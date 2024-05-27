Кабмин: ФРГ и Дания поставили Украине 10 танков Leopard 1A5, на очереди РСЗО HIMARS

ЦАМТО, 24 мая. Германия совместно с Данией поставила Украине еще 10 танков Leopard 1А5, кроме того, Берлин готовит к поставке Киеву 3 реактивные системы залпового огня HIMARS.

Как передает "РИА Новости", это следует из обновленного списка вооружений для украинской стороны, опубликованного на официальном портале Кабмина ФРГ.

Как следует из списка, количество отправленных на Украину танков Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией увеличилось на 10 ед. – до 40 ед.

Кроме того, в списке вооружений, которые находятся в процессе подготовки отправки на Украину, появились 3 РСЗО HIMARS.