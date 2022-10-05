Как сорвать военные замыслы ВСУ и НАТО

Пользуясь определенным численным превосходством, ВСУ оказывают натиск на двух направлениях – на Херсонском и Луганском. Союзные силы в течение дня успешно отразили все атаки, а на некоторых участках фронта – в частности, на Днепре – даже нанесли ВСУ огромные потери, с помощью военной хитрости поймав части атакующих в «огненный мешок». Какие еще методы можно применить, чтобы сбить атакующий пыл противника?

Как сообщил в понедельник замглавы Херсонской областной администрации Кирилл Стремоусов, украинские войска предприняли попытку прорыва вдоль Днепра в направлении села Дудчаны, однако были остановлены силами российской авиации. По его словам, "оборона работает без какой-либо паники" и "мы отражаем все атаки". Всех тех, кто "сегодня паникует в социальных сетях", он призвал приостановиться: "Здесь не Харьков, здесь не Лиман – оборону держим".

Шедшие со стороны села Дудчаны два батальона ВСУ практически полностью разбиты, уточнил и глава областной администрации Владимир Сальдо. По его мнению, они планировали попасть на Каховскую ГЭС с целью ее полной остановки.

"Вооруженные силы Украины заняли серую зону в районе населенного пункта Шевченково и перекресток дороги Петровка – Оскоровка на Бериславском направлении. То есть создана угроза группировке союзных сил в направлении Александровка – Дудчаны и далее к Мыловому и Бериславу. В случае прорыва у них откроется выход к Новой Каховке", – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Александр Малькевич, знакомый с ситуацией в Херсонской области.

"Гарнизон союзников в Бериславе хорошо укреплен, боевая обстановка без изменений со вчерашнего вечера. Противник продолжает беспорядочно обстреливать направление, работают диверсионные группы, летают беспилотники. По всей видимости, украинская армия накапливает штурмовой "кулак" для продвижения, поскольку их силы понесли очень большие потери на южном направлении", – говорит он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с утверждением, что село Миролюбовка и поселок Архангельское в Херсонской области якобы заняты одной из бригад украинской территориальной обороны.

"ВСУ пытаются задействовать сейчас все свои резервы. Они понимают: скоро Россия начнет вводить в строй большие массы мобилизованного состава.

Соответственно, они пытаются по максимуму взять территории перед тем, как им придется садиться в оборону", – сказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. По его мнению, стабилизация фронта – наша главная задача на сегодня. "Необходимо на постоянной основе наносить удары по атакующим группировкам и логистике. Кроме того, мы должны использовать свои резервы для купирования наступления противника", – предполагает Рожин.

"Наиболее сложная ситуация складывается в ЛНР, в районах Сватово и Кременной, а также на Криворожском направлении. Активные бои идут также у сел Давыдов Брод и Дудчаны Херсонской области. Кроме того, там же фиксируются непрерывные удары со стороны села Золотая Балка. Нам же после пополнения сил есть смысл в первую очередь начать наступление на Харьковском и Краснолиманском направлениях, чтобы вернуть утраченные территории", – предлагает Рожин.

Атаки ВСУ могут быть остановлены только в случае ответного наступления российских войск, подчеркивает военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, за время спецоперации противник приспособился к нашей тактике и нашел те преимущества, в которых он силен. "Прежде всего, это численный перевес. Они могут создавать ударный кулак на любом направлении, усиливать его современной западной техникой и наносить удары", – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД Онуфриенко.

В субботу в Минобороны России сообщили, что из-за угрозы окружения решено отвести войска из Красного Лимана (север ДНР). В понедельник помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев сообщил, что ВСУ попытались прорваться в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), расположенного в Лисичанске, однако союзные силы их выбили. Киселев подтвердил, что в районе соседнего города Кременная идут бои, при этом Лисичанск, Рубежное и Сватово находятся под ракетными ударами.

В понедельник офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что прорыв украинских войск под Лисичанском остановлен с помощью военной хитрости. Военные ЛНР заметили, как ВСУ строят колонны техники для удара, но решили выждать, чтобы те оторвались от своих. Украинские военные перешли границу с ЛНР и не встретили сопротивления, после чего начали марш на Лисичанск, рассказал Марочко телеканалу "Звезда".

На месте их поджидали ВС России и бойцы республики. По словам Марочко, украинские войска зашли в "огневой мешок" и теперь активно уничтожаются – им удалось продвинуться на расстояние полтора-два километра, это было сделано для того, чтобы Зеленский радостно заявлял об очередных успехах, но он умалчивает то, что он отправил своих бойцов на верную смерть. Марочко добавил, что ВС Украины находятся сейчас под огневым воздействием сразу с трех сторон, то есть с севера, востока и юга планомерно уничтожаются все те, кто заходят на территорию республики.

Нужно использовать все артиллерийские, авиационные и ракетные средства для того, чтобы максимально затруднить переброску сил противника к линии соприкосновения, а также нанести ему максимальный ущерб не только в зоне наступательной операции, но и на подходах, подчеркивает Онуфриенко.

"Кроме того, необходимо вводить в зону СВО новую технику. Мы видим, что отдельные ее экземпляры уже продемонстрированы на фронте", – говорит эксперт. Он полагает, что пришло время активно использовать тяжелую бомбардировочную авиацию. "Также необходимо уничтожать инфраструктуру противника – регулярно и системно выводить из строя железнодорожные перегоны и другие инфраструктурные объекты, которые могут использоваться ВСУ", – продолжает Онуфриенко.

Весьма существенную помощь Украине оказывают страны НАТО, напоминает Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД. По его словам, Украина обладает разведданными, которые ей предоставляют США, а также ряд других стран. "Но думаю, что сейчас по этому направлению также принимаются решения. Надеюсь, работа будет проведена эффективно и оперативно", – полагает эксперт. Что касается эффекта от частичной мобилизации, то его стоит ожидать "когда новые части будут подготовлены", считает Козюлин. Он напомнил, что у России в любом случае есть серьезные резервы.

Кстати, первая группа граждан России, призванных в рамках частичной мобилизации, уже прибыла в ЛНР, сообщило Минобороны. Опубликованы кадры встречи мобилизованных, которые теперь будут проходить подготовку на одном из полигонов – вместе с жителями ЛНР.

Дарья Волкова, Алена Задорожная