Войти
ТАСС

Пентагон заявил, что применение РФ на Украине Starlink может стать "постоянной проблемой"

395
0
0
Терминал спутниковой службы интернет-связи SpaceX Starlink на позиции российских войск. Съемка с украинского БЛА
Терминал спутниковой службы интернет-связи SpaceX Starlink на позиции российских войск. Съемка с украинского БЛА.
Источник изображения: www.defenseone.com

Заместитель помощника главы ведомства Джон Хилл отметил, что SpaceX пытается не допускать того, чтобы Россия могла использовать терминалы

ВАШИНГТОН, 22 мая. /ТАСС/. Минобороны США полагает, что применение Россией терминалов спутниковой связи Starlink во время конфликта на Украине якобы станет "постоянной проблемой". Об этом сообщил во вторник заместитель помощника главы Пентагона по вопросам космического пространства и противоракетной обороны Джон Хилл.

Выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, он рассказал, что разработавшая Starlink компания SpaceX делится с американскими ВС полученными данными, а правительство на их основе определяет, какие терминалы, используемые Россией, должны быть отключены. "Я думаю, что это будет постоянной проблемой. Мы можем продолжать выявлять их и отключать, но я думаю, что Россия не остановится", - утверждал Хилл.

Его спросили, сознательно ли SpaceX позволяет России использовать терминалы Starlink. "Напротив, есть все свидетельства того, что, когда SpaceX становится известно об этом, они пытаются работать с правительством США, чтобы выработать наилучшее решение, как отключить их", - пояснил заместитель помощника министра обороны.

Ранее Джон Плам, занимавший пост помощника министра обороны США по космической политике, заявил, что американское правительство работает с властями в Киеве и Starlink, пытаясь заблокировать использование ее терминалов спутниковой связи на Украине Вооруженными силами России. При этом он подчеркнул, что у Пентагона нет претензий к Starlink.

Starlink - это спутниковый интернет-проект, разработанный компанией SpaceX, основанной предпринимателем, одним из самых богатейших людей планеты Илоном Маском. Цель проекта, как провозглашали в SpaceX, состоит в том, чтобы предоставить высокоскоростной интернет в самых отдаленных уголках планеты с помощью сети из тысяч малых спутников на низкой околоземной орбите. С началом запуска спутников в 2019 году Starlink уже начал предоставлять интернет-услуги в более чем 70 странах мира. Маск заявлял ранее, что терминалы Starlink в Россию не продавались.

В начале марта газета The Washington Post информировала, что в Палате представителей Конгресса США начато расследование деятельности SpaceX из-за предполагаемого использования Россией терминалов Starlink. Это разбирательство инициировали законодатели от правящей Демократической партии США. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
SpaceX
Минoбороны РФ
Персоны
Илон Маск
Похожие новости
30.03.2022
Украина может использовать систему Starlink в военных целях
26.04.2021
Пентагон сделал ставку на Илона Маска
25.05.2020
Советское наследие Америки
15.03.2019
Не прощай их, Юра
12.03.2019
Илон Маск отвел Украине главную роль в космонавтике СССР
06.03.2018
"Теперь мы летаем, чтобы осваивать"
09.03.2016
Российские запуски ушли к Илону Маску
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.05 09:17
  • 1524
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.05 09:15
  • 15
Опубликовано первое изображение разрабатываемой в США «малой крылатой ракеты», которая запускается с транспортных самолётов
  • 23.05 07:35
  • 2
Затулин сообщил, что Кубань полностью обеспечена средствами для отражения атак БПЛА
  • 23.05 07:33
  • 2
Конгрессмены США добиваются разрешения на использование Киевом американского оружия для ударов по стратегическим объектам РФ
  • 23.05 06:06
  • 0
Авиация vs ПВО/ПРО.
  • 23.05 04:57
  • 1285
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.05 03:46
  • 1
Основатель американской ЧВК: если бы РФ заключила альянс с Мексикой, США бы это не понравилось
  • 23.05 03:25
  • 1
Заместитель генсека НАТО заявил, что у альянса нет намерения направлять солдат на Украину
  • 23.05 01:30
  • 0
О БМП, и о тяжелых БМП.
  • 22.05 21:26
  • 5
Тяжелые БМП на базе танков с "царь-мангалами" спасут жизни наших бойцов
  • 22.05 20:19
  • 2
Для Черноморского флота разрабатывают тепловизионный комплекс для борьбы с надводными дронами
  • 22.05 19:38
  • 0
Еще раз о роли танков на поле боя - в связи с новациями в российском танкостроении
  • 22.05 18:28
  • 0
О необходимости для России создания ПТРК 3-го поколения.
  • 22.05 08:44
  • 2
Ростех начнет «выращивать» крупногабаритные детали для нового авиадвигателя ПД-35
  • 22.05 01:21
  • 1
Отношения между Си Цзиньпином и Путиным выстроены на совесть (Financial Times, Великобритания)