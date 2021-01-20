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Контракт на модернизацию боевых машин пехоты CV9035NL Mk III армии Нидерландов

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Корпорация BAE Systems 14 января 2021 года сообщила, что получила контракт на сумму более 500 млн долл от голландской оборонной закупочной организации Dutch Defence Materiel Organization (DMO) на проведение ремонта и модернизации 122 боевых машин пехоты CV9035NL Mk III армии Нидерландов (с опционом еще на 19 машин). Работы будет выполнять являющееся разработчиком и производителем этих машин шведское отделение BAE Systems (BAE Systems Hägglunds).

Облик модернизированной боевой машины пехоты CV9035NL Mk III армии Нидерландов с новой башней (с) BAE Systems

Сообщается, что основой модернизации станет оснащение БМП CV9035NL Mk III разработанными и изготовленными BAE Systems Hägglunds новыми башнями с усиленной защитой, новой системой управления огнем и установленными пусковыми установками израильского ПТРК Rafael Spike-LR. Лсновное вооружение в виде 35-мм автоматической пушки сохранится. Машины в ходе модернизации также получат израильский комплекс активной защиты Elbit Systems Iron Fist, на интеграцию которого BAE Systems ранее в сентябре 2019 года получила отдельный контракт DMO.

Напомним, что армия Нидерландов по контрактам 2004 и 2008 годов общей стоимостью 1,0752 млрд евро в 2007-2010 годах получила 193 боевые машины пехоты CV9035NL Mk III производства BAE Systems Hägglunds, в том числе 150 линейных PRI, 34 командирских PRCO и девять учебных. Этими БМП были оснащены четыре мотопехотных батальона (штатно по 44 машины - 36 линейных и 8 командирских) - по два в 13-й и 43-й мотопехотных бригадах. Однако в 2011 году было принято решение переформировать 13-ю мотопехотную бригаду в "легкую бригаду", в связи с чем оба ее пехотных батальона (17-й и 42-й) начиная с 2015 года были перевооружены колесной бронированной техникой, и в результате количество мотопехотных батальонов на БМП в голландской армии было сокращено до двух. В связи с этим 44 голландские БМП были в декабре 2014 года проданы Эстонии, а 32 затем переданы на хранение BAE Systems Hägglunds, и в голландской армии осталось 116 машин. Как можно судить, часть машин с хранения (от шести до 25 единиц) после модернизации теперь решено снова ввести в строй.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Нидерланды
Швеция
Эстония
Продукция
Spike NLOS
Компании
BAE Systems
Elbit Systems
Rafael
Проекты
CV-90
Военные учения
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