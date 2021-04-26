Пентагон сделал ставку на Илона Маска

Мировая стратегия военно-транспортной логистики может кардинально измениться

На фоне роста напряженности в российско-американских отношениях и обострения ситуации в Украине Пентагон продолжает реализовывать свои планы по увеличению численности воинских контингентов в Европе и наращиванию их потенциала. По данным МО РФ, главный заокеанский дирижер североатлантического оркестра планирует сосредоточить на ТВД, находящихся в непосредственной близости к границам России, 40 тыс. бойцов и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники. Основные силы будут сконцентрированы в регионах Черного и Балтийского морей.

В Комитете по ВС (КВС) Сената США прошли слушания по вопросу обоснования бюджетной заявки на 2022 финансовый год Европейского и Транспортного командований ВС США. Перед законодателями выступили начальники этих командований четырехзвездные генералы Тод Уолтерс, одновременно занимающий должность Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, и Стивен Лайонс, которые охарактеризовали складывающуюся ситуацию и рассказали о планах подготовки к сдерживанию или уничтожению России.

НА РОССИЙСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Как заявил сенаторам генерал Уолтерс, для современной Европы характерна политическая неопределенность, конкурентная борьба за энергетические ресурсы, подрывные акции враждебно настроенных структур и значительная напряженность, вызванная пандемией. Стратегические конкуренты европейских государств предпринимают попытки использования в своих интересах складывающуюся ситуацию для получения определенных преимуществ и создания нестабильной обстановки. Для решения этих задач они используют все инструменты своей национальной мощи.

Ядерный арсенал и ударные возможности стратегических сил России делают ее источником постоянной угрозы США, их союзникам и партнерам. Однако сегодня наибольшее беспокойство США вызывают запасы обычных вооружений и планы Кремля по их использованию в кризисных и конфликтных ситуациях. Недавно президенты России и Америки выразили согласие о необходимости проведения диалога по достижению стратегической стабильности. В ходе этого диалога, отметил командующий, Вашингтон сможет обсудить с Москвой все проблемные вопросы о ядерном потенциале России и ее военной доктрине. Он также сказал, что Кремль продолжает вести подрывную деятельность в разных частях планеты с целью создания нестабильной обстановки, разрушения основанного на установленных правилах мирового порядка и не выполняет требования заключенных международных соглашений. Москва проводит такую политику, несмотря на ее осуждение многими странами и наложения на Россию экономических санкций.

Президент РФ Владимир Путин и агрессивная политика его режима дают основания полагать, что российское руководство для поддержания своей власти и снижения уровня влияния Запада может предпринять рискованные шаги и использовать все доступные возможности для повышения статуса России как великой державы.

Уолтерс подчеркнул, что Москва не хочет выполнять условия Договора об обычных вооруженных силах в Европе, сохраняет военное присутствие в Украине, в Молдавии и в Грузии, распространяет дезинформацию, ведет кибернетическую войну и продолжает создавать частные военные компании. Москва постоянно предпринимает различные меры по запугиванию, ослаблению и разделению союзников и партнеров США. При этом генерал положительно оценил модернизацию ВС РФ. По его мнению, это позволило Кремлю добиться значительных военных результатов в Украине, в Сирии и в Ливии.

О действиях России у границ с Украиной глава ОВС НАТО в Европе высказался довольно резко. Он заявил, что акции Москвы в этом регионе являются вызовом для альянса и если не удастся сдержать Россию, то НАТО готово ответить на ее агрессию всей своей мощью. По словам командующего, блок имеет сильные позиции в области безопасности в Европе. «Однако блоку бросают вызов действия России в непосредственной близости от Украины. НАТО было и остается стратегическим центром притяжения и основой сдерживания и обеспечения безопасности на территории Европы. Все, что мы делаем, направлено на достижение мира. Мы сдерживаем, и, если сдерживание не удастся, мы готовы ответить на агрессию всем весом трансатлантического альянса», – заявил Уолтерс.

Генерал рассказал сенаторам, что уже в мае этого года альянс начнет в Европе учения серии Defender, в которых будет задействовано около 30 тыс. военнослужащих США, их союзников и партнеров.

Законодатели спросили Уолтерса о вероятности «российского вторжения на Украину в ближайшие недели», на что он ответил: «От низкого до среднего». Как отметили зарубежные и российские СМИ, детальное обоснование своей оценки генерал привел на закрытой части слушаний.

Здесь следует отметить, что бывший президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал союзников по НАТО за невыполнение их обязательств по объему военных расходов. Это стало основанием для опасений о возможном выходе США из Североатлантического альянса.

Как сообщила российская служба «Голоса Америки» со ссылкой на ИА Reuters, 15 сенаторов от Демократической и Республиканской партий внесли на рассмотрение парламентариев законопроект, запрещающий президенту США выходить из НАТО без одобрения Сената. «Этот законопроект выражает явную поддержку НАТО со стороны Конгресса и гарантирует, что ни один президент, действующий в одиночку, не сможет разорвать узы альянса», – заявил один из авторов проекта Тим Кейн.

В законопроекте указывается: если президент США попытается вывести страну из состава НАТО без одобрения Сената, то на финансирование этих действий будет наложен запрет. Он также уполномочивает юрисконсульта Конгресса оспорить действия администрации в суде.

