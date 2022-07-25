Чехия и Словакия закупят боевые машины пехоты CV90 Mk IV

20 июля 2022 года правительство Чехии приняло решение аннулировать длительно шедший тендер на боевые машины пехоты для армии Чехии и уполномочило министра обороны Чехии Яну Чернохову начать переговоры с правительством Швеции о приобретении на внеконкурсной и межправительственной основе боевых машин пехоты CV90 Mk IV. Министр обороны Чехии также получила мандат на проведение переговоров с правительством США о закупке на межправительственной основе для ВВС Чехии 24 истребителей Lockheed Martin F-35 Lightning II.

Опытный образец боевой машины пехоты BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IV с новой башней типа D (в исполнении D30 c 30-мм пушкой Bushmaster II Mk 44S), принимавший участие в испытаниях в тендере сухопутных войск Чехии, май 2021 года (с) BAE Systems

Министерство обороны Чехии еще в 2016 году начало проект по закупке перспективной БМП для замены в чешской армии наличного парка лицензионных БМП-1 и БМП-2. Всего предусматривалась закупка 210 БМП и машин на их базе в семи вариантах для полного укомплектования ими к концу 2026 года 7-й механизированной бригады чешской армии. Приблизительная стоимость закупки была оценена в 52 млрд чешских крон (около 2 млрд евро), с требованиями локализации производства в Чехии.

В декабре 2018 года в чешском тендере были определены четыре финальных конкурсных образца: представленная шведским отделением корпорации BAE Systems (BAE Systems AB / Land Systems Hägglunds AB) новая модификация БМП CV90, обозначенная Mk IV, представленная германской группой Rheinmetall БМП KF41 Lynx, представленная германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) БМП Puma и представленная европейским отделением корпорации General Dynamics (General Dynamics European Land Systems) БМП на платформе ASCOD 2. Машина Pumа была вскоре снята с конкурса из-за наличия у нее полностью необитаемой (а не обитаемой или опционально обитаемой) башни.

Чешский тендер на БМП постоянно затягивался по различным и причинам и только в мае-июне 2021 года в Чехии на полигоне в Оломоуце были проведены сравнительные испытания трех оставшихся конкурирующих образцов - CV90 Mk IV, KF41 Lynx и ASCOD 2. Как теперь сообщило правительство Чехии, по итогам испытаний были выдвинуты дополнительные требования, принять которые отказались двое из трех претендентов (как можно понять - Rheinmetall и General Dynamics). В результате было принято решение об аннулировании тендера и внеконкурсной закупке на межправительственной основе в Швеции БМП BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IV с новой башней типа D - в исполнении под условным обозначением CV90CZ.

Чешскими источниками признается, что на это решение повлиял также сделанный 26 мая выбор БМП BAE Systems CV90 Mk IV министерством обороны Словакии в аналогичном словацком тендере. Министр обороны Чехии Яна Чернохова прямо заявила, что закупка БМП CV90 Чехией "будет координироваться со Словакией".

Министерство обороны Словакии планирует закупку 223 современных БМП и машин на их базе в девяти вариантах для замены парка БМП-1 и БМП-2. В словацком тендере принимали участие те же BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IV той же c новой башней типа D, Rheinmetall Lynx KF41 и General Dynamics ASCOD 2, а также новая польская БМП Borsuk, существующая пока в единственном опытном образце (как заведомый аутсайдер). Три первых образца также прошли сравнительные испытания в Словакии на полигоне в Загорье.

28 июня правительство Словакии Заключение контракта на закупку выбранной БМП CV90 Mk IV для словацкой армии планируется в конце 2022 года. На первом этапе с 2023 по 2028 годы намечается приобрести 152 машины, в том числе 110 линейных БМП, 15 командирских машин, 9 разведывательных машин, 3 бронетранспортера, 9 самоходных 120-мм минометов, 3 инженерные машины и 3 БРЭМ. НА это одобрено выделение 42 млрд словацких крон (1,668 млрд евро). Второй этап предполагает закупку с 2029 года в общей сложности 71 машины, в том числе пяти линейных БМП, 9 БТР, 10 БРЭМ, 9 инженерных машин, 9 машин разминирования, 9 машин разминирования с удлиненными зарядами и 20 самоходных 120-мм минометов.

Чехия и Словакия таким образом станут стартовыми заказчиками БМП CV90 в варианте Mk IV. Данная модификация БМП CV90 была представлена ВАЕ Systems в сентябре 2017 года. CV90 Mk IV оснащена новым дизельным двигателем Scania DP16I мощностью 1000 лошадиных сил и модернизированной трансмиссией Perkins X300 (по некоторым сообщениям, в варианте для Чехии будет устанавливаться трансмиссия Allison 3040MX), полная боевая масса машины увеличена с 35 тонн до 37 тонн. Оборудование машины выполнено в соответствии с новейшим стандартом электронной архитектуры НАТО NGVA, основой комплекса оборудования является разработанная BAE Systems новая информационно-управляющая система iFighting. БМП CV90 Mk IV может быть предложена с различными башнями и боевыми модулями, и в чешском и словацком тендерах была представлена с новой обитаемой башней BAE Systems Hägglunds типа D с новой системой управления огнем, причем для Словакии - в двух вариантах машины: CV9030 Mk IV (с 30-мм пушкой Bushmaster II Mk 44S) и CV9035 Mk IV (с 35-мм пушкой Bushmaster). Предварительно, Чехия и Словакия выбрали вариант с башней варианта D30 с 30-мм пушкой Bushmaster II Mk 44S. Башня типа D также оснащена пусковыми установками ПТУР Rafael Spike-LR и комплексом активной защиты Elbit Systems Iron Fist. Башня типа D должна также устанавливаться на модернизируемые БМП CV9035NL Mk III армии Нидерландов.

Что касается решения правительства Чехии приобрести 24 истребителя F-35A, то по планам эти самолеты должны поступить на вооружение ВВС Чехии после истечения срока аренды чехами 14 шведских истребителей Saab JAS-39C/D Gripen в 2027 году.

Опытный образец боевой машины пехоты BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IV с новой башней типа D (в исполнении D30 c 30-мм пушкой Bushmaster II Mk 44S), принимавший участие в испытаниях в тендере сухопутных войск Чехии, май 2021 года (с) BAE Systems

Проходившие на полигоне в Оломоуце (Чехия) сравнительные испытания в конкурсе на новую БМП для чешской армии образцы БМП BAE Systems CV90 Mk IV с башней типа D (на переднем плане), Rheinmetall KF41 Lynx с башней LANCE (посередине) и General Dynamics ASCOD 2 с башней Elbit Systems MT30, май 2021 года (с) министерство обороны Чехии