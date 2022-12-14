Минобороны Словакии подписало контракт на закупку ББМ CV-9035 Mk.4 на сумму 1,3 млрд. евро

ЦАМТО, 13 декабря. Компания BAE Systems Hagglunds объявила о подписании с Минобороны Словакии контракта на поставку в рамках межправсоглашения между Швецией и Словакией 152 ББМ CV-9035 Mk.4.

Стоимость заказа составляет 1,37 млрд. долл. (1,3 млрд. евро). ББМ CV-90 будут производиться и поставляться в нескольких конфигурациях в сотрудничестве со словацкой промышленностью, включая компанию ZTS-Special в качестве основного партнера. Другие словацкие государственные и частные компании будут выступать в качестве субподрядчиков в производстве ББМ и обеспечении их поддержки в долгосрочной перспективе.

ВС Словакии получат последнюю версию CV-9035, известную как CV-9035 Mk.4, с новейшими возможностями и цифровыми технологиями. Машина сочетает высокую скорость, управляемость на поле боя с модернизированной электронной архитектурой для поддержки модернизации в перспективе в целях удовлетворения потребностей заказчика.

CV-90 ВС Словакии будут оснащены новой башней серии "D" с 35-мм автоматической пушкой. Башня обеспечит экипажу CV-9035 улучшенную защиту и высокую боевую эффективность благодаря датчикам последнего поколения, программному обеспечению с элементами искусственного интеллекта и дополненной реальности. БМП получит систему активной защиты "Айрон Фест" компании Elbit Systems и ПУ с ПТУР "Спайк-LR" компании Rafael Advanced Defense Systems.

Из 152 бронемашин 122 будут поставлены в варианте БМП. Двенадцать БМП будут выполнены в новой конфигурации для отделений с крупнокалиберными снайперскими винтовками и гранатометами. Остальные машины будут поставлены в вариантах машины управления, разведывательной машины, инженерной машины, БРЭМ, ремонтной машины. Контракт также предусматривает поставку системы обучения и тренажеров.

Словакия станет восьмым членом клуба эксплуатантов CV-90. В настоящее время в эту организацию входят семь стран: Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Швейцария и Нидерланды.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2021 года Министерство обороны Словакии объявило о начале процедуры выбора замены для устаревших БМП BVP-1, BVP-2 и BVP-M, БРМ BPsV "Сватава" и др. Предварительно, правительство Словакии выделило на закупку 152 новых ББМ 1,7 млрд. евро.

Новые гусеничные боевые бронированные машины должны войти в состав перспективной тяжелой механизированной бригады, которая должна быть сформирована в рамках обязательств Словакии перед союзниками по НАТО.

Министерство обороны Словакии направило приглашения подать заявки на поставку новой гусеничной ББМ в 33 страны. Заявки были представлены в январе 2022 года. В тендере приняли участие четыре претендента: BAE Systems Hagglunds c бронемашиной CV-90 (версии CV-9030 Mk.4 и CV-9035 Mk.4), General Dynamics European Land Systems Santa Barbara Sistemas с ББМ ASCOD, Rheinmetall с ББМ KF41 "Линкс" и Polish Armaments Group с прототипом БМП "Борсук". После предварительной оценки первые три ББМ были включены в короткий список и прошли дальнейшие испытания на базе Военно-технического испытательного института Загорье (Vojensky technicky skusobny ustav Zahorie – VTSU Zahorie). Специально созданная комиссия провела оценку представленных предложений и признала лучшей ББМ CV-9035 Mk.4 компании BAE Systems Hagglunds.

Правительство Словакии в июне 2022 года одобрило предложение о закупке в рамках межправительственного соглашения со Швецией 152 ББМ CV-9035 Mk.4 с 35-мм пушкой. После это стороны приступили к согласованию условий продажи.

Предполагается, что проект закупки ББМ будет осуществляться во взаимодействии с ВС Чехии. В конце августа 2022 года министр обороны Словакии Ярослав Надь и глава военного ведомства Чехии Яна Чернохова подписала Декларацию о сотрудничестве в области закупок и эксплуатации гусеничных боевых машин пехоты.