Пентагон: Запад попробует передать Киеву дополнительные Patriot, но уверенности нет

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Запад попробует передать Украине дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot, но уверенности в успехе нет, и это - не панацея. С таким заявлением выступил министр обороны США Ллойд Остин.

"В плане комплексов Patriot и того, что мы сможем сделать в перспективе. Это еще предстоит определить. <...> Все страны, у которых есть Patriot, разумеется, ценят этот потенциал. Но, думаю, в дальнейшем мы по итогам работы с рядом государств сможем подготовить дополнительные средства Patriot [для передачи Киеву]", - сказал шеф Пентагона на пресс-конференции по завершении очередного заседания западной контактной группы по координации поставок оружия Украине, прошедшего в виртуальном формате. При этом он подчеркнул, что в любом случае такие возможные поставки не решают всех проблем Киева на поле боя. "Я бы предостерег всех нас от того, чтобы превращать Patriot в панацею", - отметил Остин.

Глава американского военного ведомства подтвердил, что обсуждал в последние дни возможность передачи дополнительных систем Patriot Украине некоторыми странами Европы, рассматривал этот вопрос с коллегами в таких государствах. "Мы продолжим работать над этим, пока у нас не появится потенциал нужного рода", - пообещал министр.

"Но я бы указал, что им (украинским властям - прим. ТАСС) необходимы не только [комплексы] Patriot. Им необходимы и другие типы систем [противовоздушной обороны] и перехватчиков", - признал Остин. По его словам, Запад добивается ускорения передачи Киеву некоторых "других средств", помимо Patriot, и, возможно, добьется решения этой задачи. Руководитель Минобороны США не пояснил, какие именно системы имеет в виду. "Мы попросим их (некоторые западные страны - прим. ТАСС) взять на себя немножко больше риска, чтобы мы могли сделать на Украине то, что нужно", - добавил Остин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны в том числе еще семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы эффективно противостоять России. Как передавала газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники, Греция и Испания испытывают сильное давление со стороны других членов ЕС и НАТО, требующих предоставить Украине больше систем ПВО.

В начале апреля британский журнал The Economist сообщал со ссылкой на источники, что российские войска уничтожили несколько комплексов Patriot, поставленных США на Украину. Точное количество не указывалось.