Чехия подписала контракт на закупку боевых машин пехоты CV90 Mk IV

24 мая 2023 года министерство национальной обороны Чехии подписало с шведским оборонным закупочным ведомством контракт на приобретение на межправительственной основе для армии Чехии 246 боевых машин пехоты CV90 Mk IV и машин на их базе производства шведского отделения корпорации BAE Systems (BAE Systems AB / Land Systems Hägglunds AB). Стоимость контракта составляет 59,7 млрд чешских крон с НДС (2,71 млрд долл), или 49,3 млрд чешских крон без НДС (2,24 млрд долл). Начало поставок БМП чешской армии запланировано на 2026 год.

Опытный образец боевой машины пехоты BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IV с новой башней типа D в исполнении D30 c 30-мм пушкой Bushmaster II Mk 44S в конфигурации для сухопутных войск Чехии (с) министерство национальной обороны Чехии

Фактически были подписаны два документа: двусторонний контракт между министерством национальной обороны Чехии и шведского ведомства FMV, который регулирует аспекты гражданского и военного сотрудничества в отношении закупленных боевых машин пехоты и обеспечивает долгосрочное сотрудничество между Чехией и Швецией; а также трехстороннее соглашение между министерством обороны Чехии, FMV и компанией BAE Systems AB / Land Systems Hägglunds АВ как производителем БМП, предметом этого соглашения является само приобретение Чехией машин CV90 Mk IV.

В рамках соглашений шведская сторона взяла обзятельство об участии чешской промышленности в программе производства и поставок БМП CV90 Mk IV в объеме не менее 40%. BAE Systems Hägglunds еще до подписания контракта с правительством Чехии подписала контракты с пятью основными чешскими субподрядчиками - государственной компанией VOP CZ, VR Group (принадлежит государственной компании LOM PRAHA) и частными компаниями Excalibur Army, Meopta и Ray Service. Сообщается, что всего должны быть задействованы около 30 чешских компаний. Заявлено, что сборка шасси и окончательная интеграция машин будет осуществляться на предприятии VOP CZ (бывший бронетанковый ремонтный завод VOP-25 в Шенове-у-Нове-Йичине).

Напомним, что министерство обороны Чехии еще в 2014 году начало проект по закупке перспективной БМП для замены в чешской армии наличного парка лицензионных БМП-1 и БМП-2. Всего изначально предусматривалась закупка 210 (с опционом 36) БМП и машин на их базе в семи вариантах для полного укомплектования ими к концу 2026 года 7-й механизированной бригады чешской армии.

В декабре 2018 года в чешском тендере были определены четыре финальных конкурсных образца: представленная шведским отделением корпорации BAE Systems (BAE Systems AB / Land Systems Hägglunds AB) новая модификация БМП CV90, обозначенная Mk IV, представленная германской группой Rheinmetall БМП KF41 Lynx, представленная германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW) БМП Puma и представленная европейским отделением корпорации General Dynamics (General Dynamics European Land Systems) БМП на платформе ASCOD 2. Машина Pumа была вскоре снята с конкурса из-за наличия у нее полностью необитаемой (а не обитаемой или опционально обитаемой) башни.

Чешский тендер на БМП постоянно затягивался по различным и причинам и только в мае-июне 2021 года в Чехии на полигоне в Оломоуце были проведены сравнительные испытания трех оставшихся конкурирующих образцов - CV90 Mk IV, KF41 Lynx и ASCOD 2. Однако по итогам испытаний чешской стороной были выдвинуты дополнительные требования, принять которые отказались двое из трех претендентов - Rheinmetall и General Dynamics. В результате в июле 2022 года правительство Чехии приняло решение аннулировать тендер и уполномочило министра обороны Чехии Яну Чернохову начать переговоры с правительством Швеции о приобретении на внеконкурсной и межправительственной основе боевых машин пехоты BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IV с новой башней типа D - в исполнении под условным обозначением CV90CZ. При этом чешская сторона отказалась от выделения опциона и приняла решение приобрести сразу все 246 БМП.

Чешскими источниками признается, что на это решение повлиял также сделанный в мае 2022 года выбор БМП BAE Systems CV90 Mk IV министерством обороны Словакии в аналогичном словацком тендере. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявляла, что закупка БМП CV90 Чехией "будет координироваться со Словакией". 12 декабря 2022 года Словакия и Швеция подписали межправительственное соглашение о приобретении для вооруженных сил Словакии 152 боевых машин пехоты CV9035 Mk IV. Министерство обороны Словакии планирует закупку суммарно 223 современных БМП и машин на их базе в девяти вариантах.

Словакия и Чехия таким образом стали стартовыми заказчиками БМП CV90 в варианте Mk IV. Данная модификация БМП CV90 была представлена ВАЕ Systems в сентябре 2017 года. CV90 Mk IV оснащена новым дизельным двигателем Scania DP16I мощностью 1000 лошадиных сил и модернизированной трансмиссией Perkins X300 (по некоторым сообщениям, в варианте для Чехии будет устанавливаться трансмиссия Allison 3040MX), полная боевая масса машины увеличена с 35 тонн до 37 тонн. Оборудование машины выполнено в соответствии с новейшим стандартом электронной архитектуры НАТО NGVA, основой комплекса оборудования является разработанная BAE Systems новая информационно-управляющая система iFighting.

БМП CV90 Mk IV может быть предложена с различными башнями и боевыми модулями, и в чешском и словацком тендерах была представлена с новой обитаемой башней BAE Systems Hägglunds типа D с новой системой управления огнем, причем для Словакии - в двух вариантах машины: CV9030 Mk IV (с 30-мм пушкой Bushmaster II Mk 44S) и CV9035 Mk IV (с 35-мм пушкой Bushmaster). Словакия выбрала вариант с башней варианта D35 c 35-мм автоматической пушкой Bushmaster, а Чехия - вариант с башней варианта D30 c 30-мм автоматической пушкой. Башня типа D на БМП обеих стран будет также оснащена пусковыми установками ПТУР Rafael Spike-LR и комплексом активной защиты Elbit Systems Iron Fist. Башня типа D также устанавливается на модернизируемые БМП CV9035NL Mk III армии Нидерландов.