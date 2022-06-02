Германия за последние девять недель практически не поставляла оружие Украине

Как сообщила немецкая газета "Welt am Sonntag" в материале Klaus Geiger, Gregor Schwung "Trotz Versprechungen liefert Deutschland seit neun Wochen kaum Waffen" ("Несмотря на обещания, Германия за девять недель практически не поставила оружия"), по всей видимости, за последние девять недель правительство Германии сократило свою военную поддержку Украины до минимума. До сих пор канцлер Германии Олаф Шольц (от СДПГ) отказывался поставлять Украине немецкие танки и боевые машины пехоты, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО. Но, как видно из документов, имеющихся в распоряжении газеты "Welt am Sonntag", с конца марта Германия также почти не поставила Украине и какого-либо заслуживающего упоминания легкокого оружия.

Военнослужащий сил специального назначения вооружённых сил России на Украине с трофейным немецким ручным противотанковым гранатометом Panzerfaust 3 с противобункерным выстрелом DM32 Bunkerfaust, май 2022 года (м) Телеграм-канал "Русский Стандарт Z"

В период с 30 марта по 26 мая 2022 года на Украину поступило всего две партии оружия от федерального правительства Германии. Обе партии включали только портативное оружие. Согласно списку, в середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин [DM31 - bmpd] и еще 1600 противотанковых противобортовых мин направленного действия [DM22].

Украина теряет территории на востоке

Основная проблема, стоящая перед украинской армией на данный момент, - это превосходство российской огневой мощи на востоке страны. Мало что можно противопоставить этому с помощью мин. 28 мая Россия объявила о "полном контроле" над стратегически важным небольшим городом Лиман в Донбассе. Сообщается о воздушных и ракетных обстрелах городов Бахмут и Соледар в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая охарактеризовал ситуацию как сложную и заявил об ожесточенном сопротивлении, и что "Донбасс останется украинским". Его армия защищает страну настолько, насколько позволяют "нынешние оборонные ресурсы". Он неоднократно призывал международное сообщество поставить больше оружия.

По запросу пресс-секретарь министерства обороны Германии заявила "Welt": "Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому я прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали".

Другая немецкая поставка, отличная от майской, прибыла на Украину месяцем ранее. Однако в нее входили только запчасти для пулеметов, детонаторы, детонирующие шнуры, радиостанции, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

По украинским данным, последняя поставка [Германией] зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включала 2000 ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3 и 1500 переносных зенитных ракет "Стрела-2".

Однако, согласно украинскому списку-запросу от 29 марта, потребность в этом оружии сохраняется. Таким образом, помимо зенитных ракетных комплексов Stinger и противотанковых средств, украинской армии также необходимы противокорабельные ракеты типа Harpoon. Украина подтвердила последнее министру обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) в письмах от 9 апреля и 1 мая.

Германия пока не выполнила эти просьбы, хотя канцлер Шольц публично пообещал дальнейшие поставки. В течение нескольких недель он повторял, что поддержка Киева продолжается, последний раз на Всемирном экономическом форуме в Давосе 26 мая: "Путин пойдет на серьезные переговоры о мире только в том случае, если поймет, что не может сломить обороноспособность Украины. Поэтому мы поддерживаем Украину".

Путин угрожает Шольцу в телефонном разговоре

28 мая президент России снова угрожал Шольцу в телефонном разговоре. Согласно российским источникам, Путин назвал дальнейшие поставки оружия "опасными". Есть риск, что на Украине "продолжится дестабилизация ситуации".

Поскольку помощи из Берлина нет уже несколько недель, правительство Германии отдаляется от своих союзников, которые продолжают поставлять легкое вооружение в дополнение к тяжелой технике. 28 мая Киев сообщил, что получил ракеты Harpoon из Дании и еще больше самоходных гаубиц из США [имеются в виду, предположительно, 155-мм самоходные гаубицы М109А3N, переданные Норвегией].

В середине мая Вашингтон выдал контракт оборонной компании Lockheed Martin произвести 1300 ракет Javelin для Киева. Италия заявила, что направит противотанковые средства, зенитные ракеты Stinger и минометы, а Великобритания пообещала сотни противотанковых ракет Brimstone.

Что касается тяжелых вооружений, Шольц выдвинул девиз "поставлять только в ногу с партнерами по НАТО". Поддержка была "тесно скоординирована с нашими партнерами и союзниками", подтвердил он 26 мая. Поскольку ни одна страна НАТО не поставляет танки западного образца, это послужило поводом для отказа в поставке в Украину немецких боевых танков и бронетранспортеров.

Заявки на экспорт находятся в Федеральном совете безопасности в течение нескольких недель

Поданные промышленностью экспортные заявки на продажу Киеву 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard 1 находятся в немецком Федеральном совете безопасности (Bundessicherheitsrat) в течение пяти недель. Но "движения" по ним нет, как стало известно "Welt" из украинских правительственных кругов. По запросу канцелярия Совета сообщила: "Пожалуйста, уясните, что федеральное правительство ... в основном только информирует об окончательных положительных решениях об утверждении [экспортных хаявок]".

В конце апреля правительство Германии объявило о поставке Украине 30 зенитных самоходных установок Gepard. Однако в то время было неясно, откуда должны были взяться [35-мм] боеприпасы для них [поскольку после снятия ЗСУ Gepard с вооружения Бундесвера в 2012 г., 35-мм выстрелов для них на хранении практически не осталось. - bmpd]. Четыре недели спустя федеральное правительство смогло найти 59000 выстрелов. Однако первые 15 ЗСУ Gepard не будут доставлены [на Украину] до конца июля, как объявила министр Ламбрехт. В качестве причины задержки Шольц 17 мая назвал требования, по которым ЗСУ "нужно было подготовить".

Однако, по мнению киевских правительственных кругов, настоящей причиной задержки доставки является обучение украинских военных на ЗСУ Gepard, которое, вероятно, было завершено только в конце июля. По их информации, сроки поставки связаны с этим.

Подготовка первых 45 украинских военнослужащих начинается не раньше 13 июня и заканчивается 22 июля. Для второй группы украинских военнослужащих она начнется 18 июля и закончится 26 августа, поэтому остальные 15 ЗСУ Gepard не будут поставлены до конца августа.

На запрос в федеральном министерстве обороны заявили, что это "экспортный проект промышленности" [ЗСУ Gepard передаются с хранения компании KMW. - bmpd]. Пресс-секретарь заявила: "Подготовка украинских военнослужащих и поставка боеприпасов также являются обязанностью промышленности".