий против России.

15 февраля 2024 года Эрдоган сообщил журналистам, что на встречах в Стамбуле в 2022 года сторонами были предприняты "всевозможные искренние шаги". Турецкий лидер добавил, что "работал вместе [с РФ] и продолжал прилагать усилия до того, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался от мирных усилий". 26 марта спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш также заявил телеканалу TRT, что Россия и Украина были близки к подписанию мирного соглашения в 2022 году, но "некоторые силы не хотели окончания войны и помешали достижению окончательного соглашения".

Однако 1 марта 2024 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не принимала условий стамбульских договоренностей с Россией. Эту точку зрения высказал и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В интервью журналу Foreign Policy 2 мая 2024 года он сказал, что никаких договоренностей в 2022 году не было и стамбульские соглашения "никогда не существовали".

"Гарантии безопасности" Запада для Украины

В мае 2022 года по инициативе Зеленского была создана международная консультативная группа по разработке предложений по гарантиям безопасности для Украины. Ее возглавили руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак и бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Позднее, 13 сентября 2022 года, проект соглашения по безопасности был опубликован. Вопреки ранее достигнутым договоренностям, документ не предполагал ни отказа Киева от вступления в НАТО, ни нейтрального статуса Украины, ни участия России в составе государств - гарантов безопасности.

На полях саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе, страны G7 приняли декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. В документе, в частности, было указано, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Позднее Зеленский заявил, что к инициативе присоединились еще 12 государств. В августе 2023 года Киев начал консультации о гарантиях безопасности со странами - подписантами декларации в Вильнюсе. В период с января по июнь 2024 года Киев заключил т. н. соглашения о гарантиях безопасности с 17 странами, включая Великобританию, Германию, Канаду, США, Францию и Японию. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, эти соглашения подтверждают нацеленность на долгосрочную конфронтацию с Россией и нежелание идти по пути политико-дипломатического урегулирования кризиса. При этом она обратила внимание, что в договорах речь не идет о "гарантиях", а лишь констатируется продолжение поставок Киеву западных вооружений и военной техники.

Отказ Киева от переговоров с руководством РФ

В ходе СВО под контроль российских войск перешли также большая часть территорий Херсонской и Запорожской областей. 23-27 сентября 2022 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, в ходе которых большинство жителей этих территорий высказались за присоединение к России. 30 сентября 2022 года состоялось подписание международных договоров о вхождении четырех регионов в состав РФ в качестве ее новых субъектов.

После этого Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам об урегулировании с Москвой, но уже не с Путиным, а "с другим президентом России". Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО.

4 октября 2022 года на сайте офиса украинского президента был опубликован указ Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 сентября. В нем, в частности, констатируется невозможность проведения переговоров с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать "изменения позиции нынешнего президента [Украины], либо дождется будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа".

23 августа 2023 года Верховная рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки в целях прекращения военных действий на Украине. Документ был принят после того, как 15 августа глава офиса генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что одним из решений конфликта мог бы стать отказ Киева от части территорий, контролируемых Россией, в обмен на членство в НАТО. Зеленский расценил подобные идеи как провокацию. Сам Йенссен позднее назвал свои слова "ошибкой".

Предложения других стран по урегулированию ситуации

24 февраля 2023 года Китай опубликовал предложения по политическому урегулированию кризиса на Украине. План включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, соблюдению законных интересов всех стран в области безопасности, началу диалога между Москвой и Киевом, отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения СБ ООН и другое. В ходе государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина в марте 2023 года Россия и Китай приняли совместное заявление, в котором подчеркнули, что ответственный диалог является оптимальным путем для урегулирования украинского кризиса и призвали международное сообщество поддерживать предпринимаемые в связи с этим конструктивные усилия. Позднее, 29 марта 2024 года, Лавров в интервью "Известиям" отметил, что российская сторона позитивно отреагировала на инициативу КНР по урегулированию конфликта. В ней, по словам министра, констатируются в частности нарушения порядка в сфере безопасности в мире, причина которых заключается в невыполнении Устава ООН.

17 июня 2023 года Путин принял в Санкт-Петербурге миссию семи африканских стран, представившую мирную инициативу по урегулированию российско-украинского конфликта. В делегацию вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды. Накануне миссия посетила Киев. Предложенный план из 10 принципов включал достижение мира через скорейшее начало переговоров, деэскалацию конфликта с обеих сторон, обеспечение суверенности государств и народов в соответствии с Уставом ООН, гарантии безопасности для всех стран, обеспечение движения зерновых и удобрений и другое.

С мирными инициативами выступили и другие страны, в т. ч. Бразилия, Ватикан, Индонезия, Италия, Саудовская Аравия. 29 июля 2023 года Захарова в интервью ТАСС сказала, что всего Россия по официальным и неофициальным каналам получила порядка 30 предложений по урегулированию конфликта на Украине. При этом она подчеркнула, что позиция администрации США, которая желает стратегического поражения России, блокирует возможность мирных переговоров.

28 февраля 2024 года Эрдоган заявил, что Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной. 9 апреля 2024 года министр иностранных дел КНР Ван И на совместной с Лавровым пресс-конференции по итогам их переговоров в Пекине заявил, что Китай выступает за своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием "как России, так и Украины, с равным участием всех сторон и справедливым обсуждением всех мирных планов".

"Формула мира" Зеленского

Российская сторона не раз заявляла, что не отказывается от продолжения переговоров, однако не видит возможности для этого из-за позиции Киева.

15 ноября 2022 года, выступая по видеосвязи на саммите G20, Зеленский представил свой план "формулы мира" из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Азовском и Черном морях. При этом Москва должна будет выплатить Киеву компенсации. Песков впоследствии отметил, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.

В 2023-2024 годах состоялось несколько встреч представителей Украины и стран Запада в рамках продвигаемого Киевом формата для поиска поддержки так называемой формулы мира. Россия не была приглашена ни на одну из них. По итогам одной из встреч, которая прошла 14 января 2024 года в Давосе, президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Зеленский попросил Швейцарию организовать "мирную конференцию высокого уровня" по урегулированию на Украине, в Берне положительно отреагировали на эту просьбу. Мероприятие было решено провести 15-16 июня недалеко от города Люцерна в Бюргенштоке (полукантон Нидвальден). Россия не получила приглашение. Однако, как заявили в посольстве РФ в Берне, даже если оно поступит, российская сторона его не примет, поскольку речь идет о продавливании нежизнеспособной "формулы мира" Зеленского, не учитывающей интересы Москвы. 19 апреля 2024 года Лавров напомнил также, что Швейцария входит в число недружественных России стран, потому не подходит Москве в качестве площадки для переговоров по Украине.

Истечение полномочий Зеленского

24 мая 2024 года Путин, находясь с визитом в Белоруссии, еще раз подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Однако Зеленский, чьи полномочия на посту президента этой страны истекли после 20 мая, а выборы были отменены, более не является легитимным главой государства. И если дело дойдет до подписания с Киевом каких-либо документов, России нужно понимать, "с кем нужно и можно иметь дело". По словам Путина, это вопросы к украинской политической и правовой системе.