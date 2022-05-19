Чехия планирует получить немецкие ОБТ "Леопард-2" после передачи Т-72 Украине

ЦАМТО, 18 мая. Как сообщает чешское издание Ekonomicky Denik, на этой неделе в правительство Чешкой Республики может поступить предложение о приобретении немецких танков "Леопард-2" в рамках процедуры передачи Украине собственных Т-72.

Министру обороны Яне Черноховой и ее команде удалось договориться о варианте, согласно которому, Чешская Республика на безвозмездной основе получит от Германии 20 танков "Леопард-2A4" и приобретет 40 современных вариантов ОБТ "Леопард-2A7".

Таким образом, предположения некоторых СМИ о том, что Чехии должны достаться устаревшие ОБТ "Леопард-1", выпускавшиеся с 1960-х гг., не подтвердились. Эту информацию экономическая газета получила из правительственных кругов.

Схема предложения такова: около трети танков Чехия получит безвозмездно, остальные две трети будут приобретены. Хотя "Леопард-2A4" и не совсем новейший танк, однако он сравним или даже превосходит чешские модернизированные Т-72М4. Кроме того, танки Т-72М4 сейчас находятся в ремонте на предприятии VOP CZ и не боеготовы.

По данным Military Balance 2021, СВ Чехии имеют на вооружении 30 ОБТ T-72M4CZ плюс 89 ОБТ T-72 в запасе. Благодаря пожертвованию "Леопард-2A4" чешская армия достаточно быстро восполнит действующий танковый парк.

"Леопард-2A7" – самая современная версия, используемая Бундесвером, которую приобрели, к примеру, Венгрия и Дания. Эти танки должны быть изготовлены в сотрудничестве с Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и чешскими компаниями, которые получат значительную долю в контракте.

По мнению газеты, "Леопарды" по ряду причин являются наиболее эффективным вариантом приобретения современного танка. Ни один танк, кроме "Леопарда", в настоящее время в Европе не производится. Только немецкая KMW имеет работающую линию по их сборке (производство британских "Челленджер" и французских "Леклерк" прекращено). "Леопарды" в версиях A4 и выше используются во всех соседних странах, кроме Словакии. Приобретение неевропейских вариантов (американский M1 "Абрамс" или южнокорейский К-2 "Блэк Пантер") не имеет смысла, поскольку создает зависимость от удаленного производителя. При этом отмечается, что приобретение Польшей ОБТ "Абрамс" следует рассматривать как чисто политическое решение, направленное на углубление стратегического партнерства с США.