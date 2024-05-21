Путин ищет слабые места в украинской обороне, а Зеленский затыкает в ней дыры (Bloomberg, США)

Bloomberg: Украина находится в самом уязвимом положении с начала СВО

Украина находится в невероятно уязвимом положении, сообщает Bloomberg. Эксперты критикуют ВСУ за отсутствие оборонительных позиций в приграничной зоне и отмечают успехи России на поле боя. По мнению аналитиков, Киеву грозит затяжная и трудная конфронтация на истощение.

Наталья Дроздяк

Генри Мейер

Российское наступление в Харьковской области может быть отвлекающим маневром.

Аналитики говорят, что Кремль добивается переброски украинских войск из Донбасса на север.

Начавшееся неделю назад на северо-востоке Украины российское наступление вызывает тревогу в Киеве, заставляя президента Зеленского и его генералов срочно усиливать оборону.

На ближайшие дни Зеленский отменил свои планы зарубежных визитов, а в четверг встретился в Харькове со своими ключевыми военачальниками. Этот приграничный город оказался на острие российского наступления. Выступая поздно вечером на брифинге для СМИ, Зеленский сказал репортерам, что российские войска продвинулись вглубь украинской территории на 10 километров, но потом были остановлены на первом оборонительном рубеже ВСУ.

"Наши обороняющиеся войска сковали русских в тех районах, где они находятся", — заявил он.

Президент Владимир Путин сказал в пятницу во время визита в Китай, что у России нет планов захвата Харькова и что она работает над созданием буферной зоны, чтобы прекратить обстрелы российской территории со стороны Украины.

Похоже, Кремлю просто не хватает сил и средств для взятия второго по величине города Украины. Своими атаками он усиливает натиск на растянутые оборонительные линии ВСУ, которые также испытывают нехватку личного состава, средств ПВО и артиллерии.

У русских нет той численности войск, которая необходима для стратегического прорыва, и нет никаких признаков того, что они создают такие силы, сказал в четверг репортерам верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи (Christopher Cavoli) после завершения проходившего в Брюсселе двухдневного совещания глав военных ведомств альянса.

"У них нет ни навыков, ни возможностей для проведения операций таких масштабов, которые обеспечат прорыв, развитие успеха и достижение стратегического превосходства, — заявил он. — Я нахожусь в теснейшем контакте с украинскими коллегами, и я уверен, что они удержат оборону".

У России сейчас более полумиллиона военнослужащих участвуют в наступлении на Украине, и это дает ей существенное численное превосходство, сказал старший научный сотрудник британского аналитического центра Королевского института оборонных исследований Джек Уотлинг (Jack Watling).

По его словам, российские генералы сейчас наверняка пытаются вынудить украинцев растянуть свои войска вдоль тысячекилометровой линии фронта, чтобы нащупать их слабые места, по которым можно ударить. Уотлинг сказал, что за наступлением на Харьков на северо-востоке может последовать другое наступление — в районе южного города Запорожье. Это отвлечет украинские резервы от восточного региона Донбасс, и именно там Россия может нанести свой главный удар.

Другие эксперты предполагают, что Россия может попытаться провести наступление севернее, в Сумской области.

"Давление осуществляется вдоль всей линии фронта, — сказал Руслан Пухов, руководящий московским Центром анализа стратегий и технологий. — Если наступление на Харьков ослабит украинские позиции на юге и востоке, то именно там можно будет ждать прорыва".

Визит Путина в Китай на этой неделе имеет целью укрепить отношения с Си Цзиньпином и заручиться его поддержкой российских военных усилий. Кремль стремится добиться перелома до прибытия на Украину долгожданной военной помощи от Соединенных Штатов.

Посетивший на этой неделе Киев госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что его страна в срочном порядке поставляет оружие на Украину, чтобы усилить ВСУ, которые противостоят самому серьезному наступлению с начала военных действий два с лишним года тому назад.

Россия воспользовалась дефицитом средств ПВО на Украине и бомбит Харьков с прошлого месяца, готовя путь для продвижения пехоты (удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре. — Прим. ИноСМИ). На прошлой неделе ее войска добились успехов на северо-востоке Украины, взяв под свой контроль несколько сел и войдя в город Волчанск, находящийся в пяти километрах от границы.

