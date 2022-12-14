Войти
bmpd.livejournal.com

Словакия подписала соглашение о приобретении боевых машин пехоты CV90 Mk IV

173
0
0

12 декабря 2022 года Словакия и Швеция подписали межправительственное соглашение о приобретении для вооруженных сил Словакии 152 боевых машин пехоты CV90 Mk IV (CV9035 Mk IV) производства шведского отделения корпорации BAE Systems (BAE Systems AB / Land Systems Hägglunds AB). Стоимость контракта составляет 1,3 млрд евро, а общая стоимость закупки в целом, включая предполагаемые затраты на инфраструктуру, оценена около 1,688 млрд евро, включая НДС.

Изображение боевой машины пехоты BAE Systems CV9035 Mk IV в исполнении для армии Словакии (с) BAE Systems

В рамках соглашения был одновременно подписан ряд сопутствующих контрактов с участием корпорации BAE Systems и словацкой государственной компании ZTS - ŠPECIÁL (в составе группы DMD), которая станет основным словацким промышленным партнером проекта. Ранее в социалистические времена предприятие ZTS - ŠPECIÁL (до 1998 года - ZTS Dubnica nad Váhom) в Дубнице-над-Вагом вело производство по советской лицензии БМП-1 и БМП-2, а также вооружения для них. Начало поставок БМП CV90 Mk IV словацкой армии запланировано на 2025 год.

Министерство обороны Словакии по итогам международного тендера сделало 26 мая 2022 года выбор в пользу БМП BAE Systems CV90 Mk IV. 28 июня правительство Словакии одобрило приобретение CV90 Mk IV и поручило провести переговоры об их закупке. В словацком тендере на новую БМП для замены наличного парка БМП-1 и БМП-2 принимали участие машины BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IV c новой башней типа D, Rheinmetall Lynx KF41 и General Dynamics ASCOD 2, а также новая польская БМП Borsuk, существовавшая на тот момент в единственном опытном образце (как заведомый аутсайдер). Три первых образцапрошли сравнительные испытания в Словакии на полигоне в Загорье.

Министерство обороны Словакии планирует закупку суммарно 223 современных БМП и машин на их базе в девяти вариантах. В конечном счете контракт был заключен на закупку на первом этапе 152 машин (трех батальонных комплектов), из которых, согласно пресс-релизу BAE Systems, 122 являются линейными БМП, в том числе 12 для транспортировки отделений оружия с "антиматериальными" снайперскими винтовками и противопехотными гранатометами. Остальные 30 машин будут выполнены в четырех модификациях (командирские, разведывательные, инженерные и БРЭМ - предположительно, 15 командирских машин, 9 разведывательных машин, три инженерные машины и три БРЭМ). Второй этап предполагал закупку с 2029 года в общей сложности еще 71 машины, в том числе в исполнениях бронетранспортеров, машин разминирования двух вариантов, и 120-мм самоходных минометов.

Словакия таким образом стала стартовым заказчиком БМП CV90 в варианте Mk IV. Данная модификация БМП CV90 была представлена ВАЕ Systems в 2017 году. CV90 Mk IV оснащена новым дизельным двигателем Scania DP16I мощностью 1000 лошадиных сил и модернизированной трансмиссией Perkins X300, полная боевая масса машины увеличена с 35 тонн до 37 тонн. Оборудование машины выполнено в соответствии с новейшим стандартом электронной архитектуры НАТО NGVA, основой комплекса оборудования является разработанная BAE Systems новая информационно-управляющая система iFighting. БМП CV90 Mk IV может быть предложена с различными башнями и боевыми модулями, и выбрана Словакией в исполнении CV9035 Mk IV с новой обитаемой башней BAE Systems Hägglunds типа D с новой системой управления огнем и 35-мм автоматической пушкой Bushmaster. Башня типа D на БМП для Словакии будет также оснащена пусковыми установками ПТУР Rafael Spike-LR и комплексом активной защиты Elbit Systems Iron Fist.

Напомним, что в июле 2022 года правительство Чехии также приняло решение начать переговоры с правительством Швеции о приобретении боевых машин пехоты CV90 Mk IV с башней типа D. Предварительно, Чехия выбрала вариант с башней варианта D30 с 30-мм пушкой Bushmaster II Mk 44S. Требования чешской армии предусматривают закупку суммарно 210 БМП и машин на их базе в семи вариантах, с оценочной стоимостью до 2 млрд евро.

Изображение боевой машины пехоты BAE Systems CV9035 Mk IV в исполнении для армии Словакии (с) BAE Systems

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Словакия
Чехия
Швеция
Продукция
ASCOD SV
Spike NLOS
БМП-1
БМП-2
Град РСЗО
Компании
BAE Systems
Elbit Systems
General Dynamics
Rafael
Rheinmetall
Проекты
CV-90
NATO
Похожие новости
08.09.2022
Минобороны Чехии приступило к переговорам о покупке ББМ CV-90 в Швеции
26.07.2022
Чехия поменяет советские БМП-1 и БМП-2 на шведские CV90 MkIV
25.07.2022
Чехия и Словакия закупят боевые машины пехоты CV90 Mk IV
30.06.2022
Правительство Словакии одобрило закупку ББМ CV-9035 Mk.4 компании BAE Systems Hagglunds
06.09.2021
Чехия откажется от советских БМП
21.05.2021
Чехия тестирует новые БМП взамен советских
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.12 02:59
  • 39574
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 14.12 02:17
  • 72
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 13.12 23:52
  • 1
FT узнал о прорыве в изучении термоядерной энергии
  • 13.12 23:44
  • 1
США пора задуматься о завершении конфликта на Украине
  • 13.12 23:32
  • 1
Доклад RAND: что сделано и что пока не сделано против России
  • 13.12 23:10
  • 1
ЕС предостерег Иран от поставок вооружения России
  • 13.12 19:31
  • 1
Расчеты «Искандеров» нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ
  • 13.12 16:50
  • 4
Путин рассказал о решении проблем в армии
  • 13.12 13:59
  • 1
Евгений Дудоров: робототехнике РФ нужна революция, на эволюцию времени нет
  • 13.12 11:30
  • 0
Алексей Бутримов: новые санкции против авиации ни на что не повлияют
  • 13.12 06:06
  • 4
ВВС США «показали» массированный удар по России
  • 13.12 05:28
  • 10
Полет «Стрижа»
  • 13.12 01:38
  • 5
Путин призвал верить только ему в вопросе снабжения российской армии
  • 13.12 00:07
  • 57
Новые подробности о беспилотных летательных аппаратах "Альтаир" и "Альтиус-М"
  • 12.12 23:46
  • 3
Россия будет защищать союзников всеми имеющимися средствами, заявил Путин