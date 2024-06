Нидерланды планируют производить боевые машины пехоты CV9035 для Украины

Министерство обороны Нидерландов 7 июня 2024 года сообщило, что внесет 400 млн евро в совместный фонд Дании и Швеции по финансированию производства и закупки для Украины новых боевых машин пехоты CV90 разработки шведского отделения корпорации BAE Systems (BAE Systems Hägglunds), при этом данные машины будут в основном собираться в Нидерландах.

Первая серийная модернизированная для армии Нидерландов боевая машина пехоты BAE Systems Hägglunds CV9035NL Mk III MLU на предприятии голландской компании Van Halteren Technologies в Буншотен-Спакенбурге, 04.06.2024 (с) министерство обороны Нидерландов

Как более подробно сообщает издание "Defense News" в материале Rudy Ruitenberg "Netherlands to supply first Dutch-built CV90 IFVs to Ukraine in 2026" ("Нидерланды поставят Украине первые БМП CV90 голландского производства в 2026 году"), со ссылкой на представителя министерства обороны Нидерландов, данная сумма в 400 млн евро "является долей Нидерландов" и пойдет на оплату "нескольких десятков" машин.

Напомним, что Дания и Швеция в декабре 2023 года выдвинули проект совместной закупки для Украины 25 боевых машин пехоты CV90 нового производства. На реализацию этой совместной иницативы Швеция выделяет 1,3 млрд шведских крон (115 млн евро), а Дания обязалась предоставить 1,8 млрд датских крон (241 млн евро) - то есть суммарно 356 млн евро. 21 мая 2024 года шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) подписало контракт со шведским отделением BAE Systems (BAE Systems Hägglunds) на закупку для вооруженных сил Швеции и Украины неназываемого количества боевых машин пехоты новой модификации CV9035 Mk IIIC. Количество закупаемых машин и стоимость контракта не раскрываются, однако, видимо, для Украины в его рамках заказаны упомянутые 25 БМП по совместной инициативе.

Также сообщается, что Дания тоже находится на финальном этапе переговоров с ВАЕ Systems относительно приобретения для датской армии еще 115 боевых машин пехоты серии CV90 - видимо, все в том же исполнении CV9035 Mk IIIC. Стоимость контракта на закупку Данией 115 БМП CV90 оценивается в 7,5 млрд датских крон (1 млрд евро).

Теперь, как сообщает "Defense News", правительство Нидерландов также договорилось со Швецией о создании линии по производству БМП CV90 в Нидерландах и рассчитывает, что там будет собрано не менее 180 машин по упомянутым контрактам Швеции, Дании и Украины. При этом первые БМП Украине будут поставлены в 2026 году. Сообщается, что общий объем этих контрактов составит 230 машин (как можно понять, 115 для Дании, и, видимо, по 55-60 для Швеции и Украины), из которых, видимо, первые 50 изготовит BAE Systems Hägglunds на своем шведском заводе в Эрншельдсвике.

По словам представителя министерства обороны Нидерландов, продолжаются переговоры о том, чтобы голландская компания Van Halteren Technologies как головной подрядчик и "целая цепочка" голландских поставщиков могли взять на себя "важную часть" производства. Государственный секретарь по обороне Нидерландов Кристоф ван дер Маат 7 июня заявил, что Van Halteren будет играть "важную роль" в поставках десятков новых БМП CV90 в Украину, Швецию и, возможно, Данию, которые закупают машины того же модернизированного стандарта, что и Нидерланды. По словам Ван дер Маата, министерство обороны Нидерландов совместно с министерством экономики и компанией Van Halteren изучает возможности дальнейшего расширения голландской производственной линии CV90. "Мы хотим действительно помочь голландским ноу-хау удовлетворить растущий спрос на боевые машины пехоты CV90 в Европе", - сказал Ван дер Маат.

В настоящее время Van Halteren Technologies выступает голландским исполнителем контракта от января 2021 года, выданного министерством обороны Нидерландов BAE Systems Hägglunds на модернизацию 122 БМП CV9035NL Mk III голландской армии. Van Halteren на своем предприятии в Буншотен-Спакенбурге ведет непосредственные работы по капитальному ремонту и модернизации этих машин, а также по изготовлению для них новых башен типа D с усиленной защитой и новой системой управления огнем. Первая серийно модернизированная боевая машина пехоты CV9035NL Mk III MLU была передана Van Halteren голландской армии 4 июня 2024 года, завершение работ по модернизации намечено на первый квартал 2027 года. Сообщается, что новые БМП CV9035 Mk IIIC для Швеции, Украины, и, видимо, Дании, по своему облику будут примерно соответствовать этим модернизированным машинам.