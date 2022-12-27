Чехия подписала с компанией BAE Systems меморандум по вопросу закупки ББМ CV-90

ЦАМТО, 26 декабря. Чехия и Швеция подписали с компанией BAE Systems не имеющий обязательной силы меморандум о взаимопонимании, который станет основой для переговоров о подписании контракта на поставку ББМ CV-90 ВС Чехии.

По условиям меморандума о взаимопонимании, правительства Швеции и Чехии будут сотрудничать в военных вопросах, включая обучение операторов и технического персонала, приобретение и поддержку ББМ CV-90. В соглашении также предусмотрена возможность перспективного сотрудничества между двумя странами в области разработки новых технологий, модернизации и поддержки ББМ CV-90.

В меморандуме указывается, что текущие переговоры с BAE Systems будут включать достижение соглашения о закупке 210 боевых машин пехоты, удовлетворение потребностей в их долгосрочной поддержке на территории Чехии и выполнение требования участия в проекте чешской промышленности.

Как ожидается, переговоры о заключении контракта на поставку CV-90 завершатся в 2023 году.

В соответствии с предлагаемым соглашением, ВС Чехии получат последнюю версию CV-90, известную как CV-90 Mk.4, с новейшими возможностями и цифровыми технологиями. Машина сочетает повышенную скорость и управляемость на поле боя с открытой электронной архитектурой, позволяющей проводить ее модернизацию в перспективе для удовлетворения потребностей меняющихся условий театра военных действий.

Чехия станет девятым членом клуба пользователей CV-90, в который входят страны, закупившие CV-90 для своих вооруженных сил. В настоящее время в клуб входят восемь стран: Дания, Эстония, Финляндия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Нидерланды, а также недавно присоединившаяся Словакия.