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16.01.2019
Газета.ru

Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД

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Пуск ракеты 9М729
Пуск ракеты 9М729, которую США считают нарушающей договор РСМД.
Источник изображения: Минобороны РФ

МИД: Россия не поддается на ультиматум США по ДРСМД

В МИД РФ указали, что США не готовы к диалогу с Россией по поводу своих дронов, ракет-мишеней и универсальных пусковых установок Мк-41. Российское дипведомство сообщило, что США стремятся сделать вид, что единственной темой для обсуждения на консультациях в Женеве является ракета 9М729. Вашингтон со своей стороны также выразил разочарование встречей в Швейцарии.

Соединенные Штаты не готовы к диалогу с Россией по поводу своих беспилотных летательных аппаратов, ракет-мишеней и универсальных пусковых установок Мк-41, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Такие итоги Москва подвела после консультаций с Вашингтоном по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), прошедших в Женеве во вторник, 15 января.

Москва предложила Вашингтону ряд мер, которые позволят США получить необходимую информацию по поводу крылатой ракеты большой дальности наземного базирования 9М729 для снятия претензий, в ответ на встречные шаги, передает ФАН.

"США к конкретному разговору по этим сюжетам (по своим беспилотникам, ракетам-мишеням, универсальным пусковым установкам ) оказались не готовы", - указал российский дипломат.

По его словам, американская сторона стремилась сделать вид, что единственной темой для обсуждения на консультациях в Женеве является ракета 9М729. Рябков также подчеркнул, что Россия готова к диалогу "на основе равноправия, взаимного уважения, без выдвижения ультимативных требований".

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон выразила разочарованность в переговорах с Россией.

"Сегодня мы провели переговоры с российской делегацией по Договору о ядерных вооружениях средней дальности. Совещание было разочаровывающим, поскольку ясно, что Россия по-прежнему существенно нарушает Договор и даже не пытается объяснить, как она планирует вернуться к полному и прозрачному соблюдению", - сказала американский дипломат.

По ее словам, Вашингтон послал Москве "ясный сигнал: Россия должна уничтожить свою несовместимую с ДРСМД ракетную систему, передает НСН.

"Делегация США проинформирует союзников и партнеров, в том числе завтра в НАТО, об итогах этой встречи. При этом мы поддерживаем приверженность госсекретаря Майка Помпео продолжать переговоры с российскими официальными лицами, чтобы призвать Россию вернуться к полному и поддающемуся проверке соблюдению ДРСМД до окончания 60-дневного крайнего срока, объявленного 4 декабря", - резюмируется в сообщении Госдепа.

Со своей стороны секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассказал, что американцы связывают "нарушения" с якобы проводимыми Россией испытаниями ракеты с дальностью полета более 500 км, передает "Российская газета".

"Они имеют в виду нашу модернизированную ракету 9М729 с улучшенными характеристиками, дальность которой при испытаниях не превысила 476 км, о чем американская сторона была проинформирована и могла убедиться. Другим поводом для слома Договора американцы обозначили тот факт, что в нем не участвуют страны, также обладающие в настоящее время ракетами средней и меньшей дальности (например - Китай, Иран, Северная Корея и некоторые другие страны)", - указал силовик.

В этой связи он указал, что ничто не мешает начать переговоры о присоединении этих стран к действующему ДРСМД или приступить к обсуждению параметров нового соглашения.

"У России же есть свои вопросы к Вашингтону по поводу выполнения ДРСМД. Так, в Румынии и Польше американцы создали базы, официально именуемые противоракетными.

Однако на этих базах развернуты такие же пусковые установки, как и на кораблях ВМС США, которые используются для крылатых ракет. Кроме того, США осуществляет производство и развертывание беспилотных летательных аппаратов. Это также ракета наземного базирования", - заключил глава правоохранительного органа.

В декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН не приняла резолюцию России по поддержке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как краеугольного камня европейской и международной безопасности, против документа проголосовали 46 стран, за - 43. Еще 78 стран воздержались.

Против принятия документа выступили страны Евросоюза, а также Япония, Турция, Израиль, Украина и США. Поддержали же предложение России страны члены Организации Договора о коллективной безопасности, а также Китай, Иран, Сирия и страны Латинской Америки.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после выхода из ДРСМД США могут разместить свои ракеты в Европе, и предупредил, что в этом случае России придется взять американское вооружение под прицел.

Чуть ранее президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, заявил, что выход США из ДРСМД может привести к обрушению всей системы контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения (ОМУ).


Рафаэль Фахрутдинов

15.01.2019
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