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Военное обозрение

На Украине планируется создать Центр авиации СБУ

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские власти планируют создание центра авиации СБУ для выполнения задач в районах ведения боевых действий совместно с подразделениями ВСУ и другими военизированными формированиями.

Как сообщает в своем Telegram-канале представитель кабинета министров страны в парламенте Тарас Мельничук, правительство Украины одобрило выделение бюджетного финансирования, направленного на создание центра авиации Службы безопасности Украины.

По информации, депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* (*внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), предполагается, что указанный центр будет обеспечивать выполнение задач, поставленных СБУ для защиты "государственного суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности" Украины. Особое внимание предполагается уделить выполнению задач в районах ведения боевых действий.

Как сообщали ранее украинские СМИ, многие удары беспилотников по территории России были организованы при прямом участии СБУ. В частности, атаки на НПЗ совершаются дронами СБУ, а также украинских Сил специальных операций и беспилотных систем.

Именно СБУ и ГУР стоят за многочисленными террористическими атаками на российской территории, в том числе диверсиями, направленными против официальных лиц на новых регионах России.

Ранее источники в действующем на подконтрольных Киеву территориях пророссийском подполье сообщали, что ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, на котором боевики киевского режима намеревались разместить поставленные странами НАТО американские истребители F-16.

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