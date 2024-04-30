Эксперты раскрыли шокирующие данные по экспорту оружия из Америки и Европы (Resalat, Иран)

Resalat: Запад показал рекордный рост экспорта вооружений в мире

Запад не желает прекращать кровопролитие на Украине, пишет Resalat. Ведь в этом случае остановятся и потоки денег от торговли оружием. При этом экспорт новых вооружений идет куда угодно по всему миру, только не Киеву, который довольствуется старьем.

Последние исследования показывают, что военный бюджет европейских стран на 2023 год оказался выше на 16%, чем в 2022 году. И это еще один рекорд за последние три десятилетия. По данным Международного института исследований проблем мира в Стокгольме (SIPRI), военный бюджет большинства стран Западной и Центральной Европы сейчас больше, чем в последний год холодной войны.

Кроме того, исследования также показали, что с начала 2022 года в европейских странах наблюдается рост военных расходов, которые в 2023 году достигли 552 миллиардов евро. При этом рост военного бюджета европейских стран на 16% за данный период оказался больше, чем их расходы на оборону в 2022 году, и на 62% больше, чем в 2014 году, когда они составляли 330 миллиардов евро.

Кто-то говорит, что причина этого экспоненциального роста банальна и сразу связывает его с начатой Россией специальной военной операцией на Украине. Это характерно для большинства европейских СМИ, таких как телеканал Euronews или радиостанция Deutsche Welle.

Но в это же время экспорт вооружений европейских стран тоже превысил их импорт, и в этом случае становится понятно, что конфликт на Украине — это всего лишь "хорошее оправдание"! Иными словами, ВПК Европы торгует кровью граждан других стран под предлогом конфликта на Украине. Причем конфликта, на продолжении которого Европа практически настаивает вместе с Америкой!

Оправдания удобные, но смешные

Все европейские страны НАТО, за исключением Греции, Италии и Румынии, увеличили свои военные расходы в 2023 году. Консультант по исследованиям, проводимым Стокгольмским институтом исследований проблем мира (SIPRI), Лоренцо Скараццато (Lorenzo Scarazzato), в беседе с Euronews рассказал о том, что с тех пор, как Крымский полуостров вошел в состав России в 2014 году, военные расходы Европы начали расти с каждым годом.

Присоединение Крыма и начало военных действий на Украине в феврале 2022 года побудили европейские правительства, по его словам, увеличивать свои оборонные бюджеты беспрецедентными темпами. Как пояснил Скараццато, нет сомнений в том, что основным толчком увеличения роста военных расходов и в 2023 году оставались "полномасштабные военные действия, которые Россия ведет на Украине". Но так ли это на самом деле? Ведь если утверждение эксперта Стокгольмского института верно, то тогда мы должны увидеть скопление вооружения в Европе, а не его экспорт в другие части мира (особенно с 2021 года). Однако на деле этого не происходит! Статистика и имеющиеся документы, и даже сами заявления европейских лидеров и политической элиты этого не подтверждают.

Рост, который не является традиционным

В 2023 году среди всех остальных европейских стран самые высокие в масштабе ВВП военные расходы были у Великобритании. Это государство истратило на оборону в указанном году примерно 2,3 % от общей суммы своего ВВП. А по недавнему заявлению Минобороны Великобритании, в текущем году этот показатель должен быть доведен до 2,5%. Германия также увеличила свои военные расходы почти на 48% за период с 2014 по 2023 год, хотя в 2022 году ФРГ обязалась расходовать на оборону только 2% своего ВВП — столько составляет квота, утвержденная НАТО.

Исследования SIPRI показывают, что и военный бюджет Польши также увеличился более чем вдвое в сравнении с 2014 годом. В 2023 году это государство Восточной Европы истратило на военные нужды около 3,8% от суммы своего ВВП, однако польские политики говорят, что эта цифра "все еще далека" от заявленной цели, составляющей 4%. Необходимо отметить, что Польша в течение довольно длительного времени отдавала приоритет увеличению расходов на оборону и безопасность под предлогом "озабоченности из-за возможного нападения России на европейские страны", входящие в НАТО.

