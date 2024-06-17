Германия обновила перечень поставленных Украине вооружений

ЦАМТО, 14 июня. Правительство Германии обновило спустя несколько недель перечень поставленных Украине вооружений (последний раз правительство обновляло список 24 мая), передает "РИА Новости".

С того момента Германия поставила на Украину 20 БМП Marder с запчастями и боеприпасами, 10 танков Leopard 1A5 и соответствующие боеприпасы в рамках совместной инициативы с Данией, 16 заправщиков Mercedes-Benz Zetros, два мостоукладчика Biber, два инженерных танка Dachs, 4 машины разминирования Wisent 1, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2.

Кроме того, на Украину поставлены две обещанные ранее огневые установки IRIS-T (SLM и SLS), три РСЗО HIMARS, 100 штурмовых винтовок MK 556, 85 снайперских винтовок HLR 338 и 180 тыс. патронов к ним, 100 винтовок CR 308, 4 млн. патронов для ручного огнестрельного оружия, 21 тыс. 155-мм боеприпасов и 3 бортовых противоракетных системы AMPS для вертолетов.