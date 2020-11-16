БПЛА: эволюция применения на примере Ближнего Востока.

Военные аналитики из Командования по трансформации НАТО, а также ведущих военных исследовательских организаций Европы отмечают устойчивую тенденцию к наращиванию применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в вооруженных конфликтах. Причем, такие системы оружия активно применяют не только государственные армии, но и повстанческие, сепаратистские или террористические движения и организации. Диапазон используемых средств варьируется от мини-дронов с импровизированным вооружением до современных высокотехнологичных крылатых ракет (КР) и БПЛА размером с маленькие самолеты. О зарождении массового применения БПЛА в вооруженных конфликтах речь шла в первой части статьи. Продолжим рассмотрение этой темы.

В противостоянии Израилю

Проводя определенные обобщения, американские и европейские аналитики отмечают, что использование беспилотных систем находится на самом высоком уровне в тех конфликтных регионах, где присутствуют интересы Ирана. И это, прежде всего, затрагивает Израиль и Саудовскую Аравию. За последние несколько десятилетий практически незаметно для общественности Иран преуспел в разработках целого семейства беспилотных летательных аппаратов: с одной стороны дронов разных классов, а с другой – КР различной эффективности. Их передача дружественным или контролируемым группировкам явилось только логическим следствием.

Так, в 2012 году стало известно, что БПЛА (иранского) типа Ayoub пилотировался "Хизбаллой" глубоко в воздушном пространстве Израиля. Его сбили израильские ВВС, но дрону удалось передать снимки атомного комплекса Dimona. Иран обнародовал полученные материалы несколько недель спустя, добившись неожиданного пропагандистского успеха. С этого момента ЦАХАЛ постоянно сталкивается с новой угрозой (например, в 2014 году во время операции "Несокрушимая скала").

Атомный комплекс Израиля Dimona

"Хизболла" и ХАМАС также тщательно изучили события в других конфликтных регионах и приступили (с поддержкой и без) к разработке и применению собственных беспилотных систем – не дорого и эффективно. В Ливане, в долине Бекаа с 2015 года развернута взлетно-посадочная полоса, которая использовалась БПЛА "Абабиль-3" (Ababil-3) и "Шахед-129" (Shahed-129) иранского происхождения.

Война в Сирии также быстро превратилась в поле для экспериментов с различными беспилотными комплексами. В частности, в сентябре 2014 года "Хизболла" нанесла там удар с применением дронов по «Аль-Каиде» вблизи от позиций «Аль-Нусры». При этом, погибли более 20 боевиков «Аль-Нусры». Используя БПЛА "Шахед-129", оснащенные ракетами класса "воздух-земля" типа "Садид" (Sadid), шиитские ополченцы минимум один раз пытались атаковать базу сил западной коалиции в Сирии. Согласно источникам, как минимум два беспилотника сбили американские истребители F-15E. Еще два "Шахед-129", принадлежавшие "Хизболле", в 2018 году уничтожили израильские ВВС на сирийской авиабазе Тияс (T4) в провинции Хомс.

БПЛА "Шахед-129"

Между тем, по мнению экспертов, именно 2018 год принес заметный рост качества. В ночь с 9 на 10 феврале БПЛА Saegheh-2 удалось из Сирии проникнуть в израильское воздушное пространство. Как сообщается, БПЛА отличался малой заметностью, но все-таки был обнаружен, сопровождался и был сбит после кратковременного пребывания в воздушном пространстве Израиля. В ходе ответной атаки наземного пункта управления беспилотником, проведенного звеном ВВС Израиля, силам ПВО Сирии удалось поразить израильский F-16I. В рассматриваемом контексте, данный инцидент оценивается, как поворотный момент.

Прежде всего, отмечается, что сбитый Saegheh-2 поразительно напоминал американский БПЛА типа RQ-170 Sentinel (также изготовлен по схеме "летающее крыло"). ВВС США в декабре 2011 года потеряли экземпляр этой модели в иранском воздушном пространстве. Сначала американская сторона это официально опровергла, пока бывший президент США Б.Обама не потребовал от Ирана "вернуть американскую собственность". Эксперты предполагают, что иранским инженерам по готовому образцу удалось воссоздать американский беспилотник.

Другой важной особенностью инцидента, считается тот факт, что Saegheh, вероятно, имел заряд взрывчатки. И даже для израильтян стало бы неприятным сюрпризом, если бы противник смог поразить какой-либо объект на их территории.

Иранский малозаметный БПЛА Saegheh-2

Йемен и Саудовская Аравия

В полигон для беспилотных систем превратилась и война в Йемене. Военные аналитики Запада отмечают, что арабской коалиции до сих пор не удалось победить боевиков хоуситов, несмотря на поставки и использование западного высокоточного оружия и ударных беспилотников. Используя разные типы БПЛА, повстанцам удалось добиться определенной симметрии в конфликте. Хотя они мало что могут противопоставить бомбардировкам арабской коалиции, но отряды движения "Ансар Алла" в состоянии сами "вершить возмездие даже за сотни миль".

