Контракт на модернизацию боевых машин пехоты CV9035NL Mk III армии Нидерландов

Корпорация BAE Systems 14 января 2021 года сообщила, что получила контракт на сумму более 500 млн долл от голландской оборонной закупочной организации Dutch Defence Materiel Organization (DMO) на проведение ремонта и модернизации 122 боевых машин пехоты CV9035NL Mk III армии Нидерландов (с опционом еще на 19 машин). Работы будет выполнять являющееся разработчиком и производителем этих машин шведское отделение BAE Systems (BAE Systems Hägglunds).

Облик модернизированной боевой машины пехоты CV9035NL Mk III армии Нидерландов с новой башней (с) BAE Systems

Сообщается, что основой модернизации станет оснащение БМП CV9035NL Mk III разработанными и изготовленными BAE Systems Hägglunds новыми башнями с усиленной защитой, новой системой управления огнем и установленными пусковыми установками израильского ПТРК Rafael Spike-LR. Лсновное вооружение в виде 35-мм автоматической пушки сохранится. Машины в ходе модернизации также получат израильский комплекс активной защиты Elbit Systems Iron Fist, на интеграцию которого BAE Systems ранее в сентябре 2019 года получила отдельный контракт DMO.

Напомним, что армия Нидерландов по контрактам 2004 и 2008 годов общей стоимостью 1,0752 млрд евро в 2007-2010 годах получила 193 боевые машины пехоты CV9035NL Mk III производства BAE Systems Hägglunds, в том числе 150 линейных PRI, 34 командирских PRCO и девять учебных. Этими БМП были оснащены четыре мотопехотных батальона (штатно по 44 машины - 36 линейных и 8 командирских) - по два в 13-й и 43-й мотопехотных бригадах. Однако в 2011 году было принято решение переформировать 13-ю мотопехотную бригаду в "легкую бригаду", в связи с чем оба ее пехотных батальона (17-й и 42-й) начиная с 2015 года были перевооружены колесной бронированной техникой, и в результате количество мотопехотных батальонов на БМП в голландской армии было сокращено до двух. В связи с этим 44 голландские БМП были в декабре 2014 года проданы Эстонии, а 32 затем переданы на хранение BAE Systems Hägglunds, и в голландской армии осталось 116 машин. Как можно судить, часть машин с хранения (от шести до 25 единиц) после модернизации теперь решено снова ввести в строй.