ДОВЕЗУТ ВСЁ И ВСЕХ

В первых словах своего выступления перед членами КВС Стивен Лайонс сказал, что главной задачей вверенного ему Транспортного командования (TRANSCOM, ТК) является координация военных транспортировок по всему миру в интересах МО, используя как военные, так и коммерческие транспортные ресурсы. Оно обеспечивает воинские контингенты, вооружения и военную технику в районы, средства снабжения и эвакуацию раненых в сроки и в географические районы, указанные руководством Пентагона. ТК является одним из 11 боевых командований ВС США и отвечает за функционирование Транспортной системы МО, в которую входит Командование воздушной мобильности (AMC), Командование морских перевозок (MSC) и Командование наземного развертывания и распределения Армии (СВ) США (SDDC), а также ряд других структур.

В настоящее время наиболее важные перевозки осуществляются с помощью самого быстрого вида транспорта – самолетов. Но для преодоления больших расстояний им требуется много времени. Задействование для решения этих задач космоса может в разы сократить время доставки грузов. Военно-транспортный самолет Lockheed C-5 Galaxy способен перевезти 150 т груза в другое полушарие за 10 часов, а ракета может вывести в космос капсулу, которая доставит такой же груз за полчаса. Такие возможности приобретают особенную ценность в критических ситуациях, например, при необходимости доставки медикаментов к местам массового поражения личного состава токсинами, замены поврежденной техники или партии боеприпасов и т.д. Скоростной фактор означает спасенные жизни военнослужащих и гарантирует успешное выполнение задач.

По этой причине наиболее интересным для сенаторов стало сообщение генерала о том, что ТК заключило кооперативные научно-исследовательские соглашения (CRADA) с ведущими компаниями космической отрасли на изучение вопроса о доставке грузов и личного состава МО в любую точку Земли. Хотя транспортировки грузов и людей ракетами не смогут заменить состоящие на вооружении ТК средства обеспечения мобильности и снабжения войск, этот вид перевозок имеет большой потенциал, поскольку данная технология является уникальной и сможет в кратчайшие сроки обеспечить доставку сил и средств в районы быстрого развертывания, а также проведение операций по оказанию гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий. В будущем году, рассказал Лайонс, работы по созданию систем космической мобильности и логистики будут продолжены.

Соглашения CRADA были заключены ТК США с компаниями SpaceX и XArc 7 октября 2020 года. Выступая на конференции Национальной ассоциации военных перевозок, Лайонс сказал: «Подумайте о перемещении эквивалента полезной нагрузки, сравнимой с грузоподъемностью военно-транспортного самолета С-17, в любую точку планеты всего лишь за час». Он считает, что такой способ доставки грузов существенно сократит время транспортировки. Кроме того, при использовании космоса в этих целях не нарушаются границы государств, а это тоже увеличивает скорость логистики, так как не нужно получать разрешение на пролет над территорией той или иной страны, как это происходит сейчас. Также исключается вариант не получить такое разрешение. Вероятно, первое тестирование такой схемы доставки может произойти уже в следующем году.

С помощью CRADA идет изучение технических возможностей ракеты-носителя SpaceX Starship Super Heavy для доставки не только грузов, но и людей. Этот процесс не требует финансовой поддержки государства.

Президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила о переговорах с Пентагоном о возможности использования корабля Starship для перевозки груза из одной точки Земли в другую. Но для решения задачи создания космических транспортных средств и их практического применения потребуется не один десяток лет. Необходимо создание взлетно-посадочных площадок по всему миру, строительство нескольких аппаратов и, конечно же, вложение значительных средств в финансирование этого глобального проекта.

Хотя эта идея имеет большую привлекательность, у нее есть и противники. Виктория Саймон из фонда «Безопасный мир» полагает, что появление военных в космосе вызовет множество вопросов как с точки зрения безопасности людей на Земле, так и с точки зрения регулирования движения в околоземном пространстве. Хоть этот проект и не нарушает Договор о космосе 1967 года, военно-транспортные корабли могут существенно повысить риск возникновения конфликтов, поскольку непонятно, с какой целью на самом деле летит космический корабль. Стороны, подписавшие соглашение CRADA, совместно изучают юридические и дипломатические вопросы, которые необходимо решить для беспрепятственных полетов из одной точки планеты в другую через космос.

Аналитики из авиационной и космической отрасли хвалят TRANSCOM за готовность реализовывать новые идеи. Но ряд экспертов относится к ним скептически, предупреждая, что использование коммерческих космических кораблей для перевозок остается под вопросом по техническим и экономическим соображениям.

Эксперт из Центра стратегической и международной безопасности (CSIS) Тодд Харрисон считает данную концепцию новой и интересной военной миссией, которая может быть реализована за счет достижений в области коммерческого космического потенциала. Специалист отметил, что SpaceX – не единственная фирма, которая может быть привлечена, если весь план окажется реальным. Частная аэрокосмическая компания Blue Origin (разработала летательный аппарат New Shepard) и Virgin Galactic (создала орбитальный самолет) также развивают направления космического туризма и транспортных услуг.

Получив от компании Илона Маска самую актуальную на сегодняшний день информацию, Лайонс был удивлен темпами ее развития. Возможность использования космических аппаратов SpaceX для перемещения военных грузов упоминалась еще в 2018 году, когда представители ВВС США встречались с руководством частных космических компаний для обсуждения потенциального сотрудничества в этой области.

Сейчас космические транспортники летают на МКС и доставляют все необходимое для жизнедеятельности на станции, а также осуществляют смену действующих экипажей.

Понятно, что через некоторое время первый космический корабль с необходимым грузом совершит орбитальный перелет. Если проект признают успешным, то он сможет кардинально изменить стратегию военно-транспортной логистики во всем мире.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»