Роль Франции и Европы в глобальной пропаганде войны и насилия

Но если говорить об экспорте вооружений, то здесь сразу же бросается в глаза доминирование Соединенных Штатов и Франции. Вашингтон увеличил экспорт своего вооружения на 17% за период 2019-2023 гг. (в сравнении с периодом с 2014 по 2018 год), тогда как Париж — сразу на 47 % за аналогичный период. Только на Соединенные Штаты пришлось 42% всего мирового экспорта вооружения, что больше, чем у любого другого крупного военного экспортера. При этом покупателями Вашингтона были 107 государств.

Что же касается экспорта французского вооружения, то его рост в основном произошел за счет поставок боевых самолетов в такие страны, как Египет, Индия и Катар. Как вы видите, это страны, которые географически мало связаны с Восточной Европой и Украиной и не имеют никакого отношения к украинскому конфликту. А между тем Франция за годы украинского конфликта и в целом впервые за много лет обогнала Россию как крупнейшего экспортера оружия и вышла по экспорту вооружения на второе место в мире, тогда как Россия осталась на третьем. При этом наибольшая доля французского экспорта вооружений, а именно 42%, пришлась вновь на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а 34% — на Ближний Восток.

Крупнейшим получателем французского вооружения остается Индия, на долю которой приходилось почти 30% общемирового экспорта. Индия за последние четыре года (с 2019 по 2023 год) являлась крупнейшим импортером вооружения, хотя ее основным поставщиком пока остается Россия, охватывающая своими поставками 36% индийского импорта. "Франция пользуется возможностями высокого мирового спроса, чтобы стимулировать свой ВПК за счет экспорта в страны третьего мира — разъясняет Катарина Джокич (Katarina Djokic), еще один эксперт из SIPRI. — Франция особенно успешно продает свои военные самолеты за пределами Европы".

Как видно, подобные соображения продиктованы желанием хорошо заработать на конъюнктуре мирового рынка, но отнюдь не "обеспокоенностью возможным российским вторжением". Французы, немцы и британцы начали своего рода скрытое соревнование на "рынке смерти", причем в тех частях света, которые весьма далеки от Европы. При этом все они должны быть благодарны России, которая косвенно обеспечила работой и заказами их оборонную промышленность. Становится понятным, почему Евросоюз настаивает на продолжении вооруженного конфликта на Украине (правда, уже без разговоров о "войне до победного конца"). Ведь в случае наступления реального мира, будь он "навязанный", "продиктованный" или, наоборот, "справедливый", и при установлении стабильности в международной системе, в том числе на Украине, оружейным компаниям практически не останется возможностей торговать, и кровь граждан других народов и наций, арабов, индусов, пакистанцев и многих других, перестанет литься рекой.

Подведение итогов

Италия как европейская страна, не отстает от других в плане экспорта вооружений, и за последние 3 года также его нарастила, за счет чего общий экспорт страны вырос почти вдвое, на 86%. Таким образом, доля Западной Европы и Соединенных Штатов составляла 72% от общего объема экспорта вооружений с 2019 по 2023 год. При этом только на Европу приходилось около трети мирового экспорта вооружений, включая огромный объем, реализуемый далеко за пределами европейского региона.

Не считая России, пять европейских стран вошли в первую десятку государств — крупнейших экспортеров вооружения: Франция (2 место), Германия (5 место), Италия (6 место), Великобритания (7 место) и Испания (8 место). Все эти страны являются членами НАТО и прямо или косвенно участвуют в украинском конфликте. И все они постоянно сокрушаются о том, что не могут обеспечить Киеву бесперебойные поставки в больших объемах. Но, как мы видели, свой экспорт они направили не на поля сражений на востоке Европы, а в другие регионы мира. И пропаганда насилия и нестабильности в международной системе со стороны Европейского союза превратилась из скрытой стратегии практически в открытую.

Автор статьи: Али-Реза Садэги (Alireza Sadeghi)