Пентагон заявил, что применение РФ на Украине Starlink может стать "постоянной проблемой"

Заместитель помощника главы ведомства Джон Хилл отметил, что SpaceX пытается не допускать того, чтобы Россия могла использовать терминалы

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Минобороны США полагает, что применение Россией терминалов спутниковой связи Starlink во время конфликта на Украине якобы станет "постоянной проблемой". Об этом сообщил во вторник заместитель помощника главы Пентагона по вопросам космического пространства и противоракетной обороны Джон Хилл.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, он рассказал, что разработавшая Starlink компания SpaceX делится с американскими ВС полученными данными, а правительство на их основе определяет, какие терминалы, используемые Россией, должны быть отключены. "Я думаю, что это будет постоянной проблемой. Мы можем продолжать выявлять их и отключать, но я думаю, что Россия не остановится", - утверждал Хилл.

Его спросили, сознательно ли SpaceX позволяет России использовать терминалы Starlink. "Напротив, есть все свидетельства того, что, когда SpaceX становится известно об этом, они пытаются работать с правительством США, чтобы выработать наилучшее решение, как отключить их", - пояснил заместитель помощника министра обороны.

Ранее Джон Плам, занимавший пост помощника министра обороны США по космической политике, заявил, что американское правительство работает с властями в Киеве и Starlink, пытаясь заблокировать использование ее терминалов спутниковой связи на Украине Вооруженными силами России. При этом он подчеркнул, что у Пентагона нет претензий к Starlink.

Starlink - это спутниковый интернет-проект, разработанный компанией SpaceX, основанной предпринимателем, одним из самых богатейших людей планеты Илоном Маском. Цель проекта, как провозглашали в SpaceX, состоит в том, чтобы предоставить высокоскоростной интернет в самых отдаленных уголках планеты с помощью сети из тысяч малых спутников на низкой околоземной орбите. С началом запуска спутников в 2019 году Starlink уже начал предоставлять интернет-услуги в более чем 70 странах мира. Маск заявлял ранее, что терминалы Starlink в Россию не продавались.

В начале марта газета The Washington Post информировала, что в Палате представителей Конгресса США начато расследование деятельности SpaceX из-за предполагаемого использования Россией терминалов Starlink. Это разбирательство инициировали законодатели от правящей Демократической партии США.