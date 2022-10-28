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ТАСС

Блинкен: США пока не видят причин менять готовность своих ядерных сил

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ

Глава американского внешнеполитического ведомства также заявил об обеспокоенности Вашингтона высказываниями российской стороны о ядерном оружии

НЬЮ-ЙОРК, 27 октября. /ТАСС/. Администрация США в настоящее время не видит причин для изменения уровня готовности своих стратегических сил из-за действий России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью агентству Bloomberg, его стенограмму распространила в среду пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

По версии Блинкена, у Вашингтона "вызывают обеспокоенность высказывания" российской стороны относительно ядерного оружия. "Мы не видели причин менять наш подход к применению ядерного оружия, но мы следим за этим очень внимательно, и мы также прямо и недвусмысленно сказали россиянам, президенту [России Владимиру] Путину о том, каковы будут последствия при применении какого-либо ядерного заряда", - сказал он.

Блинкен выступил с утверждением, что представленные Россией данные о возможной провокации украинских властей с использованием "грязной бомбы" являются "полнейшей фабрикацией". По версии госсекретаря США, российская сторона якобы ранее "обвиняла других в том, что она сама делала или думала сделать". По словам Блинкена, США предостерегли РФ от использования указанных предупреждений "в качестве повода для какой-либо эскалации".

В понедельник начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге сообщил, что Минобороны РФ привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, данный вопрос поднят Россией на уровне Совета Безопасности ООН. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с рядом зарубежных коллег, в том числе из Великобритании, Турции и Франции, предупредив их об этой угрозе со стороны Украины. Кроме того, он обсудил ситуацию в этой стране с главой Пентагона Ллойдом Остином. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят сведениям Москвы о готовящейся Киевом провокации. 

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