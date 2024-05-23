Более 90 процентов ударов по Крыму и Краснодарскому краю следовали после появления разведывательной авиации НАТО над севером и востоком Чёрного моря

Источник изображения: topwar.ru

Мониторинг, проведённый в течение как минимум 14 последних месяцев, показывает, что свыше 90 процентов атак на Крымский полуостров и объекты России в Краснодарском крае беспилотниками и ракетами ВСУ осуществляются после того, как в небе над северной и восточной частями Чёрного моря появлялись натовские (чаще всего – американские) разведывательные дроны или самолёты. Американские средства воздушной разведки, что называется, нарезают круги в течение нескольких часов, после чего по территории Российской Федерации, включая Крым, следуют удары с территории, подконтрольной Киеву. Если это считать «совпадением», то, пожалуй, это самое странное совпадение в истории вооружённых конфликтов.

В связи с этим со стороны представителей экспертного сообщества всё чаще звучат предложения о вариантах значительного снижения уровня опасности ракетных и беспилотных ударов по причерноморским регионам РФ. Одно из предложений – создание бесполётной зоны над северной и восточной частями Чёрного моря в связи с систематической угрозой для граждан России – угрозой, связанной с враждебной по отношению к РФ координацией действий киевского режима и НАТО.

Пока такое решение не принято и не обсуждается «наверху» - по крайней мере, публично. Однако принятие таких мер (пусть даже пока в отношении исключительно дронов НАТО) является не просто действием, а действием, сопряжённой с жизнью людей и безопасным функционированием множества объектов российской экономики, включая НПЗ юга России.

Источник изображения: topwar.ru

На данный этап «бесполётная зона», если это можно так назвать, была реализована лишь однажды, когда российский истребитель «закеросинил» американский дрон, после чего тот потерял функциональность. А если несколько ведер авиационного топлива способны спасти от удара целый аэродром или нефтеперерабатывающий завод, почему нет? Да ведь и не керосином единым можно блокировать враждебные действия.