Хоуситы впервые применили беспилотные летательные аппараты типа "Казеф-1" (Qasef-1) в 2017 году. По внешнему виду эксперты сравнивают его с иранской моделью "Абабиль-2". Причем, с дальностью полета в 150 км и зарядом взрывчатки такой БПЛА уже превращается в мощную систему вооружения. В результате хоуситы предприняли несколько нападений на цели в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Атакам подвергались объекты критической инфраструктуры, аэропорты, нефтяные трубопроводы и производственные мощности. Иногда для этого беспилотникам требовалось пролететь несколько сотен километров.

БПЛА Qasef-1 йеменских хоуситов

В частности, в апреле, июле и августе 2018 года подверглись атакам аэропорты Абха и Джизан (Abha und Jizan), а также аэропорты в АбуДаби и Дубае (в последнем случае использовался БПЛА "Саммад-3"). В июле 2018 года хуситы с помощью "Саммад-2" также нанесли удар по саудовскому НПЗ в Эр-Рияде. При этом, оба используемых типа БПЛА "Саммад" должны были иметь дальность полета до 1400 км.

В январе 2019 года хоуситы атаковали парад йеменских военных, проходивший на базе ВВС Аль-Анад (Al Anad), а в июле того года они с гордостью продемонстрировали арсенал оружия "собственной разработки". Как заметили западные специалисты, общественности представили не только мини-дроны, которые уже используются, но и новое оружие, а именно: беспилотники, например, систему "БПЛА-Х" (UAV-X) с дальностью до 1500 км и ракеты, включая крылатые.

Демонстрация вооружения хоуситов на АВБ Аль-Анад (Йемен). Июль 2019 г. На переднем плане КР Quds.

В частности, демонстрировавшая КР "Кудс" (Quds), по оценке специалистов, должна обладать дальностью в несколько сотен километров. При детальном рассмотрении "Кудс" оказалась схожая с иранской КР "Соумар" (Soumar). Интересно, что эту КР и её модификацию под обозначением "Ховейзех" (Hoveyzeh) Иран представил в начале 2020 года.

Появление новых КР сразу же прокомментировали специалисты Израиля. Они справедливо отметил, что противостоять атакам подобного вооружения с помощью обычных оборонительных систем было бы чрезвычайно сложно. В отличие от дронов, которые летят к месту назначения достаточно медленно, крылатые ракеты, благодаря предварительному программированию, способны поражать свои цели на высоких скоростях. На Западе пришли к выводу об определенном технологическом скачке, который совершили ВС Ирана. Предполагается, что в его основе несколько бывших советских КР типа Х-55, попавших в страну из Украины в 2005 году.

КР типа Х-55 ВКС России

Анализируя упомянутое нападение 14 сентября 2019 года на группу предприятий концерна Saudi Aramco и продемонстрированные ВС Саудовской Аравии обломки, военные эксперты НАТО и ЕС предполагают, что в ударе использовались БПЛА неизвестной модели, а также КР типа "Кудс", подобные представленным хуситами несколькими месяцами ранее.

Однако, эксперты оставили открытыми вопросы: могли ли хуситы, как заявляют, поразить цели на дальности около 1350 км от границ Йемена? Или же атака произошла на небольшой дальности, например, из Ирака (союзниками шиитского ополчения) или из самого Ирана? Тогда хуситы заявили о своем успехе, Иран указывал на «несправедливую» войну в Йемене, а Саудовская Аравия, США и Европа возлагали ответственность на Иран. Но высока вероятность и действий "под чужим флагом"!

Последнее, по мнению аналитиков, вполне реально, если вспомнить, что с января 2018 года целые рои дронов неоднократно атакуют российскую базу ВКС Хмеймин. Причем, анализ атак позволяет предположить, что в них для точного наведения дронов встречаются случаи применения лазерной подсветки цели. Учитывая сложность такой технологии, западные эксперты допускают, что она "не обязательно доступна сирийским повстанцам". Учитывая, что деятельность российских ВКС внесла решающий вклад в изменение ситуации в Сирии, желающих сорвать их операции достаточно много по всему миру. Конкретный же автор подобных атак "под чужим флагом" имеет все шансы надежно оставаться в тени.

Таким образом, в своих рассуждениях западные военные эксперты констатируют: война беспилотных летательных аппаратов становится неотъемлемой частью современных вооруженных конфликтов. И если Запад обосновывает развитие беспилотных технологий аспектами гуманности (более высокая точность – меньше сопутствующих потерь), то другие акторы оперируют понятиями экономичности, эффективности и оперативных последствий. Очевидно, что к таким акторам отнесены Россия, Китай и Иран (последний через призму подконтрольных организаций и движений).

Можно согласиться с исследователями в том, что боевое применение БПЛА становится крайне удобным для субъектов (негосударственных или государственных), желающих скрыть свою причастность к нападению. Большая дальность применения и возможность разместить оператора в любом удобном месте делают беспилотники идеальным средством для этого. В таких обстоятельствах, обеспечение общественной безопасности в развитых и мнимо спокойных государствах, а также вопрос контроля за распространением военных технологий приобретает особую актуальность.

По материалам ресурса truppendienst.com