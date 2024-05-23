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Военное обозрение

Источники: ВСУ применили для удара по Кинбурнской косе безэкипажный катер с реактивной установкой

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Источник изображения: topwar.ru

Фронт в Херсонской области, где ЛБС фактически проходит по руслу Днепра, считается наиболее «спокойным», особенно сейчас, когда ВС РФ ведут активное наступление практически на всех остальных направлениях. Однако и здесь не стихает круглосуточная работа артиллерии и авиации, противник не оставляет попыток атаковать наши позиции на левом берегу, занять острова и высадить десант.

Российские телеграм-каналы сообщают, что сегодня ночью ВСУ атаковали наши позиции в районе Кинбурнской косы, находящейся в северо-западной части Кинбурнского полуострова между Днепровско-Бугским лиманом и Черным морем. В разговорной речи на юге Украины «Кинбурнской косой» чаще называют весь Кинбурнский полуостров.

При этом противник применил довольно новое техническое средство. Речь идет о морском безэкипажном катере (МБЭК) с установленным на него реактивным комплексом. Ранее ВСУ использовали надводные и полупогружные катера в качестве своего рода брандеров для атак прибрежных объектов и кораблей Черноморского флота ВМФ РФ в Крыму. Однако наши моряки и летчики научились противодействовать этой угрозе. Тогда украинские военные решили использовать оружие дальнего действия поражения, установленное на катерах. О первых катерах с РСЗО, испытанных ВСУ еще минувшей зимой, ранее писало «Военное обозрение».

Похоже, именно такое плавсредство украинские боевики задействовали и для атаки на Кинбурнскую косу. Удар по нашим позициям реактивными снарядами с украинского МБЭК был нанесен с расстояния не менее пяти километров, после чего беспилотник сумел покинуть район. Данный инцидент указывает на возрастание угроз нашим военным объектам на всем черноморском побережье.

Между тем в пойме Днепра продолжаются действия наших групп на островах, по вражескому берегу ВС РФ бьют высокоточными боеприпасами, уничтожая пункты операторов БПЛА. На фоне нехватки боеприпасов ВСУ все чаще задействуют для атак на российские позиции как раз ударные дроны и беспилотники со сбрасываемыми боеприпасами.

С начала недели украинские боевики пытаются массированными атаками БПЛА «Баба Яга» и FPV-дронами хоть как-то повлиять на обстановку на Херсонском участке фронта. За это время на всём направлении сбиты порядка десяти вражеских дронов типа «Баба Яга», а уничтоженных FPV перевалило за второй десяток. По правому берегу активно работает наша артиллерия. Пресечено несколько попыток высадки украинского десанта, сбросами с БПЛА уничтожено около пяти лодок с личным составом ВСУ, сообщают военкоры.

Источник изображения: topwar.ru

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