Боевые машины пехоты CV9035 Mk IIIC для вооруженных сил Швеции и Украины

Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) 21 мая 2024 года подписало контракт со шведским отделением корпорации BAE Systems (BAE Systems Hägglunds) на закупку для вооруженных сил Швеции и Украины боевых машин пехоты CV9035 Mk IIIC. Количество закупаемых машин и стоимость контракта не раскрываются.

Боевая машина пехоты BAE Systems Hägglunds CV9035 Mk IIIC в исполнении для вооруженных сил Швеции и Украины (с) BAE Systems Hägglunds

В шведской армии новые закупаемые БМП CV9035 Mk IIIC должны заменить 90 боевых машин пехоты CV9040, переданных к настоящему времени Украине. Что касается Украины, то приобретение БМП CV9035 Mk IIIC для нее осуществляется в рамках совместного проекта Дании и Швеции от декабря 2023 года о закупке для Украины 25 боевых машин пехоты CV90 нового производства. На реализацию этой совместной иницативы Швеция выделяет 1,3 млрд шведских крон (122 млн долл), а Дания обязалась предоставить 1,8 млрд датских крон (2,8 млрд шведских крон, или 262 млн долл), таким образом закупка одной новой БМП CV9035 Mk IIIC со всеми сопутствующими элементами (вооружение, боеприпасы, обучение, запасные части, техническая поддержка) обойдется примерно в 15 млн долл.

В октябре 2023 года FMV подписала с BAE Systems Hägglunds контракт на предварительное проектирование боевых машин CV9035 Mk IIIC для шведской армии, а также на подготовку их серийного производства и на расширение серийного завода Hägglund в Эрншельдсвике.

Сообщается, что БМП CV9035 Mk IIIC по своему облику будет примерно соответствовать модернизируемым сейчас BAE Systems Hägglunds по контракту 2021 года БМП CV9035NL Mk III армии Нидерландов. Машины CV9035 Mk IIIC для шведской армии будут также, как и голландские при модернизации, оснащены новыми башнями типа D с усиленной защитой и новой системой управления огнем, и будут вооружены 35-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster III. Последнее станет серьезным изменением для шведской армии, все БМП CV90 которой были вооружены 40-мм пушками Bofors. Также, согласно распространенному BAE Systems Hägglunds изображению, шведские БМП CV9035 Mk IIIC, подобно модернизированным голландским, будут оснащены комплексом активной защиты Elbit Systems Iron Fist. Контракт на интеграцию этого КАЗ на модернизируемые БМП CV9035 Mk III BAE Systems ранее в сентябре 2019 года получила от голландской стороны.

Сообщается также, что Дания тоже находится на финальном этапе переговоров с ВАЕ Systems относительно приобретения для датской армии еще 115 боевых машин пехоты серии CV90 - видимо, все в том же исполнении CV9035 Mk IIIC. Сейчас армия Дании имеет 44 БМП CV9035DK Mk III, полученных в 2007 году, которыми оснащен один механизированный батальон. Стоимость контракта на закупку Данией еще 115 БМП CV90 оценивается в 7,5 млрд датских крон (1,07 млрд долл), поставки ожидаются в 2025-2029 годах.