Украинский главнокомандующий Александр Сырский лично руководит боевыми действиям в Харьковской области. Украинский генштаб заявил в четверг, что решительные действия его частей и подразделений вынудили российские войска снизить свою активность.

Похоже, что ВСУ пока удалось стабилизировать линию фронта в Харьковской области и замедлить в последние дни темпы продвижения российской армии. Об этом говорят источники, знакомые с разведданными и просившие не называть их имена, поскольку речь идет о секретных сведениях.

По словам старшего научного сотрудника Фонда Карнеги* Дары Массикот, Украина сейчас в самом уязвимом положении. Россия наверняка усилит свой наступательный натиск на востоке, пока весь объем западной помощи не достиг линии фронта. И все равно, сказала она, россиянам может не хватить проворства и расторопности, чтобы воспользоваться возникшими преимуществами.

"У российской военной мощи есть серьезные ограничения, — заявила она. — Они теряют живую силу в погоне за поставленными целями, а украинские войска эффективно ведут оборонительные действия, когда их обеспечивают личным составом и боевой техникой" (та самая знаменитая "эффективность", из-за которой приходится отлавливать "бойцов" на улице и за границей. — Прим. ИноСМИ).

В апреле Соединенные Штаты утвердили пакет помощи для Украины в размере 61 миллиарда долларов. Произошло это после полугода препирательств с республиканцами, которые препятствовали принятию соответствующего закона. Теперь Америка отправляет на Украину боеприпасы, бронетехнику, ракеты и средства ПВО. Но Киев все равно недоволен запретом Вашингтона на применение американского оружия для нанесения ударов по российской территории. Делегация украинских законодателей в настоящее время предпринимает лоббистские усилия с целью снятия этого запрета в ходе своего визита в США.

Зеленский обратился с призывом к союзникам, чтобы те позволили Киеву использовать западное оружие для нанесения ударов по России.

Некоторые украинские депутаты парламента говорят, что американский запрет помешал Киеву предпринять упреждающие действия и остановить российское наступление на северо-востоке. Однако украинские военные блогеры резко критикуют ВСУ за отсутствие оборонительных позиций в приграничной зоне.

В среду Владимир Путин заявил на совещании с участием командующих военными округами, что российская армия отразила все украинские контрнаступления, и в последние месяцы они "по всем направлениям постоянно, каждый день улучшают свое положение".

Первую значительную победу за долгие месяцы россияне одержали в феврале, заняв стратегически важный восточный город Авдеевку.

Один высокопоставленный европейский дипломат сказал, что союзники обеспокоены успехами России. Однако он выразил надежду, что получив обещанную помощь от США и других стран, украинские войска стабилизируют фронт, а со временем и отодвинут российскую армию назад.

Украине грозит затяжная и трудная конфронтация на истощение. Благодаря достижениям в сфере технологий обе стороны могут следить друг за другом на глубину до 15 километров за линией фронта, о чем рассказал известный украинский военный аналитик Николай Белесков. Это дает обороняющимся значительное преимущество перед наступающими.

По его словам, Украине надо вести "активную оборону", постепенно изматывая российскую армию, выигрывая время за счет уступок территории, а затем восстанавливая линию фронта контратаками резервов, вводимых в бой из глубины.

"Следующие полтора года станут критически важным периодом",— написал он в четверг.

Российские войска с 10 мая добиваются тактических успехов в северо-восточной Харьковской области. Похоже, они сосредоточились на создании буферной зоны, для чего глубоко вклинились на территорию этого региона, написали во вторник в своем ежедневном информационном бюллетене сотрудники вашингтонского Института изучения войны. Российские приграничные районы, в том числе, город Белгород, постоянно подвергаются ударам со стороны Украины.

Россия осуществляет стратегию нанесения "тысячи мелких порезов", чтобы измотать вооруженные силы Украины и создать условия для достижения более существенных успехов, сказал московский военный эксперт Пухов. Самая реалистичная цель — это взятие под контроль всей территории Донбасса на востоке страны. Длящийся там уже несколько лет конфликт послужил причиной для начала российской военной операции на Украине, добавил он.

* организация, выполняющая функции иностранного агента.