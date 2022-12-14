Словакия подписала соглашение о приобретении боевых машин пехоты CV90 Mk IV

12 декабря 2022 года Словакия и Швеция подписали межправительственное соглашение о приобретении для вооруженных сил Словакии 152 боевых машин пехоты CV90 Mk IV (CV9035 Mk IV) производства шведского отделения корпорации BAE Systems (BAE Systems AB / Land Systems Hägglunds AB). Стоимость контракта составляет 1,3 млрд евро, а общая стоимость закупки в целом, включая предполагаемые затраты на инфраструктуру, оценена около 1,688 млрд евро, включая НДС.

Изображение боевой машины пехоты BAE Systems CV9035 Mk IV в исполнении для армии Словакии (с) BAE Systems

В рамках соглашения был одновременно подписан ряд сопутствующих контрактов с участием корпорации BAE Systems и словацкой государственной компании ZTS - ŠPECIÁL (в составе группы DMD), которая станет основным словацким промышленным партнером проекта. Ранее в социалистические времена предприятие ZTS - ŠPECIÁL (до 1998 года - ZTS Dubnica nad Váhom) в Дубнице-над-Вагом вело производство по советской лицензии БМП-1 и БМП-2, а также вооружения для них. Начало поставок БМП CV90 Mk IV словацкой армии запланировано на 2025 год.

Министерство обороны Словакии по итогам международного тендера сделало 26 мая 2022 года выбор в пользу БМП BAE Systems CV90 Mk IV. 28 июня правительство Словакии одобрило приобретение CV90 Mk IV и поручило провести переговоры об их закупке. В словацком тендере на новую БМП для замены наличного парка БМП-1 и БМП-2 принимали участие машины BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IV c новой башней типа D, Rheinmetall Lynx KF41 и General Dynamics ASCOD 2, а также новая польская БМП Borsuk, существовавшая на тот момент в единственном опытном образце (как заведомый аутсайдер). Три первых образцапрошли сравнительные испытания в Словакии на полигоне в Загорье.

Министерство обороны Словакии планирует закупку суммарно 223 современных БМП и машин на их базе в девяти вариантах. В конечном счете контракт был заключен на закупку на первом этапе 152 машин (трех батальонных комплектов), из которых, согласно пресс-релизу BAE Systems, 122 являются линейными БМП, в том числе 12 для транспортировки отделений оружия с "антиматериальными" снайперскими винтовками и противопехотными гранатометами. Остальные 30 машин будут выполнены в четырех модификациях (командирские, разведывательные, инженерные и БРЭМ - предположительно, 15 командирских машин, 9 разведывательных машин, три инженерные машины и три БРЭМ). Второй этап предполагал закупку с 2029 года в общей сложности еще 71 машины, в том числе в исполнениях бронетранспортеров, машин разминирования двух вариантов, и 120-мм самоходных минометов.

Словакия таким образом стала стартовым заказчиком БМП CV90 в варианте Mk IV. Данная модификация БМП CV90 была представлена ВАЕ Systems в 2017 году. CV90 Mk IV оснащена новым дизельным двигателем Scania DP16I мощностью 1000 лошадиных сил и модернизированной трансмиссией Perkins X300, полная боевая масса машины увеличена с 35 тонн до 37 тонн. Оборудование машины выполнено в соответствии с новейшим стандартом электронной архитектуры НАТО NGVA, основой комплекса оборудования является разработанная BAE Systems новая информационно-управляющая система iFighting. БМП CV90 Mk IV может быть предложена с различными башнями и боевыми модулями, и выбрана Словакией в исполнении CV9035 Mk IV с новой обитаемой башней BAE Systems Hägglunds типа D с новой системой управления огнем и 35-мм автоматической пушкой Bushmaster. Башня типа D на БМП для Словакии будет также оснащена пусковыми установками ПТУР Rafael Spike-LR и комплексом активной защиты Elbit Systems Iron Fist.

Напомним, что в июле 2022 года правительство Чехии также приняло решение начать переговоры с правительством Швеции о приобретении боевых машин пехоты CV90 Mk IV с башней типа D. Предварительно, Чехия выбрала вариант с башней варианта D30 с 30-мм пушкой Bushmaster II Mk 44S. Требования чешской армии предусматривают закупку суммарно 210 БМП и машин на их базе в семи вариантах, с оценочной стоимостью до 2 млрд евро.

Изображение боевой машины пехоты BAE Systems CV9035 Mk IV в исполнении для армии Словакии (с) BAE Systems